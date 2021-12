Feministas en Brasil convocan a la marcha "Bolsonaro Nunca Más"

Pela vida das mulheres, dizemos não à cultura do estupro que é reforçada pelo Bolsonaro, o presidente mais machista da história do Brasil.

Essa é outra razão para as mulheres irem às ruas de todo o país no próximo dia 4 de dezembro.#4DBolsonaroNuncaMais #4DEleNão pic.twitter.com/9eoBjNVxUR