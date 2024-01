El Tribunal Internacional de La Haya y el Genocidio gazatí

El diario Haaretz en una editorial del 8 de octubre acusó directamente a Netanyahu de ser “el responsable de esta guerra entre Israel y Gaza” y asimismo, la opinión pública israelí estaría ya haciendo responsable a Netanyahu del estrepitoso fallo de seguridad israelí al menospreciar las informaciones egipcias. Así, según fuentes egipcias, 10 días antes avisaron presuntamente a Netanyahu de que Hamas preparaba una gran ofensiva contra Israel, extremo que fue negado por Netanyahu en un tuit en el que acusaba de negligencia a los servicios de Inteligencia, consiguiendo de paso enemistarse con los poderosos servicios del Mossad israelí.

Asimismo, Netanyahu estaría ya acorralado por la repulsa de la Comunidad Internacional ante la flagrante violación de los DDHH en Gaza con cerca de 30.000 víctimas civiles palestinas que se ha traducido en la presentación por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de la Haya (TIJ), de una demanda contra Israel por presunto "delito de genocidio". El veredicto de dicho Tribunal podría haber obligado a Netanyahu a detener la invasión de Gaza y decretar el alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes en poder de Hamas y la entrada de Gaza de la urgente ayuda humanitaria en forma de alimentos, combustible e insumos médicos para cerca de 1 millón de palestinos confinados en un espacio de 7 Km2 al lado del paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, la decisión salomónica del Tribunal Internacional de la Haya al no exigir un alto el fuego inmediato, conllevará la continuación de la invasión militar israelí en Gaza hasta su destrucción total, con lo que de facto, el Tribunal de la Haya habría dado su bendición al Genocidio de la población gazatí.

No obstante, se estaría incrementando la desafección hacia Netanyahu de la sociedad israelí que no puede perdonar los fallos de seguridad en la Defensa israelí que habrían desembocado en el asesinado de 1400 israelíes y el secuestro de 220 personas por Hamas. Así, según una encuesta de The Jerusalem Post, el 80% de los encuestados afirman que "el Gobierno es el principal responsable de la infiltración de los milicianos palestinos" y un 56% opina que "Netanyahu debería dimitir al acabar la guerra actual".

En este contexto, asistimos a la desgraciada muerte por el Tzahal de tres de los rehenes judíos al confundirlos presuntamente con miembros de Hamas, por lo que se habrían incrementado las movilizaciones de los familiares de las personas secuestradas por Hamas ante la residencia de Netanyahu a quien hacen "personalmente responsable de su retorno a casa con vida".Todo ello podría desembocar en la dimisión de su Gobierno tras la invasión de Gaza y la posterior convocatoria de nuevas elecciones que faciliten la formación de un Gobierno de Salvación cuya tarea primordial será intentar reeditar los Acuerdos de Oslo que posibiliten la coexistencia pacífica de Dos pueblos en Dos Estados.