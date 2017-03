No rodará el balón en Argentina, sigue el paro de futbolistas

"No habrá fútbol porque no se pudo cancelar la deuda de los futbolistas", declaró el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi.

El silencio en las canchas argentinas se mantendrá. El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, confirmó la noche de este jueves que prosigue el paro "porque no se pudo cancelar la deuda de los futbolistas".

"La decisión es retener tareas porque no se pudo cancelar la deuda de los jugadores", expresó Marchi en rueda de prensa tras reunirse con sus afiliados.

Marchi sostuvo que en la reunión "hubo un debate enriquecedor, pero nunca se puso en duda la medida que se tomó por unanimidad". "La medida continuará vigente hasta que se cancele el salario a los futbolistas. Se lo hicimos saber a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", añadió.

Minutos antes de que el titular de Agremiados hablara, fue el capitán de Vélez, Fabián Cubero, el que anticipó que la pelota no rodará durante todo el fin semana. "Hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores, no vamos a jugar", puntualizó.

Por su parte, la AFA comunicó que este viernes irá con sus representantes al Ministerio de Trabajo a la audiencia con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y recordó que habrá sanciones para los equipos que no se presenten este fin de semana a jugar.

"Atento en consecuencia que este fin de semana, comenzarán los torneos de Primera, Primera B, Primera C, Primera D, la AFA recuerda, que establecen sus Reglamentos sanciones para aquellos equipos que no presenten sus respectivos equipos, en los días y horarios oportunamente designados", agregó.