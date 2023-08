España: ¿Vivimos en una sociedad heteropatriarcal?

En la sociedad heteropatriarcal actual, todo queda supeditado a mantener el papel dominante del hombre, lo que ha facilitado la transformación de la sociedad occidental en una distopía en la que "la mujer sea el negro del mundo", plasmado en la icónica canción de John Lennon "Woman Is The Nigger of the World".Una distopía sería " una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal y se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos".

Sin embargo, gracias a la interactividad que proporcionan las redes sociales de Internet (el llamado Quinto Poder que enlaza y ayuda a la formación de las identidades modernas), se estaría rompiendo el endémico aislamiento y pasividad de la mujer sumisa y acrítica (Mujer unidimensional).

Así, estaría ya surgiendo una nueva Mujer (Mujer Multidimensional), reafirmada en una sólida conciencia crítica y sustentada en la solidaridad y la indignación colectiva ante la violencia de género y la sexualización de la figura femenina, la discriminación laboral y la cultura heteropatriarcal imperante que constriñe hasta el paroxismo la libertad y los derechos de las mujeres.

Asimismo, bajo el lema “Igualdad real” generará un tsunami popular de denuncia del déficit democrático, social y de valores de la actual élite paternalista dominante.

Así, la nueva Mujer que está naciendo estará dispuesta a quebrantar las normas y leyes impuestas por la “monarquía de las tinieblas paternalista ”, lo que obligará a una profunda catarsis y metanoia de la sociedad en su conjunto.

El término Metanoia se traduciría como “transformar la mente para adoptar una nueva forma de pensar, con ideas nuevas, nuevos conocimientos y una actitud enteramente nueva ante la irrupción del nuevo escenario sociológico ”.

Ello implicaría la doble connotación de movimiento físico (desandar el camino andado) y psicológico (cambio de mentalidad tras desechar los viejos estereotipos vigentes ) y que tendrá como efectos benéficos la liberación de la parte indómita de una mujer que ha permanecido sedada y oprimida por la tiranía de la sociedad heteropatriarcal.

Sin embargo, dicha utopía deberá esperar a que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada , momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad, tesis conocida como "Teoría del Centésimo Mono" y fue citada por el biólogo Lyan Watson en su obra "Lifetide" publicada en 1.979.