Fernando Haddad denuncia parcialidad de la justicia brasileña

En el marco de una jornada nacional y mundial en defensa de la libertad del exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, encabezó este sábado un acto en la ciudad de Florianópolis (sur) donde denunció la parcialidad del otrora magistrado y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien condenó a Lula a 12 años de prisión en un polémico y cuestionado proceso judicial.

"Moro viste la camiseta de Jair Bolsonaro (actual presidente de Brasil), y la Justicia no puede tener fanaticada. Transformó el juicio de Lula en una cuestión personal, y no de derecho. Un juez no puede tomar partido, no puede tener afiliación partidista", afirmó Haddad en la primera parada de una gira que lo llevará por todo el país durante los próximos tres días al cumplirse un año del encarcelamiento de Lula.

El exministro de Educación destacó que existe "una conciencia mayor de que se cometió una injusticia grave" contra el líder brasileño, y que esta "debe ser reparada por los tribunales superiores", apelando a la acción del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Supremo Tribunal Federal (STF).

Mapa de las movilizaciones internacionales para exigir la libertad de Lula. Este fin de semana se cumple un año de la prisión del expdte.https://t.co/Mj4Q81NPxt — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 6 de abril de 2019

Por su parte, la diputada y titular del PT Gleisi Hoffmann enfatizó que la cruzada por la libertad de Lula es también una "lucha por la soberanía" nacional. "No estamos hablando sólo de la defensa de un hombre preso injustamente y por eso ya bastaría, pero estamos hablando de aquel que se atrevió a decir que Brasil jamás se inclinó a Estados Unidos, que se atrevió a decir que este país sería altivo, activo y soberano", expresó.

"Liberar a Lula es garantizar que la Constitución sea cumplida y que los trabajadores brasileños tengan sus derechos asegurados", agregó la dirigente.

Desde este sábado y hasta el próximo 10 de abril se llevarán a cabo distintas jornadas en Brasil y en diferentes países del mundo, en demanda de la libertad del líder brasileño que este domingo cumple un año de prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba.