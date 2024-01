Congreso de Guatemala repetirá la elección de su junta directiva

El presidente del Congreso de Guatemala, Samuel Pérez, anunció este jueves que elegirá una nueva junta directiva en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El funcionario manifestó a la prensa que es"completamente (una) inconstitucionalidad y más bien es un capricho de la Corte, pero en este momento nosotros decidimos asumir una posición madura y responsable, poniendo el bienestar del pueblo de Guatemala en frente de nuestros intereses individuales".

Samuel Pérez también refirió que los legisladores de Semilla resolvieron no ser parte y no intentarán ocupar cargos de la junta directiva, para no tener otro fallo en su contra desde el Tribunal Constitucional de Guatemala.

La CC decidió entrar en un pulso inmaduro en contra de la voluntad popular, pero nuestra prioridad es el pueblo de Guatemala. pic.twitter.com/Gu1s7wMDa1 — Samuel Pérez Álvarez �� (@samuel_pz) January 18, 2024

Asimismo, afirmó que las acciones de los magistrados es una estrategia de los planes golpistas del llamado "pacto de corruptos" para impedir que asumiera el presidente electo.

En este sentido, el 14 de enero la vigente junta fue electa durante el proceso de toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, y contó con la aprobación de 92 de los 160 diputados del Parlamento unicameral.

Ante esta situación, dos de los partidos de derecha que no ganaron la votación presentaron recursos de amparo ante la CC para anular el fallo y 23 parlamentarios en un primer decreto, fueron declarados independientes, imposibilitándole formar una bancada y ocupar cargos.

El Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó que el juez Fredy Orellana, el pasado 12 de julio, suspendió temporalmente la personería jurídica de Semilla por presuntas irregularidades en 2017, cuando recolectó firmas para su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Diputados de Semilla y de partidos que se juntaron para integrar la nueva junta directiva manifestaron que la sentencia aún no está firme por varios recursos de amparo no resueltos por la Corte, por lo cual el TSE solo mantiene como suspendida temporalmente a esa fuerza, no anulada.

La actual junta directiva emplazó para este viernes 19 de enero a una sesión ordinaria que determine una nueva titularidad.