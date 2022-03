Cuestionan intervención de transporte por Gobierno salvadoreño

Les dijimos a los transportistas:



No jueguen con fuego.



Pero no escucharon.



Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte.



Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso.



No jueguen con fuego. https://t.co/HDYU9lSdfS