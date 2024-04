Cristina Fernández exigió un giro a la agenda neoliberal de Milei

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández exigió el sábado al actual mandatario del país, Javier Milei un giro en su agenda neoliberal y lo acusó de someter al pueblo a un “inútil sacrificio” en pos de un déficit fiscal cero.

Al reaparecer en la escena política la expresidenta argentina, lanzó duras críticas al gobierno del ultra derechista Milei.

En su primer acto público y presencial desde el cambio de gobierno, la también exvicepresidenta argentina cuestionó algunos logros económicos exhibidos recientemente por el Gobierno de Javier Milei.

Cristina Fernández se refirió al discurso ofrecido días atrás por el presidente al anunciar el superávit fiscal y financiero logrado en el primer trimestre de 2024 como producto de su drástico plan de recortes y que, según la expresidenta , "no tiene sustento".

"Cuando escuché congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, lo que debés a las provincias, a las universidades... es como ustedes después de no pagar la luz, el gas, las expensas y dicen 'tengo un superávit'. No, hermano, no es cierto. Mirá todo lo que debés, superávit de dónde... No tenés superávit", espetó.

A lo largo de su alocución en la localidad de Quilmes, la exmandataria no cuestionó la legitimidad del neoliberal como presidente de Argentina, no obstante, afirmó que "la legitimidad de origen también necesita legitimarse en los resultados de la gestión".

Cristina Fernández preguntó a Javier Milei de qué sirve una victoria con el 60 por ciento de los votos si al llegar al Gobierno, la población padece de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes.

Ante tal situación social y el "inútil sacrificio" que está haciendo la sociedad argentina, "el presidente debe comprender que debe dar un golpe de timón a esta política" añadió la expresidenta Fernández.

El último acto público de Cristina Fernández databa del 10 de diciembre de 2023, cuando participó en la ceremonia oficial de investidura de Javier Milei como presidente de Argentina.