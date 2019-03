El expresidente argentino, Carlos Menem, y el exministro de economía, Domingo Cavallo, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 2, este miércoles, por el delito de peculado, en el juicio por la venta irregular de los terrenos ubicados en Palermo a la Sociedad Rural de Argentina.

Menem recibió una condena de tres años y nueve meses, mientras que Cavallo tres años y seis meses. Además, los exfuncionarios no podrán volver a ejercer un cargo público.

La sentencia fue dictada por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Giorini y José Michelini, en base a los hechos ocurridos hace 27 años. En 1991, Carlos Menem, y el entonces ministro de economía, Domingo Cavallo, decidieron vender un bien de dominio público sin una ley del Congreso y a un precio "vil", según consideró la Justicia argentina. La Fiscalía evaluó que el bien fijado en 30 millones de dólares, valía como mínimo 181.800.000.

El decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 1991 dio paso a la venta del predio. En 2014, el fiscal Carlos Stornelli remarcó que el predio era de dominio público, por ello, este se encontraba absorbido por los carácteres de "inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo".

Pese a esto, Menem y Cavallo no irán a prisión. Se trata de penas de cumplimiento efectivo, pero aún no se concretarán porque aún no están firmes. Seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, la instancia superior. El expresidente argentino ya recibió una condena en 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, mismo que dictaminó cuatro años y seis meses de cárcel por el pago de sobresueldos en la década de los 90. En ese mismo caso, Cavallo fue sentenciado a tres años y seis meses, pero todavía no existe revisión de la Corte Suprema.