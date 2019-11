El Árbol no deja ver el bosque

“Cientos de judíos chilenos firman declaración exigiendo un nuevo Chile"

Hace un par de días llegó a mis manos un documento (1) con el título anteriormente señalado, donde se señala que cientos de chilenos y chilenas, de creencia judía, firmaron una declaración exigiendo un nuevo Chile. Confieso que me llamó profundamente la atención, no sólo por el tenor de lo señalado, que en esencia comparto en el sentido que todos, sin distinción de razas, sexo, religión u opinión política debemos dar a conocer nuestro sentir y opinión respecto a lo que está pasando en Chile y exigir un Chile que cumpla los anhelos y sueños que nos animan.

Mi inquietud radica más bien en que gran parte de los puntos de esta declaración, de los judíos chilenos (¿todos? ¿una fracción minoritaria, mayoritaria?) choca abiertamente con la política llevada a cabo por el que se autodenomina Estado Judío (Israel), que ocupa territorios palestinos desde el año 1948 cuando nace como entidad política en el mes de mayo de ese año. No me es ajeno, que en las firmas suscritas hay personas honestas, valiosas, seres humanos de excepción. Pero también hay firmas de personas que comparten plenamente una política criminal de los gobiernos israelíes contra el pueblo palestino.

Incluso, en crónicas argumentaciones, parte de estos firmantes suelen compartir la estéril idea de los dos Estados (considerando la política colonial de Israel y la imposibilidad de lograrlo mediante la actual política sionista) y que incluso en los artículos publicados suelen apelar a la aséptica noción que no se debe importar el conflicto de Oriente Medio a Chile, que viene a ser la manera de evitar condenar al régimen sionista como lo que es: racista, criminal y genocida. Además, en las firmas de aquellos que suscriben existen nombres que son abiertamente partidarios de la política criminal llevada a cabo por el gobierno sionista contra Palestina como es el caso de parlamentarios y exparlamentarios, como también activistas del portal extremista con sede en los territorios ocupados Hatzad Hasheni (2)

Esta declaración me genera ruido, no puedo aceptarla y asimilarla sin pensar en lo que ha pasado en Palestina durante estos 71 años y lo que acontece hoy, día a día, con la muerte cotidiana de hombres, mujeres y niños ya sea en la Franja de Gaza como en Cisjordania, con armas mutilatorias, sin que las investigaciones en materia de derechos humanos lleguen a sancionar a aquellos francotiradores israelíes, por ejemplo, que desde marzo del año 2018 a la fecha han asesinado, mutilado, generado decenas de inválidos a la población palestina que se manifiesta en la frontera artificial que separa gaza de la palestina histórica ocupada. Una población palestina sometida a una política de ocupación y colonización violatoria de cuanta resolución de las naciones Unidas se ha emitido. Con un muro de 720 kilómetros de largo que se adentra en Cisjordania separando familias, a palestinos de sus tierras de cultivo, fragmentando el territorio y permitiendo, además, la instalación de 650 mil colonos judíos en tierras que no le pertenece a contrapelo de las determinaciones, que obligan su retiro y demolición.

Cuando firmas como comunidad judía – no he visto otras declaraciones de comunidades católicas, evangélicas, musulmanas, ateas, zoroastrianas o budistas – obliga a recordar que existe un Estado que se ha consagrado como Estado nación del pueblo judío y que en palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu “representa un momento fundamental en la historia del sionismo porque establece por ley el principio básico de nuestra existencia “. Una ley claramente racista que fomenta el ultranacionalismo y que además integra lo judío con lo sionista como lo ha declarado el propio presidente de la comunidad judía de Chile, Shai Agosín (3).

O tal vez este grupo de chilenos de creencia judía no se siente representados por los gobiernos israelíes ni por el presidente de su comunidad? En todo caso creo que no es posible hacer una lectura de la declaración de estos chilenos y chilenas judíos (as) sin hacer un paralelo con los crímenes que Israel en nombre del sionismo y del judaísmo realizan. Aceptaría la honestidad de esta declaración y la franqueza de aquello que firman, si una declaración del mismo tenor se concreta en torno a la situación actual en Palestina, de otro modo sólo queda en palabras vacías, donde el respeto a los derechos humanos es exigido a algunos y para otros existe la impunidad bajo la cobertura de criticar a todo aquel que se atreve a denunciar al sionismo como antisemita o antijudío. Cuestiones aberrantes, pues los únicos semitas en el conflicto, que implica la colonización y ocupación de Palestina son precisamente los palestinos. Y menos puede ser una crítica antijudía pues ser judío es ser creyente en el judaísmo y las críticas a las religiones y creencias personales no son parte de la constatación de crímenes del sionismo israelí.

En concreto, esta declaración a la cual hago referencia esta comunidad de chilenos (as) judíos (as) sostiene:

“Como un grupo de chilenas/os judías/os sentimos la necesidad de pronunciarnos respecto a la explosión social que estamos viviendo como país, manifestando todo nuestro apoyo al movimiento social y respaldando sus principales demandas.

1.- Condenamos tajantemente las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos perpetradas desde el inicio del estallido social a manos de agentes del Estado y exigimos el fin del uso de armas mutilatorias, la investigación de todos los casos de violación de los DDHH y que se asuma la responsabilidad política de la violación de los DDHH. De la misma forma, condenamos la violencia estructural histórica del sistema, la continua falta de respuesta real a las demandas sociales y la exclusión de grandes grupos de nuestros conciudadanos, lo que incrementa la desigualdad y es uno de los factores causantes de la violencia observada en nuestro país.

Ante este primer punto me pregunto

Condena esta comunidad chilena de judíos y judías las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina en incluso de sus minorías árabes en la entidad sionista?

Exigen el fin de armas mutilatorias que han dejado 350 muertos y miles de heridos en la Franja de Gaza en las llamadas marchas por el retorno: uso de munición real, gases lacrimógenos, gas pimienta y otras aberraciones?

Condena esta comunidad la violencia estructural de la entidad israelí contra el pueblo palestino y que es causa de la lógica reacción y violencia defensiva del pueblo palestino y sus organizaciones y movimientos?

2.- “Consideramos necesario transitar del modelo económico, político, social y cultural impuesto por la dictadura y consolidado desde entonces, a un Chile más justo, inclusivo y solidario, pasando desde un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos sociales y avanzar de un país marcado por el individualismo, la segregación, las privatizaciones y la concentración de las riquezas hacia una sociedad que asegure dignidad, inclusión y equidad para todas las personas, garantizando los derechos sociales básicos, en su carácter público y universal, y recuperando a su vez la soberanía de los recursos naturales”

A. Considera esta comunidad de chilenos judíos y judías que el pueblo palestino tiene derecho a existir – incluso concediendo que sea en las fronteras anteriores a la guerra de ocupación del año 1967?

B. Están porque Israel como entidad deje de segregar a su propia población árabe y derogue la llamada Ley estado nación judío?

C. Están por respetar la soberanía Palestina sobre sus recursos naturales en materia acuífera por ejemplo y dejar de expoliar los recursos en los territorios ocupados exportándolos con la etiqueta Made in Israel?

3.- “Apoyamos la necesidad de conformar una convención constitucional (más conocida como asamblea constituyente) sin trabas para la elaboración de la nueva Constitución, con un 100% de delegados elegidos en un proceso genuinamente democrático, propiciando que esta asamblea sea realmente participativa, representativa de toda nuestra pluralidad respecto a pueblos indígenas, género y diversidad sexual, movimientos sociales, etc.”

A. Estaría dispuesta esta comunidad de chilenos y chilenas de creencia judía a influir para que Israel propicie una verdadera entidad democrática donde las leyes racistas sean desechadas?

4.- “Creemos firmemente en el derecho de la autodeterminación del pueblo chileno, de los pueblos indígenas, así como de todos los pueblos en el mundo. Es por ello que consideramos que Chile debe ser un Estado Plurinacional”

Cree esta comunidad de chilenos y chilenas judíos (as) en la autodeterminación del pueblo palestino?

Está dispuesta esta comunidad a influir para que la entidad sionista abandone los territorios ocupados incluyendo el retiro de los colonos asentados en Cisjordania?

Está dispuesta esta comunidad a patrocinar una campaña de Boicot, desinversión y sanciones contra el régimen israelí por sus violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino exigiendo su retiro de Cisjordania y el fin del bloqueo contra Gaza?

Si cree en la autodeterminación de todos los pueblos del mundo porque no participan activamente en aplicar el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas contra la entidad sionista, que no ha cumplido ninguna de las resoluciones establecidas desde el año 1949 y en especial aquellas que hablan de permitir el retorno de los refugiados palestinos, el retiro de los colonos y asentamientos en Cisjordania, la demolición del muro de la vergüenza entre otros?

5.- “Adherimos a imperativos éticos de la cultura judía que buscan el irrestricto respeto de la democracia, la dignidad humana y la justicia social a través de nociones como el Tikun Olam o el imperativo de reparar el mundo, por ello hacemos un llamado a participar de la movilización social e instancias de diálogo como cabildos y asambleas, para contribuir a impulsar el cambio de constitución que el país requiere, junto a los cambios económicos, políticos, sociales y culturales”

Si de verdad creen en la dignidad humana, la justicia social o las nociones de reparar el mundo y todo ello implica que honestamente quieren hacer una contribución al mundo más allá de vuestras nociones culturales de justicia social y así evitar consecuencias sociales negativas

Están dispuesto a emitir una declaración donde llamen al retiro de las tropas israelíes de Cisjordania, de los 650 mil colonos incluyendo aquellos que rodean Al Quds (Jerusalén)?

Están dispuestos a apoyar las reivindicaciones palestinas destinadas a lograr su autodeterminación teniendo en cuenta la influencia que puede ejercer el hecho que judíos y judías chilenas y chilenas exigen respeto a los derechos humanos al autodenominado estado de la nación judía?

En mí caso particular creo que las respuestas afirmativas a estas demandas servirían para demostrar, efectivamente, que están ustedes por el cambio a un mejor mundo, que están dispuestos a respetar a un pueblo como el palestino que ha sufrido la colonización y ocupación de su territorio por décadas pero, sobre todos harán carne esa idea de Tikum Olam de la que tanto suelen vanagloriarse.

(1) https://eldiariojudio.com/2019/11/18/cientos-de-judios-chilenos-firman-declaracion-exigiendo-un-nuevo-chile/

(2) http://hatzadhasheni.com/

(3) https://opinion.cooperativa.cl/opinion/internacional/sionismo/2017-02-13/192210.html