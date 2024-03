Veteranos de EE.UU. queman sus uniformes en honor a Aaron Bushnell

El acto realizado al frente del Wyatt Federal Building fue organizado por el grupo About Face: Veterans Against the War.

Un grupo de veteranos estadounidenses quemaron este jueves sus uniformes durante una vigilia en Portland, Oregón, en honor a Aaron Bushnell, aviador norteamericano que se inmoló en solidaridad con la causa palestina.

De acuerdo con medios internacionales, el acto realizado al frente del Wyatt Federal Building fue organizado por el grupo About Face: Veterans Against the War. Un grupo de veteranos quemó también sus medallas, mientras coreaban: "¡Recuerden a Aaron Bushnell! ¡Él no está solo!".

Por su parte, la organización CodePink convocó a una vigilia para este sábado para rendir homenaje al joven que se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington DC para denunciar el genocidio israelí en Gaza.

#EEUU | Veteranos quemaron sus uniformes militares en una vigilia en honor a #AaronBushnell, quien se prendió fuego frente la embajada de #Israel en #Washington, en rechazo a la complicidad de la Casa Blanca en el genocidio israelí en #Gaza. pic.twitter.com/bNaXTy4ecz — teleSUR TV (@teleSURtv) March 1, 2024

“Sus últimas palabras fueron ¡Palestina libre! ¡Vístete de rosa y trae un cartel relacionado con la paz si tienes uno!”, reza la convocatoria emitida por Codepink, en la que se refiere al emotivo gesto protagonizado por el joven aviador.

Bushnell se grabó un video antes de incendiarse y afirmó que “no sería cómplice del genocidio”. Posteriormente, entre las llamas gritó continuamente “Palestina libre”.

El pasado domingo, por complicaciones a causa de las quemaduras, falleció el joven de 25 años luego de que las llamas fueran extinguidas por personal del Servicio Secreto.