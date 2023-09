Donald Trump y el gaslighting

Según Wikipedia.org, el gaslighting es "una clase de manipulación psicológica que busca sembrar semillas de duda en un individuo o miembros de un grupo determinado, haciendo que cuestionen su propia memoria, percepción y cordura. Emplea la negación persistente, la distracción y la mentira para intentar desestabilizar a la víctima y deslegitimar sus convicciones".

En el año 2018, el Oxford Dictionary nombró a Gaslighting como una de las palabras más populares del año, tras la publicación en EEUU de un libro que afirmaba que Donald Trump había logrado ganar la carrera presidencial haciendo uso de esta técnica de manipulación.

El libro en cuestión se titula "Gaslighting America: Why We Love It When Trump Lies to Us", escrito por Amanda Carpenter ‎ y publicado por Harper Collins el 1 mayo 2018. En dicho libro, la autora analiza la fórmula de Trump, mostrando por qué es prácticamente infalible, interpretando perfectamente a sus víctimas: los medios de comunicación, los demócratas y los republicanos indecisos pues según la autora "las mentiras e invenciones de Donald Trump no horrorizan a Estados Unidos, sino que nos cautivan".

Edward L. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y uno de los pioneros en el estudio de la psicología de masas, en su libro, “Cristalizando la opinión pública”, desentraña los mecanismos cerebrales del grupo y la influencia de la propaganda como método para unificar su pensamiento.Así, según sus palabras “la mente del grupo no piensa, en el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos tiene impulsos, hábitos y emociones. A la hora de decidir su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un líder en quien confía". Este es uno de los principios más firmemente establecidos por la psicología de masas por lo que la propaganda de Trump va dirigida "no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustenta".