Llaman a continuar movilización por el pueblo mapuche en Chile

Diferentes organizaciones sociales en Chile llamaron este miércoles a continuar desarrollando movilizaciones pacíficas en solidaridad con los presos políticos mapuche.

En ese sentido, una de las voceras de las manifestaciones sociales Giovanna Tabilo precisó que cerca de 27 prisioneros de la comunidad mapuche se encuentran en huelga de hambre en diferentes centros penitenciarios.

Por este motivo, exigen al presidente chileno, Sebastián Piñera, la implementación y reconocimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el respeto de los pueblos indígenas y tribales, al permitir el cumplimiento de las medidas cautelares en condición domiciliar.

“Hacemos un llamado a la movilización a todo el pueblo mapuche y no mapuche. Y a que toda aquella gente que el 18 de octubre tomó y enarboló nuestra bandera, asuma de verdad el compromiso que significa llevarla. A todos aquellos que tienen la bandera puesta en su casa, que hoy día, hagan la pega” expresó la dirigente social Tabilo.

AHORA - En Chile, las comunidades mapuche se movilizan desde distintos territorios, en apoyo a los prisioneros políticos en huelga de hambre y exigiendo cumplimiento del Art 169 @ConexiontlSUR @teleSURtv pic.twitter.com/SqMYafmGE1 — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) July 29, 2020

Tabilo detalló que, de los 27 prisioneros mapuche, nueve personas se encuentran en huelga de hambre desde hace dos meses y quince días. Otras 11 personas internadas en la cárcel de la ciudad de Lebu llevan 21 días en la misma protesta exigiendo los derechos otorgados por pactos internacionales. Asimismo siete mapuche en la cárcel de Temuco, al sur de Chile se sumaron a las exigencias.

La vocera de los pueblos mapuche señaló que el dirigente Celestino Córdova, miembro de la comunidad ancestral, se encuentra hospitalizado desde hace 10 días tras haber dado positivo a la prueba de detección del coronavirus.

Se agudiza la situación de los presos Politicos mapuche aquí en Chile @EdicionCteleSUR pic.twitter.com/ZQe8qzwRnX — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) July 28, 2020

“Hoy estamos en urgencia máxima. El machi no se va a bajar de la huelga de hambre, él está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros no queremos que él se muera, ni que ninguno de los nuestros se muera. ¿Por qué tenemos que seguir poniendo los muertos nosotros? Estamos muy preocupados por los lamienes (hermanos) de Angol. El llamado es a que el Estado asuma de una vez por todas los compromisos que realiza, porque el convenio 169 es de un Estado, no de un gobierno, y no cambia con el gobierno de turno” enfatizó Tabilo.