Banksy plasma imágenes de roedores en subterráneo de Londres

Un artista británico, conocido como Banksy plasmó imágenes de roedores y mensajes en las paredes del subterráneo de Londres, Inglaterra, según información difundida en los medios este miércoles.

El llamado artista sin rostro, quien se ha mantenido en el anonimato a pesar de contar con fama internacional, ha llevado a cabo una iniciativa gráfica para concientizar sobre el uso mascarillas sanitarias o tababocas que sirven para evitar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus.

Cabe destacar que el uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público de Londres desde el pasado 15 de junio.

¡Bansky lo hizo de nuevo!

Descubre qué hizo en el metro de Londres para crear conciencia sobre el uso obligatorio de cubrebocas.pic.twitter.com/esqW2LEzMT — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) July 15, 2020

La obra de Banksy se evidenció en un video que el artista difundió por sus redes sociales, material audiovisual donde se le observa caminando por vagones del subterráneo londinense, portando un traje de protección blanco, guantes, máscara, un chaleco anaranjado y sus herramientas, con las que pinta su obra sobre la superficie del transporte.

Tales imágenes de ratas hacen referencia a la crisis sanitaria que ha desencadenado la propagación de la Covid-19, de hecho, algunas de estas caricaturas creadas por Banksy estornudan, mientras que otras caen se sostienen de tapabocas como si fueran paracaídas.

Al finalizar el video con el tema "I get knocked down" (Me noquean) de fondo, de la banda británica Chumbawamba Tubthumping, se puede leer "I get lockdown" (Me encierran) en una pared del subterráneo, como un juego de palabras que completa la referida canción con la letra "But I get up again" (Pero me pongo de pie de nuevo).

Lamentablemente, los equipos de limpieza borraron las imágenes sin saber que correspondían a una obra del famoso artista.