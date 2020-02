Mujica y Lula asisten al 40° Aniversario del PT en Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil continuó este sábado con el Festival para celebrar los 40 años de su fundación con la presencia de los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Uruguay, José Mujica.

La participación de ambos exmandatarios fue confirmada por el propio Lula desde su cuenta en Twitter, mismo mensaje donde incluyó una invitación a participar en el Festival a todos los que estuvieran en la ciudad de Río de Janeiro.

"No existe salida fuera de la política" señaló el exmandatario brasileño y agregó que una democracia no puede ser silenciosa por lo que "Nosotros tenemos que asistir a las calles y decirle (al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro) o cambias, o te vas." Además invitó al pueblo de Brasil a reclamar sus derechos "porque si no luchamos, si no protestamos, si no exigimos, nosotros estaremos perdidos" advirtió Lula.

Quero convidar todos que estão no Rio pra participar das atividades do Festival #PT40anos. Tem muita gente boa debatendo hoje na Fundição Progresso. E vamos encerrar o dia com dois jovens: um de 74 anos que sou eu e outro de 84 que é o Pepe Mujica... kkkk — Lula (@LulaOficial) February 8, 2020

Mujica y Lula participaron en el debate América Latina y el mundo, celebración con énfasis la lucha por un nuevo orden internacional, y manifestaciones artísticas, sobre los rumbos de la izquierda en el siglo XXI.

Según la convocatoria al Festival 40 años, este es una celebración en nombre de la democracia con una duración de tres días, donde se desarrollan actividades políticas y culturales libres de costos.

Por su parte Mujica expresó como parte de su mensaje frente al Partido de Trabajadores que "necesitamos cosas para vivir, necesitamos economía, necesitamos trabajo, necesitamos sensación de progreso, casa, pero necesitamos por encima de todas las cosas, felicidad...si tú tienes una causa, estás dignificando tu vida, si no tienes una causa...vives porque naciste, nada más que para gastar y consumir".

Ontem foi um momento histórico para o PT. O Festival PT 40 anos marca o início das comemorações dos anos de vida, luta e resistência do partido ao lado do povo. A militância e várias figuras históricas estavam presentes no grande ato de abertura. pic.twitter.com/5VGsXmX0Yn — PT Brasil (@ptbrasil) February 8, 2020

El Festival comenzó la víspera con la inauguración cultural a cargo del Flying Circus desde la cinco hasta las ocho de la noche (hora local), mientras la jornada de fin de semana estará dedicada a conferencias a cargo de militantes del PT como Fernando Haddad y Gleisi Hoffmann.

El PT fue fundado el 10 de febrero de 1980 en Brasil y, actualmente, tiene 53 diputados en la Cámara Federal de Brasil. Además, este partido representa la mayor organización política de izquierda de América Latina, con más de dos millones 300 mil miembros.