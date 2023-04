Bolivia interviene banco en medio de problemas económicos

Las autoridades de Bolivia intervinieron este miércoles el Banco Fassil, con problemas de liquidez, después de la aprehensión de cuatro de sus ejecutivos, quienes son acusados por delitos financieros.

La crisis en la institución bancaria generó protestas de clientes y la toma de algunas de sus sucursales, exigiendo la devolución de su dinero en la ciudad de Santa Cruz, ubicada en los llanos orientales bolivianos.

En otras urbes también ocurrieron grandes filas de clientes, protestas y la intervención policial para resguardar las sedes del banco intervenido.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó “Queremos aclarar que este proceso de intervención no es en un banco que ha quebrado, la quiebra implica que no hay activos, no hay patrimonio, no hay donde podamos utilizar algún tipo de activo para responder las obligaciones que se tiene con los ahorristas”.

Durante una conferencia de prensa, Montenegro aseguró que se debe buscar que otros bancos con “salud financiera” se hagan cargo del “problema” y absorban “los activos y pasivos” para responder a sus clientes.

Por su parte, el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, aseveró que se emitió una resolución para intervenir el banco por “incumplimiento de pago de una y más obligaciones líquidas” con sus clientes y se abrió un proceso en contra de los ejecutivos detenidos.

Yujra aseguró, además, que se iniciará un proceso de adjudicación para que otros bancos asuman los depósitos de los clientes, se garantizó la “protección de los depósitos” y suspendieron las operaciones financieras por 30 días.

El funcionario destacó que “Es la primera vez en la historia de Bolivia que por el tamaño de un banco no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos”.

Reynaldo Yujra responsabilizó a los ejecutivos de Banco Fassil por un mal manejo que derivó en esta situación y argumentó que estos fueron “reacios” a las medidas correctivas sugeridas por la ASFI.

Bolivia vive un momento inusual de demanda de dólares y de “incertidumbre económica” en las últimas semanas, tras un informe del Banco Central que precisó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) reportaron la cifra más baja desde el 2014.

La situación sucede luego de 12 años de abundancia y un tipo de cambio fijo en el país andino, que, por más de una década, ostentó baja inflación y altos niveles de crecimiento.

En ese contexto, el Gobierno boliviano apuesta por la aprobación de la llamada “Ley del oro”, con la que monetizaría las reservas metálicas en poder del Banco Central y compraría oro a los mineros locales. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y debe ser ratificada por el Senado.