Ucrania: Ríos de armas para Kiev

A la hora de responsabilidades por la tragedia de muerte y destrucción en el Donbás, esta hay que hacerla recaer, fundamentalmente, sobre los países de Europa bajo la guía de Estados Unidos, que han incrementado la provisión de armas al régimen de Kiev desde el golpe de febrero del año 2014 a la fecha.

Ese abastecimiento de armas de diversos tipos y letalidad, que se ha acrecentado desde febrero de este 2022, lo que ha concretado es prolongar la guerra y con ello incrementar el número de víctimas y destrucción. Claro, esa es la guerra nos dirán los pragmáticos, pero en lugar de buscar canales de solución en el campo de las negociaciones o exigir el cumplimiento de los violados Acuerdos de Minsk, reconocido así, por la ex canciller alemana Angela Merkel (1) lo que hace Europa, su brazo armado la OTAN y Estados Unidos el director de esta orquesta de la guerra, es aumentar los temores que este conflicto, circunscrito a Ucrania expanda su radio de acción y se convierta en una guerra regional.

Más de 50 países, principalmente europeos – aunque se incluyen entre los mayores donantes a países fuera del viejo continente como Australia y Canadá - han entregado enormes cantidades de equipo militar a Ucrania. Entre ellos, vehículos de transporte blindados Humvee, munición adicional para los sistemas de artillería de alta movilidad (HIMARS). Una lluvia de lanzamisiles, dispositivos de vigilancia, tanques, obuses, misiles antitanques, entre ellos los Javelin, lanzagranadas, fusiles de asalto, drones, chalecos antibalas, visores nocturnos, equipos de posicionamiento global, ente otros materiales en los cuales hay que incluir la participación de tropas de la OTAN como es el caso de comandos especiales de los Royal Marines que han admitido su participación en operaciones acciones encubiertas en Ucrania. “El teniente general Robert Magowan ha reconocido que comandos especiales han llevado a cabo “operaciones discretas” con un enorme riesgo político y militar”. (2)

La participación de estas tropas genera un elemento de mayor tensión entre el gobierno ruso y la OTAN pues estas unidades se convierten en blanco de los ataques de las tropas rusas y las milicias de las repúblicas de Donetsk y Lugansk que puede significar la toma de prisioneros, el juzgamiento con su posterior ejecución o la muerte en terreno lo que ampliará la crisis en Gran Bretaña, ya aquejada de una inestabilidad política, económica y que s se vería acrecentada con estas acciones ilegales, que ya han tenido su correlato en la invasión a Irak, donde la falsedad de informes – demostradas por el llamado informe Chilcot – evidenciaron la estrecha relación entre Londres y Washington en materia de la agresión e Irak, como también las redes político-militares tejidas en la alianza entre los gobiernos británicos y estadounidenses en la invasión a Libia y la participación británica en Afganistán.

Desde Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de la federación rusa, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev, venga de donde venga se convierte, con toda lógica y automáticamente en blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló a su vez que todo incremento en el bagaje de armas en Ucrania, entregadas por occidente lo que hacen es saturar un panorama bélico, que no favorecen “el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación”. (3) Según las últimas cifras entregadas por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, las cifras de apoyo militar, sólo de Estados Unidos, a Ucrania suman alrededor de 48.000 millones de euros; es decir, alrededor de 51.246 millones de dólares. Y, por primera vez desde el inicio de la operación militar rusa el apoyo de Europa supera al de Estados Unidos.

Efectivamente, “hasta ahora, el apoyo de la Unión Europea a Ucrania desde el comienzo de la guerra siempre estuvo a la zaga de Estados Unidos. Esto ha cambiado en las últimas semanas, ya que el valor total de los compromisos de los países europeos supera a los de Estados Unidos”. Ayuda, que según los defensores de la implicancia de Europa en esta guerra es bienvenida, pues permite fortalecer la seguridad europea y en ese escenario “es importante que los gobiernos de la UE ahora deben garantizar que la ayuda anunciada llegue a Ucrania lo más rápido posible, sin los muchos meses de retraso de los paquetes anteriores" sostiene Christoph Trebechs, Director del centro de investigación del Instituto Kiel. (4)

Si bien es cierto, parte de las armas entregadas a Ucrania, por parte de Estados Unidos y la OTAN son de reciente fabricación, un gran porcentaje de ellas son parte de la necesidad de renovación de los almacenes militares occidentales, ya sea por pronto término de sus capacidades de destrucción, necesidad d renovación frente al incesante avance de los complejos militares industriales, que son los que dinamizan las economías de los países capitalistas y al mismo tiempo incrementar la venta de armas entre los propios aliados como hipotecar a mercados que aparecen recibiendo armas en donación pero que al poco tiempo deberán gastar millonarias cifras en mantención y renovación del material bélico, junto a los gastos en entrenamiento y asesorías. En general los países occidentales, grandes productores y vendedores de armas suelen descontar o amortizar su técnica caduca y municiones en desuso, entregándolas a países que supuestamente aparecen como beneficiarios de la “caridad bélica”.

Hoy Ucrania no sólo es un receptáculo de armas estadounidenses y europeas sino también un deudor, que ha hipotecado el futuro de su sociedad a manos de estos mercaderes de armas. Y, en ese plano Alemania se está destacando en materias de la calidad de material bélico entregado y el cómo va consolidando su próxima influencia en la zona, tal como se vivió en la guerra de los Balcanes cuando su apoyo militar a Croacia tras la fragmentación de la ex Yugoeslavia, le valió establecer un lugar de referente económico y militar que continúa hasta hoy. Berlín ha entregado a Kiev sistemas de radar de seguimiento de artillería "Cobra", así como el sistema de defensa aérea IRIS-T SLM. Unido, según informes del Ministerio de Defensa alemán, de 20 tanques antiaéreos Gepard, al que se unirán en breve una docena más de estas máquinas de guerra. Ucrania como campo de experimentación, el Donbás como escenario de la prueba de armas de occidente contra los habitantes de Donetsk y Luganks.

La presión a la que está sometido hoy el gobierno del canciller Olaf Scholz ha significado, que incluso la iglesia protestante alemana de su bendición para la entrega de tanques Leopard a Ucrania. Una medida a la que se ha opuesto a la entrega de estos tanques. El diario “Frankfurter Allgemeine Zeitung” informó el pasado lunes 12 de diciembre que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, había señalado a Berlín que Estados Unidos vería con buenos ojos el envío de tanques Leopard (5) Y claro, si el padre putativo de una Alemania, cada día menos soberana recibe la bendición de la iglesia protestante y de Washington lo previsible es que los tanques Leopard lleguen a Ucrania, generando más distanciamiento entre Berlín y Moscú.

Imagen DPA.

El abastecimiento de armas a gran escala que se está otorgando al gobierno ultraderechista de Kiev, por parte de Estados Unidos y los suyos, con la ausencia de control social y político referido a que se está apoyando a un régimen que entre los miembros de sus fuerzas armadas y milicias se encuentran grupos nacionalsocialistas, está generando una fuerte tensión, no sólo en las sociedades europeas, sino que se constituyen en un peligro evidente para un continente que vivió una guerra devastadora, llevada a cabo por un régimen sustentado ideológicamente en la superioridad racial, política y económica y que hoy reflota de la mano de grupos ultraderechistas y nazistas que florecen en toda Europa. Unan a ello el incremento y ampliación del mercado negro de armas occidentales, principalmente del tipo cohetes anticarros Javelin de fabricación norteamericana y fusiles belgas del tipo SCAR – L que ya se encuentran en manos de grupos terroristas en Idlib – Siria – Libia, en manos de grupos como MKO que dirige sus ataques contra el pueblo iraní. En los campos de entrenamiento de extremistas en Albania.

Un polvorín que estallará en la cara misma de los europeos y que además muestra la hipocresía y el doble rasero cuando se sanciona, persigue y establecen medidas contra Rusia e Irán por el supuesto uso de drones de la nación persa por el ejército ruso y sin embargo silencio y complicidad obsequiosa cuando más de 30 países entregan armas a un régimen nazi como el de Ucrania, sin que ello merezca reproche alguno de los medios de desinformación occidentales. Más aún, en el mes de septiembre pasado, los gobiernos de occidente decidieron movilizar a sus fabricantes de armas para aumentar la producción y reponer los inventarios ucranianos. “El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció una reunión de directores nacionales de armamento de países aliados, para hacer planes a largo plazo que permitan proveer a Ucrania y reponer su propia reserva de armas” Declaración efectuada en la Base de la Fuerza Aérea Ramstein en Alemania, del Grupo de Contacto para Ucrania, en el que 50 países actualmente apoyan al régimen nacionalsocialista ucraniano. (6) Sostuve en su momento y lo refrendo hoy, que los suministros de armas a gran escala, armamentos, equipos y hasta facilitar el ingreso de mercenarios, unido a la ausencia absoluta de control a los grupos nacionalsocialistas, que se han apoderado del gobierno de Kiev, ha dado como resultado un negocio multimillonario y que está resultando en un peligro cierto para la propia Europa: el mercado negro de armas. La denominada Red de Internet Darknet se encuentra colmada de ofertas de venta, no sólo de armas ligeras, sino también de cohetes contracarros guiados y sistemas de defensa antiaérea. No será ningún problema para organizaciones terroristas, de todos los signos el obtener acceso a estas armas y utilizarlas contra los mismos que las han proporcionado. Un bumerán que tendrá esos gobiernos europeos, por ejemplo, tratando de deslindar responsabilidades cuando la muerte toque sus capitales. La llamada “ayuda militar a Kiev” ya ha aparecido en Albania y Kosovo donde la trazabilidad de ese armamento muestra que están a la venta, parte del mercado negro de armas, incluso con llamativos descuentos. (7)

1. La ex canciller federal alemana Angela Merkel afirmó, en una entrevista dada al diario Die Zeit, que los acuerdos de Minsk se firmaron con el objetivo de dar tiempo a Ucrania fortalecerse, destacó el diario Die Zeit.Todo fue una trampa. Merkel dijo sobre los acuerdos que se negociaron con la ayuda de Francia y Alemania: “El acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de darle tiempo a Ucrania. Ella también aprovechó este tiempo para fortalecerse, como se puede ver hoy. La Ucrania de 2014-2015 no es la Ucrania actual”. La ex líder también admitió que la OTAN no habría tenido los recursos en ese momento para apoyar a Ucrania. https://moderndiplomacy.eu/2022/12/13/merkels-confession-could-be-a-pretext-for-an-international-tribunal/

2. https://www.larazon.es/internacional/europa/20221213/5erylvkykjblnnz74oxw5jxw2q.html. Con base en el RM Condor de Arbroath, en la costa del Mar del Norte, el 45 Comando de la Royal Marine, es especialista en guerra ártica. La unidad, del tamaño de un batallón, estuvo muy implicada en el conflicto de las Malvinas, cuando los comandos participaron en la batalla de Port Stanley, y también entró en acción en Irak y Afganistán.

3. https://sputniknews.lat/20221215/como-el-refuerzo-de-los-lazos-militares-de-china-con-america-latina-desafia-la-influencia-de-eeuu-1133581211.html

4. El Instituto Kiel se define como una Fundación independiente de derecho público del estado federal de Schleswig-Holstein.Financiado, básicamente por el Gobierno Federal Alemán y el estado de Schleswig-Holstein. Miembro de la Asociación Leibniz

5. https://www-faz-net.translate.goog/aktuell/politik/inland/ukraine-usa-ueberlaesst-deutschland-die-entscheidung-ueber-leopard-2-18516545.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc

6. https://www.swissinfo.ch/spa/afp/occidente-fabricar%C3%A1s-m%C3%A1s-armas-a-medida-que-ucrania-agote-los-inventarios/47894380

7. https://segundopaso.es/news/2541/El-Suministro-de-armas-occidentales-a-Ucrania

Artículo publicado en Hispantv.