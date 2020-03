Corte Suprema de Colombia inicia investigación contra Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia inició una investigación preliminar contra el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, por estar vinculado al escándalo conocido como la “Ñeñepolítica”.

La decisión se tomó luego de que se difundieran las transcripciones de varios audios recopilados por las autoridades en los que se escucha hablar al fallecido narco y ganadero José Guillermo “Neñe” Hernández.

Las grabaciones vinculan a Hernández con generales del Ejército y la Policía y, también, a varios funcionarios y políticos reconocidos a nivel nacional, entre ellos al primer mandatario Iván Duque y el ex presidente Álvaro Uribe.

En los archivos sonoros, cuya interlocutora podría ser María Claudia Daza, ex asesora de Uribe se expresa qu hay “dineros bajo la mesa” que habrían beneficiado campaña del presidente Duque.

El hoy senador ha negado cualquier vínculo con Hernández y pidió se investige el caso. En cuanto a la participación de Daza, dijo que si se llegara a probar su relación se trataría de "abuso de su confianza”.

En una de las llamadas tomadas como evidencia se le oye decir a Hernández pocos días antes de la segunda vuelta presidencial: “En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas”.

Y en otra añade: “El presidente es mi hermano, no es que me conozca, es mi hermano (…) Si yo fuera un bandido no me llevan allá (…) Yo no soy un tipo de problemas”.