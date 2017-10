Detienen al presidente del Comité Olímpico de Brasil por fraude

La policía Federal de Brasil arrestó este jueves a Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico Brasileño, por ser acusado de participar como intermediario en la supuesta compra de votos de otras naciones para elegir a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos 2016.

El Ministerio Público Federal informó sobre la detención de Nuzman, al tiempo que señaló que Leonardo Gryner, exdirector del Comité Olímpico Nacional, fue arrestado en una nueva fase de la investigación llamada "Unfair Play".

Según la policía Federal, Nuzman es señalado por supuestamente mediar en el pago de dinero al senegalés Lamine Diack, quien en 2009 presidía la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

#Brasil| Pdte. del Comité Olímpico Brasileño Carlos Arthur Nuzman fue detenido tras ser acusado de compra de votos para la sede de #Rio2016 pic.twitter.com/F1hE1pPJSV — Fernando Núñez (@fernandon_tlsur) 5 de octubre de 2017

La detención de Gryner, el segundo al mando del Comité Olímpico Internacional (COI) ocurrió al revelarse ante los fiscales las negociaciones con Diack para el depósito del dinero en sus cuentas en la misma semana de 2009 cuando se eligió a Río de Janeiro.

Por su parte, el abogado defensor de Nuzman, Nélio Machado, afirmó que la medida adoptada por el Ministerio Público fue dura.

"Me voy a enterrar de los hechos ahora. No tengo la menor idea, voy a saber ahora lo que pasa y cuáles son los fundamentos de esa medida, es una medida dura y no es usual dentro del debido proceso legal", expresó Machado.

A través de un comunicado, el COI indicó que está cooperando con las autoridades, por lo que solicitó al Ministerio Público una información completa para dar seguimiento a las investigaciones internas de la comisión de ética del organismo.

