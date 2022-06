Monreal contra las encuestas

Ricardo Monreal ha dicho y repetido que buscará que su nombre aparezca en la boleta electoral como candidato a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2024. Pero ha dicho además que quiere ser candidato postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lo primero (ser candidato) no es fácil. Pero serlo por Morena se antoja imposible. Primeramente porque Monreal no cuenta con muchas simpatías políticas en este partido. Más aún: podría decirse que es muy mal visto. Y hasta que es repudiado por las bases y por la diligencia morenista.

Digamos que tiene fama de oportunista y desleal. Y que es percibido dentro y fuera de Morena como claro ejemplo del viejo grillo priista trepador y maromero. Esto por lo que toca a su práctica política.

Pero analizando su estructura ideológica nadie sabe bien a bien qué piensa Monreal. La ideología no es su fuerte. ¿Es un conservador? Puede ser. ¿Es un revolucionario? No parece. ¿Es un líder de masas? No se le conoce tal rasgo. ¿Es un neoliberal?, ¿un nacionalista? Quién sabe.

Y como no se conoce su ideología, pues sólo queda atenerse a su práctica política. Monreal se mueve en los medios de información como pez en el agua. Tiene muchos amigos (o empleados) en el gremio periodístico, quienes se encargan de mantener su nombre siempre presente en lo medios, sobre todo en los declaradamente anti obradoristas.

Digamos que los medios de información son su arena predilecta. En ellos, ahora mismo, ha emprendido una campaña pare descalificar a las encuestas como método para seleccionar al candidato presidencial de Morena.

Monreal sabe, como lo sabe todo el mundo, que las encuestas es el método sugerido por López Obrador. De esto puede colegirse que al descalificar las encuestas también descalifica al autor de la propuesta.

Se puede entender el rechazo de Monreal a las encuestas como método de selección del candidato presidencial de Morena. Pero ese desagrado debería expresarse en el seno de Morena y no en los medios de información anti obradoristas.

Sólo que Monreal no cuenta en Morena con oídos propicios para sus desplantes contra las propuestas de López Obrador. Esos oídos se encuentran en otras partes y en otros partidos.

No es fácil, sin embargo, que Monreal se vaya de Morena. Acaso está calculando que todavía puede obtener algo si se queda. El chantaje es parte esencial de su biografía política.