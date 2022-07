Lula sostiene reunión con presidente del Senado brasileño

Hoje à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu o ex-presidente Lula, acompanhado da bancada de senadores do PT e de outros partidos, do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin e da a presidenta nacional do PT Gleisi Hoffmann. #EquipeLula https://t.co/Msxr9hNvmG