Arturo Herrera y el puñal de la traición

La privatización de los bienes públicos fue (y sigue siendo en otras latitudes) el rasgo esencial y definitorio de la política económica neoliberal. Pero hubo otros también muy lesivos para la economía nacional y popular. Como los tristemente célebres programas de ajuste ordenados por el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Éstos incluían entre otras medidas el incremento de impuestos altamente regresivos, la desmesurada alza de los precios de los energéticos (los llamados tarifazos), el fin de la garantía estatal del pago de las pensiones y la confiscación de éstas por medio de las afores, así como el aumento de la edad de jubilación.

Con la llegada de López Obrador y la Cuarta Transformación se acabaron las privatizaciones, los aumentos de impuestos y los tarifazos. Y hace unas horas el jefe del Ejecutivo acaba de anunciar la derrota de las pretensiones neoliberales y tecnocráticas, encabezadas por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de aumentar la edad de jubilación de 65 a 70 años. “Mientras yo sea Presidente, dijo categórico López Obrador, no habrá aumento en la edad de jubilación”. ¿Hace falta buscar otras explicaciones para el permanente y creciente respaldo popular al gobierno de López Obrador?

No, no hace falta buscarlas porque están a la vista. En primer término el fin del permiso presidencial para robar, lo que conlleva la destitución, la persecución penal y el encarcelamiento de notorios personajes de la corrupción institucionalizada. ¿Cómo no va a ser bienvenida entre la población la salida de la Suprema Corte de ese modelo de corrupción que es Eduardo Medina Mora?

Para atacar a López Obrador la derecha no posee municiones. ¿Va a defender a Medina Mora? Al contrario. Ya están apareciendo los deslindes públicos de la oligarquía respecto del siniestro personaje.

La decisión presidencial de cortar de cuajo la propuesta de Arturo Herrera de aumentar la edad de jubilación ha sido una clara evidencia de la inutilidad de colocar en el equipo de López Obrador caballos de Troya. Herrera está siguiendo los perversos pasos de su antecesor en Hacienda Carlos Manuel Urzúa, otro lobo neoliberal con piel de oveja obradorista. Otro Lenín Moreno agazapado a la caza de una oportunidad para volver al pasado neoliberal.

A un político tan sagaz como López Obrador no pueden escapársele estas iniciales muestras de traición. Es claro que Herrera trae escondido entre las ropas el puñal asesino. ¿Tú también, Bruto?