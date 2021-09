Codeca de Guatemala rechaza celebración del Bicentenario

En señal de rechazo contra los actos oficiales de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Guatemala y contra el Gobierno de Alejandro Giammattei, los miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) del país anunciaron manifestaciones en todo el territorio para el miércoles 15 de septiembre próximo.

De acuerdo con lo informado por la organización en conferencia de prensa vía virtual este lunes, los representantes de cada departamento, las acciones comenzarían a partir de las 07H00, hora local (01H00 GMT) del miércoles.

No se mencionó si se bloquearían carreteras, pero no se descartó la posibilidad de que ocurriera, pues cada delegación departamental coordinará las acciones a realizar en esa región para ese día. Al menos 10 departamentos de los 22 existentes serán partícipes de las manifestaciones.

15 de septiembre, nada que celebrar, tomamos las calles en todos los departamentos del país. pic.twitter.com/N3BrY9Issl — CODECA GT (@GtCodeca) September 13, 2021

“El fin principal es salir a repudiar el Bicentenario criollo porque son 200 años de República criolla”, expresó líder del sector en Jutijapa con el respaldo de unas 200 personas.

Los representantes de Codeca en ciudad Guatemala argumentaron que la independencia fue una farsa, pues no se ha modificado el sistema económico y político y se mantienen intocables las condiciones de pobreza de gran parte de los guatemaltecos.

Según informaron, sucederán concentraciones y marchas especialmente para protestar contra las celebraciones del Bicentenario de Independencia y a la gestión de Giammatei. En este sentido, pedirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deje sin efecto su nombramiento.

“Nosotros como pueblos originarios no reconocemos la independencia como tal, porque fue hecha para los criollos, para seguir saqueando, entonces no tenemos nada que celebrar. No tenemos independencia, no tenemos Estado, urge un estado plurinacional”, afirmó la titular de Codeca en Retalhuleu, Azucena Villagrán.

#BicentenarioGt Juventud del QUICHÉ, históricamente los pueblos, no tenemos Estado, urge fundar el Estado Plurinacional. pic.twitter.com/UeyTSU9sU3 — CODECA GT (@GtCodeca) September 13, 2021

Por su parte, la representante de los campesinos en San Marcos, Elsa Pérez, dijo que en su departamento realizarían una caminata que concluirá frente a la municipalidad, donde protestarán contra el Bicentenario.

“15 de septiembre, nada que celebrar, tomamos las calles en todos los departamentos del país”, enunció Codeca en su cuenta en la red social Twitter.

Hace unas semanas, el Ministerio de Cultura y Deporte informó que se cancelarían las actividades presenciales previstas inicialmente para la celebración y que en su lugar se haría una transmisión televisiva cultural en horas de la noche del 15 de septiembre.