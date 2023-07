Concluye visita de la secretaria del Tesoro de EE.UU. en China

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), Janet Yellen, concluyó su viaje de cuatro dias a China sin acuerdos específicos y cuya intención era estabilizar los vínculos entre las dos economías más importantes a nivel global.



Durante los diversos encuentros que mantuvo con autoridades chinas, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con Beijing, a pesar de las profundas discrepancias entre las dos potencias.

La funcionaria sostuvo que las 10 horas de conversaciones con funcionarios chinos en los últimos días fueron "productivas" y que dejaba a China con la relación entre las dos potencias mundiales sobre "una base más segura".

Janet Yellen antes de terminar su visita a China afirma que "hay diferencias significativas" entre ��������, pero ���� "no busca desvincularse de la economía china porque sería desastroso para ambos países y pondría en desestabilidad a todo el mundo". �������� pic.twitter.com/6PvWcCGm7D — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) July 9, 2023

Yellen agregó que ella y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “creen que el mundo es lo suficientemente grande como para que nuestros dos países prosperen”.

La parte china, por su parte, ha expresado su esperanza de que Washington pueda tomar medidas concretas para crear un buen ambiente en el que pueda prosperar el comercio bilateral.

En la rueda de prensa, Yellen reiteró que su país no pretende desvincularse de China.

"Mi objetivo durante este viaje es establecer y profundizar las relaciones con el nuevo equipo económico de Beijing", manifestó la secretaria del Tesoro.

"Durante los dos últimos días, he tenido la oportunidad de hacer precisamente eso. Me he reunido con el primer ministro Li Qiang, el viceprimer ministro He Lifeng, el ministro de Finanzas Liu Kun, el jefe del Banco Popular de China y otros altos funcionarios para discutir importantes asuntos", recordó.

"Estas conversaciones han sido directas, sustanciales y productivas. De hecho, he puntualizado que el crecimiento de China ha sacado a cientos de miles de millones de personas de la pobreza, y he dejado claro que Estados Unidos no pretende desvincularse de China", declaró Janet Yellen.

La visita de la secretaria del Tesoro se produce antes de una posible reunión entre Biden y el presidente Xi Jinping en la cumbre del Grupo de los 20 de septiembre en Nueva Delhi o en la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico programada para noviembre en San Francisco.