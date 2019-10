Convocan a nueva marcha nacional contra las AFP en Chile

La Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile convocó este jueves a una marcha nacional para el 6 de octubre, con el fin de exigir al Gobierno de Sebastián Piñera la desestimación del sistema de capitalización individual.

La organización agrupa a Confederaciones, Federaciones y Sindicatos que buscan recuperar la Seguridad Social de los chilenos, por lo que reclaman que sean restituidos los proyectos a favor de la estabilidad ciudadana.

El actual modelo de pensiones, fundado en el decreto ley 3500 de 2009, es obligatorio y consiste en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal en una AFP, lo que financiará la pensión futura en la etapa de retiro.

Nos vemos este domingo 6 en todo Chile, revisa nuestros puntos de marcha y concentración. Digamos fuerte y claro #NOmasAFP y #HagamosJusticia pic.twitter.com/ULVk2V5BDR — Coordinadora No+AFP (@CNT_NOmasAFP) October 3, 2019



Finalmente, lo que debe ingresar cada individuo responde al 10 por ciento de su remuneración o renta imponible, más otro porcentaje para la comisión que cobra la AFP por gestionar esa cuenta y uno más para acceder al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

El coordinador de No Más AFP, Luis Mesina, recalcó la falta de conciencia del mandatario chileno respecto a la sensación de estafa que se generará en la sociedad cuando en enero, de acuerdo con la agenda del Gobierno, las personas se percaten de que la mejora no superará los 100.000 pesos adicionales.

Avanzamos hacia nuestro objetivo, paso a paso, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la verdad y, por sobre todo, con la convicción de estar haciendo lo correcto en beneficio de las mayorías.

Nos vemos el domingo en todo el país #NOmasAFP #HagamosJusticia pic.twitter.com/WxX6uhJpH4 — Luis Mesina (@LuisMesina1) October 3, 2019

Según Mesina, "lo único que ofrece esta reforma es aumentar en 10.700 pesos el monto que entrega el Estado a través de la Pensión Básica Solidaria".

Según la profesora jubilada y miembro de No Más AFP, María Ojeda, el objetivo es "mostrar que los chilenos no pueden acceder a los fondos que ahorran. Nosotros estamos cuestionando que no hay seguridad social y no pretendemos sacar los fondos. Estamos generando esperanzas para poder cambiar el sistema previsional".



La protesta masiva convocada para este fin de semana llega luego de que se presentaran ante el Tribunal Constitucional dos casos relacionados con el tema, uno en Punta Arenas y otro en Antofagasta.

Este último abre la posibilidad de que el Tribunal se pronuncie respecto de la legitimidad y disposiciones del decreto ley 3500 que rige dicho modelo de pensiones.