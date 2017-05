Uno de cada 4 niños vive bajo el umbral de pobreza en Oriente y África

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés) alertó este sábado que al menos uno de cada cuatro niños vive bajo el umbral de la pobreza en Oriente Próximo y el norte de África, donde cerca de 29 millones de menores están afectados por este fenómeno.

"La pobreza infantil está relacionada con mucho más que los ingresos de las familias. También está relacionada con las necesidades más básicas, la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el acceso a agua potable", indicó Geert Cappelaere, director regional de Unicef para Oriente Próximo y el norte de África.

Los menores que viven en familias cuyos miembros no han recibido ningún tipo de educación tienen mayor peligro de vivir en la pobreza. Un cuarto de los niños de entre 5 y 17 años no están escolarizados. La mitad de estos menores viven en condiciones precarias y no han recibido la asistencia sanitaria correspondiente.

"Para ello son necesarios un liderazgo consecuente, una inversión responsable, tanto pública como privada, y una apuesta por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional", añadió el representante de Unicef.

