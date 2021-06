Lula da Silva: Mi causa es devolverle a Brasil su soberanía

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en entrevista exclusiva en el programa Notables emitido por la cadena internacional teleSUR, aseveró este miércoles que tiene todas las fuerzas para recuperar la economía y la soberanía del gigante suramericano.

"Mi causa es devolverle a Brasil su soberanía y devolver su calidad de vida. Esta causa me mueve y puedo hacerle frente a cualquier candidato de derecha o extrema derecha (...) Cuando una persona tiene una causa no hay lucha que no pueda enfrentar", indicó el expresidente brasileño.

Lula aseveró que pese a los intentos del actual mandatario Bolsonaro en manipular las elecciones presidenciales y generar confusión en la opinión pública, el proyecto del Partido de los Trabajadores logrará el respaldo de las mayorías, "Estoy seguro que lo puedo derrotar. Bolsonaro está inventando elecciones por escrito, está tratando de copiar el modelo Trump para justificar que cuando un adversario le gane es fraude", agregó.

"Soy convencido que en América Latina se puede construir un bloque económico fuerte para hacerle frente a los bloques de Europa y Estados Unidos (EE.UU.); debemos tratar de reforzar la Mercosur, Unasur, la Celac y las relaciones con el continente africano", enfatizó Lula.

Clamor popular

El expresidente brasileño anunció que su posible candidatura para los comicios se dará en el momento indicado y recordó que su legado en la Presidencia trajo dignidad a la población, "las encuestas demuestran que tengo todas las posibilidades de ganarle a Bolsonaro, pero en el momento oportuno decidiré, estoy bien de salud, tengo mucha energía y ganas de recuperar la esperanza, la economía y la calidad de vida de nuestro pueblo", acotó.

Lula indicó que en su administración la economía creciói 7,5 por ciento por año y se habían generado 20 millones de empleos formales, "40 millones de personas pasaron a la clase media, después de mi presidencia las encuestas mostraron que yo tenía un 87 por ciento de aprobación, 10 por ciento de regular y tres por ciento malo", añadió.

"Muchos en Brasil querían que fueran candidato en 2014 y no lo quise porque me parecía que Dilma se debía reelegir, luego quise en 2018 pero la Justicia no me lo permitió, construyeron una farsa jurídica para sacarme de la contienda electoral y ahora en 2022", sentenció Lula.

#Entrevista | Expresidente de Brasil Lula Da Silva: Estamos en un movimiento para garantizar las vacunas para todo el pueblo brasileño, para garantizar un sueldo de emergencia para todas las víctimas de la covid, para todos los que están desempleados... pic.twitter.com/wk06nF7V8h — teleSUR TV (@teleSURtv) June 24, 2021

Lula recordó que bajo su gestión, el gigante suramericano fue referente en la economía mundial, "Brasil fue la sexta economía del mundo y ahora, cada vez está más abajo, después del golpe contra Dilma las cosas empeoraron y ahora más con la pandemia", reiteró.

"Mucha gente quiere que sea candidato y yo pienso en decidir hacia fines de año porque ahora quiero discutir el tema de a vacunación, estamos en un movimiento para garantizar las vacunas, el sueldo de emergencia para todas las víctimas de la Covid-19 y los desempleados (...) estamos tratando de gestionar una garantía de crédito para que la gente pueda salir adelante", aclaró el exmandatario.

Persecución en su contra y gestión de Bolsonaro

"Yo fui la primera gran víctima del Lawfare, para evitar que yo regresara, crearon un plan de acusaciones contra mi persona que involucró el Ministerio Público, la Policía, los medios hegemónicos y un juez que construyeron un proceso de calumnia para castigarme y me castigaron", recordó el expresidente Lula.

Lula da Silva enfatizó que nunca quiso huir porque estaba seguro de su inocencia, "yo me fui a la cárcel para probar que lo que se decía contra mí era mentira. Hoy todo está claro, logramos mostrar en mi defensa, todo lo que se armó para que yo no regresara a la Presidencia", puntualizó.

"El interés era que Lula no fuera Presidente para poder cambiar la legislación que reglamenta el Petróleo en Brasil, teníamos una normativa que nos daba el control del petróleo, también había pretensión de destruir las industrias en Brasil que construyeron aeropuertos en el mundo, habían intereses americanos para impedir que Brasil se siguiera expandiendo, todo fue con apoyo de EE.UU.", acotó Lula.

Por otra parte, Lula aseveró que se está investigando desde el Congreso y el Ejecutivo la responsabilidad de Bolsonaro en los miles de fallecidos por la pandemia, "Creo que Bolsonaro, un día, lo juzgarán por genocida (...) Todo para él (Bolsonaro) representa armas, armas y armas, Brasil necesita libros y no armas, amor y no odio. Cuando regresemos y conquistemos la democracia, Amazonia será tratada como patrimonio de la humanidad", agregó.

"No hay ninguna necesidad de devastar Amazonía para plantar soja o maíz, Brasil tiene muchísimas tierras, Amazonía tiene 360 millones de hectáreas de selva tropical y es un patrimonio para la humanidad. Amazonía es brasileña y la exploración de la ciencia para la humanidad puede hacerse en alianza con otros países", sentenció el exmandatario.

Relaciones con EE.UU.

"No quiero hacerlo con odio, quiero hacer una relación civilizada con EE.UU., yo tuve buenas relaciones con Bush y Obama. Yo defiendo una gobernanza global y no acepto la idea de que EE.UU. sea el faro del mundo", explicó el expresidente brasileño.

Asimismo, recordó que el gigante suramericano debe conversar en igualdad de condiciones, con todos los países del orbe, "cada pueblo cuida de su país, la democracia y economía", añadió.

Aludiendo a las sanciones a Venezuela, Lula reafirmó su posición en la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, "quien debe solucionar los problemas en Venezuela, es su propio pueblo y no los EE.UU., No puede ser que América Latina siga pobre ¿Será que nuestro continente no tiene el derecho de ser una Noruega u Holanda? Hay muchos intereses estratégicos de EE.UU. en la región", concluyó.