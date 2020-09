Conoce cinco clichés que dicen los medios sobre los musulmanes

De acuerdo con la antropóloga y activista Ángeles Ramírez, “del mismo modo que el machismo no consiste sólo en los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o que el racismo contemporáneo no se define únicamente por los ataques contra las minorías, la islamofobia no se reduce a la violencia contra las mezquitas o las personas musulmanas”.

De ahí que la islamofobia no es más que un racismo contemporáneo, con una fuerte componente clasista y sexista, “legitimado socialmente porque está blanqueado por el discurso de la lucha por los derechos de las mujeres, por el laicismo y contra el terrorismo”.

A continuación, algunos clichés o estereotipos que comúnmente se asocian a los musulmanes.

¿Hay un solo islam?

El islam es lo que hacen de él los musulmanes. | FOTO: twistislamophobia.

El islam es una de las religiones monoteístas más importantes, la segunda con más fieles que el catolicismo. Hay múltiples ramas y escuelas de interpretación.

Hoy hablamos sobre el #Islam��



¿Cuáles son los clichés que comúnmente dicen los medios sobre los musulmanes?



1⃣ El Islam, es una de las religiones monoteístas más importantes, la segunda con más fieles que el catolicismo



Hay múltiples ramas y escuelas de interpretación���� pic.twitter.com/4fI2bbRNN0 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 31, 2020

De acuerdo con el sociólogo argelino Mohammed Arkoun, el islam en sí mismo no existe; solo hay musulmanes. Cada uno de ellos puede entrar en contacto directo con Dios por intermediación del Corán, de modo que el islam, a juicio de Arkoun, es lo que hacen de él los musulmanes.

¿Es el Corán un libro violento?

Es un libro que en muchas ocasiones utiliza el verbo pensar, razonar, aplicar capacidad de raciocinio. | FOTO: Enculturados.

El Corán es el compendio de revelaciones memorizadas por Mahoma y sus seguidores. Consta de 114 capítulos (suras) divididos en multitud de versículos (aleyas). Es un libro que en muchas ocasiones utiliza el verbo pensar, razonar, aplicar capacidad de raciocinio.

Para los musulmanes es la palabra directa de Dios o Alá, promueve la búsqueda del bien común, no de violencia, y de acuerdo con la escritora británica Karen Armstrong, "la Biblia tiene más episodios violentos que el Corán", lo que " tampoco significa que el cristianismo sea más violento”.

Mientras, para el teólogo español Juan José Tamayo, la asimilación entre islam y terrorismo es evidente si se atiende a una serie de constantes en la prensa que provocan en la opinión pública la consideración de la musulmana como una religión que ampara o consiente la violencia basándose en las indicaciones del Corán.

2⃣El #Corán, es el compendio de revelaciones memorizadas por Mahoma y sus seguidores



Consta de 114 capítulos (suras) divididos en multitud de versículos (aleyas)��



Para los musulmanes es la palabra directa de Dios o Alá y promueve la búsqueda del bien común y no de violencia���� pic.twitter.com/bTDjk5weeg — teleSUR TV (@teleSURtv) August 31, 2020

“Un estigma que no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, es constante el intento por parte de numerosos colectivos musulmanes de negar la vinculación entre el Corán y la violencia”, refiere Tamayo.

¿La mujer musulmana es sumisa y no tiene derechos?

La mujer musulmana tiene más derechos, incluso, que una católica. | FOTO: Mundo islam.

La mujer musulmana se puede separar, divorciar y tiene separación de bienes cuando se casa. Incluso el Corán, declara la igualdad entre ambos sexos en la vida, d y en la sociedad en general.

Según la doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid, Leonor Merino, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida desde el año 1956, cuando Habib Bourguiba confecciona el Código de Estatuto Personal Al Mayala, donde se establece que la mujer no solo tiene los mismos derechos sociales, sino también educativos y laborales.

“Gracias a este código, la mujer marroquí ya no necesita un Wally - tutor -, para casarse”, explica Merino.

A pesar de las leyes y textos donde se reconoce la igualdad de las mujeres, otra cosa es lo que su marido, sus vecinos o su familia le dejen hacer, que ya es una cuestión de tradiciones e interpretación.

¿Ordena el Corán llevar Burka?

El velo no tiene amparo legal, en la práctica es más bien costumbre. | FOTO: La Vanguardia.

El Corán sólo prohíbe que hombres y mujeres enseñen el sexo. En el caso de las mujeres se añade que tapen con una pieza de ropa sus pechos, y escribe “y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada y conserven sus partes privadas, y no revelen sus adornos, excepto lo que sea visible de ellos, y coloquen sus velos sobre sus pechos (…)”.

De acuerdo con la directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, Eva Martínez, “el velo no tiene amparo legal, en la práctica es más bien costumbre”, y su empleo tiene tantos partidarios como detractores.

La idea del Burka obligatorio viene más bien por traducciones del Corán malintencionadas, expresamente tergiversadas. No obstante, el hiyab se está comenzando a percibir como símbolo de identificación y no tanto como una prenda que quite libertad a la mujer.

El mal llamado Estado islámico

Grupos terroristas han asumido este nombre. | FOTO: La Vanguardia.

Ni es estado ni es islámico. Grupos terroristas han asumido este nombre y medios occidentales hacen eco.

Al inicio, el “Estado islámico” se autodenominaba “Estado islámico de Irak y el Levante”; y es en junio de 2014 que acorta su nombre a solamente “Estado islámico”, al que corresponden las iniciales en español EI.

Sin embargo, les llaman como ellos quieren y desvirtúan la realidad del mundo musulmán y los verdaderos principios del islam.