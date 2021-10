Santiago Guarderas se posesiona como alcalde de Quito, Ecuador

El político ecuatoriano Santiago Guarderas, asumió este jueves la Alcaldía de Quito tras una resolución de la Corte Constitucional que corroboró la separación de Jorge Yunda como alcalde de la capital de Ecuador.

Santiago Guarderas quien asumía como vicealcalde de dicha ciudad pronunció en el acto de posesión que “la seguridad es un eje en el que debemos trabajar, la ciudadanía merece vivir en una ciudad en la que puedan caminar y disfrutar con tranquilidad en familia de los espacios públicos”.

De igual manera, Guarderas enfocó su discurso en “que las denuncias ciudadanas de calles con huecos, inconvenientes de agua y basura, no han sido tomadas en cuenta. Nos debemos a los ciudadanos, esa es nuestra posición. Por ello, tomaremos las medidas para atender y solucionar sus problemas”, expresó el nuevo alcalde.

El alcalde, @SantiGuarderas, ante las preguntas de la prensa dijo, "Tenemos el equipo, ya están aquí las nuevas autoridades, nuevos secretarios y gerentes que asumirán sus cargos conforme lo establece la ley, a través de las ternas que presentaré". pic.twitter.com/msFiv4ht6q — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) September 30, 2021

El alto funcionario de Ecuador indicó que su gestión política estará enfocada en devolverle a la ciudad el valor que merece como capital ecuatoriana y Patrimonio Cultural de la Humanidad. “El legado de libertad debe acompañarnos en todas nuestras acciones”, dijo Santiago Guarderas.

Insistió además en que “no todo lo realizado en el pasado se debe destruir”, sino potenciar lo que ha sido reconocido como positivo. También el nuevo alcalde de Quito solicitará a la Contraloría General del Estado una auditoría de la gestión anterior.

@CorteConstEcu acepta la AEP presentada por @santiguarderas y ordena dejar sin efecto las sentencias dictadas dentro del proceso de AP presentado por Yunda, y como mérito rechaza la demanda. Con esta decisión queda en firme la resolución del TCE q ratifica a Guarderas como Alcald pic.twitter.com/BSE1vU7Z55 — Emilio Suárez (@esuarez21) September 30, 2021

Por su parte, en reacción al fallo de la Corte, el antes alcalde Jorge Yunda afirmó que “gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”.