Tévez se despide de los hinchas del Boca Juniors

El futbolista argentino Carlos Tevez se despidió este viernes de los aficionados del equipo Boca Juniors mediante un video publicado a través de las redes sociales, en el que aseguró que “es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama”.

“Es muy difícil tanto tomarla como comunicar que uno ya no es más jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida”, señaló el jugador de 32 años de edad.

>> China critica gasto irracional en fichaje de sus clubes de fútbol

Duele decir que dejo Boca el Domingo es mi ultimo partido en la #Bombonera , Gracias y hasta siempre mi amado Boca Juniors — Carlos Tevez (@CarlosTevez3210) 14 de diciembre de 2016

El dato: Tévez es ahora el nuevo refuerzo del equipo Shanghai Shenhua de China, que lo convirtió en el futbolista mejor pagado del planeta.

>> Piden dos años de cárcel para Neymar por delitos en su fichaje

“Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y sé que me brindarán siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado, ni tampoco es fácil comunicarlo”, expresó el futbolista argentino.

Algunos simpatizantes del Boca Juniors le reprocharon al jugador haberse ido en silencio, sin ofrecer una conferencia de prensa, ni hablar de manera pública sobre su partida al club chino de fútbol.