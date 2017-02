CNE venezolano insta a partidos a renovar su inscripción

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) se reunirá este jueves con los partidos políticos para detallar los trámites para la renovación de sus inscripciones, informó la rectora Tania D'Amelio en su cuenta de red social Twitter.

El #CNE se reunirá con las organizaciones con fines políticos el día jueves 09 de febrero para presentarles detalles del proceso. — Tania D´amelio (@taniadamelio) 8 de febrero de 2017

La renovación de la inscripción comenzará el 18 de febrero y culminará el 23 de abril y está dirigida a las organizaciones que no participaron en los dos últimos procesos electorales, que no alcanzaron una votación equivalente al uno por ciento de los sufragios emitidos en dichos comicios o que no participaron o no existían para las elecciones de 2010.

Para completar el trabajo habilitarán 390 oficinas en el país que estarán abiertas siete horas diarias, mencionó la funcionaria.

Los representantes de aproximadamente 59 partidos políticos deberán presentar y reunir en un plazo de dos días las firmas de sus miembros.

Los electores y electoras contarán con un módulo de consulta de manera temporal para verificar si los partidos utilizaron su identidad de manera indebida y tendrán el derecho a impugnar las nóminas de firmas para verificar si han hecho uso indebido de su identidad.

El CNE fijó en octubre de 2016 las elecciones regionales para finales del primer semestre de 2017 y los comicios municipales para fines del segundo semestre.

