Costa de Marfil y Túnez, a cuartos de final en la Copa África

Costa de Marfil derrotó este lunes por 1 a 0 a Malí con gol de Zaha y Túnez hizo lo mismo ante Ghana, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos y vencer por 5-4 en la definición por penales. Con estos resultados se cerraron las lleves de octavos de final.

Malí fue más durante el desarrollo del partido pero no pudo aprovechar las chances que ocasionó. Costa de Marfil llegó tan sólo ocho veces mientras que su rival lo duplicó en jugadas creadas, sin embargo le alcanzó para concretar el gol que le permitió sellar su pase a cuartos. Zaha aprovechó un error defensivo del rival para convertir el único tanto del partido, a los 76 minutos.

Por su parte, los goles del partido entre Túnez y Ghana fueron marcados por Taha Yassine Khenissi para el primero y por Rami Bedoui, en contra, para el equipo ghanés. Poco antes de terminar el alargue, el técnico de Túnez cambio al arquero titular, Mouez Hassen, por el suplente Mustapha, quien tapó el penal que le daría la victoria a la selección tunecina y se convertiría en héroe.

Los partidos de cuartos serán los siguientes: Senegal vs Benín y Nigeria vs Sudáfrica, se enfrentarán el miércoles 10 de julio, mientras que al día siguiente lo harán Costa de Marfil vs Argelia y Madagascar vs Túnez.