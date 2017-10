Un 90 por ciento del territorio sirio está libre de terroristas

Un 90 por ciento del territorio de Siria está en manos nuevamente del Estado, tras la lucha de Damasco y sus aliados contra las organizaciones terroristas, indicó este jueves el director del Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes, Andréi Nóvikov.

"Según la estimación de los militares, un 90 por ciento del territorio de Siria fue liberado de los terroristas, es un resultado muy importante", informó Nóvikov a la agencia rusa de noticias Sputnik Nóvosti.

En septiembre pasado se había señalado que el 85 por ciento del país ya estaba libre de terroristas, integrantes mayormente del autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe) y del Frente al-Nusra, que ahora se ven acorralados en ciertos puntos del país.

El propio Ministerio de Defensa de Rusia publicó en su página web una infografía que daba por liberado el 87,4 por ciento del territorio de la República Árabe.

Por tal, en los últimos días autoridades tanto de Damasco como de Moscú han resaltado que es cuestión de tiempo para que se declare a Siria como territorio libre de terroristas.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. Datos de altos cargos de Naciones Unidas estiman que entre 300.000 y 400.000 personas han perdido la vida.

