Naufragio en río Jari deja al menos 13 decesos en Brasil

Sobre o Naufrágio do navio Anna Karoline III, no Rio Jari, o governo do Estado do Amapá e a Defesa civil informam:



• Neste domingo (01/03), foram resgatados 10 corpos: 5 homens, 2 mulheres e 3 meninas. Com isso, o total de vítimas resgatadas sobe para 13. pic.twitter.com/yK3bJQ99rT