El más reciente boletín oficial presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sobre los comicios regionales y municipales, celebrados el 21 de noviembre, ratificó el carácter democrático de la nación suramericana y el compromiso de su población con la paz.

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, también destacó que, por ocasión número 29, la población acudió a las urnas electorales para expresar su voluntad, en una jornada desarrollada en completa normalidad y calificada como exitosa por acompañantes internacionales, partidos políticos, y autoridades del país.

Ejercieron su derecho al voto más de 8.150.000 ciudadanos, representando el 42,26 por ciento de participación del total convocado. "Es el espíritu democrático del pueblo venezolano que se ha impuesto", aseveró el rector principal del ente comicial.

Ratificación del liderazgo chavista

En el segundo boletín del CNE se informó que la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), conformada por organizaciones políticas que apoyan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había obtenido 18 de las 23 Gobernaciones que se encontraban en disputa. Aún quedan pendientes por adjudicar dos más.

Además, de los 335 cargos para las Alcaldías del país, 322 ya son adjudicables, y el GPP también obtuvo la mayoría al obtener la victoria irrevocable en 205 de ellas.

Estos resultados dan muestra del liderazgo que mantiene el pueblo revolucionario, que sigue el legado del comandante Hugo Chávez y que, pese al ilegal bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) con medidas coercitivas que solo afectan al bienestar de la población, más en tiempos de pandemia por la Covid-19, envió un mensaje muy claro sobre su posición firme de rechazar cualquier intervención del exterior para que sean los mismos venezolanos quienes decidan su futuro.

Para el analista político Franco Vielma, esta victoria electoral resalta que "el chavismo gana en condiciones asimétricas y desfavorables. Gana pese a un acumulado de presión externa y pérdida de la base material del país por bloqueo. No es poca cosa".

El chavismo es la fuerza política y electoral más formidable que se haya conocido en la historia nacional. Y eso nos dice de que estamos hechos, pues no es solo lo logrado, es el contexto y a quienes derrotamos. Misión cumplida Comandante!!! Viva la Patria!!! #ArrasoElChavismo — FRANCO VIELMA (@franco_vielma) November 22, 2021

A su vez, el jefe de redacción de Misión Verdad, Ernesto Cazal, indicó que "la participación del chavismo ha dado una victoria contundente al bloque revolucionario, teniendo en cuenta que las oposiciones, denotando que hay una división clara de las facciones que conjugan al antichavismo. Vemos que el chavismo se reafirma como la principal fuerza política".

Regreso a la democracia de la oposición radical

En su momento, el mandatario venezolano destacó que un logro del diálogo establecido entre su Gobierno y las oposiciones del país fue lograr que aquellos miembros radicales de ese sector también se sumaran al proceso electoral del pasado domingo, ratificando que las vías democráticas son las únicas que pueden tomarse para dirimir cualquier diferencia.

"Yo lo dije hace meses. Es cuestión de tiempo para que a esos sectores del extremismo los volvamos a traer al camino electoral. Por eso es que hoy las instituciones democráticas están más fuertes que nunca", dijo el Ejecutivo en agosto pasado.

De acuerdo con los datos del CNE, el partido opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo las Gobernaciones de los estados Cojedes y Zulia, mientras que Fuerza Vecinal ganó en Nueva Esparta. Dos de ellos candidatos con una larga carrera política en el país que repiten en los cargos obtenidos.

"Las nuevas generaciones que se estaban formando políticamente dentro de la oposición decidieron tomar caminos divergentes al juego político. Allí reaparecen personajes de la política venezolana que antecede a la época del chavismo", acotó Cazal.

Asimismo, de las 335 Alcaldías, la MUD ganó 59, la denominada Alianza Democrática logró 37 y 21 son para otras agrupaciones políticas.

Tras conocerse los resultados irreversibles del segundo boletín, los candidatos de la oposición, vencedores y perdedores, declararon a la prensa para expresar su opinión sobre la lección dejada por el pueblo en los comicios.

El gobernador electo por el estado Zulia, Manuel Rosales, quien ya había ejercido el cargo en dos ocasiones, afirmó que "la política no se puede ejercer con sentido divisionista, ni tampoco desde las redes sociales. Nunca sustituirán el contacto directo con la gente".

Por su parte, el candidato de Fuerza Vecinal que se postuló a la Gobernación del estado Miranda, ganada por el PSUV, David Uzcátegui, afirmó que "la oposición ha cometido un error durante muchísimos años".

La declaración de Uzcátegui revela cómo, desde la campaña electoral, se mostró la división existente entre las mismas agrupaciones opositoras al no apoyarse para presentar un candidato unitario para cada cargo en disputa.

Incluso, en la jornada del domingo, el candidato perdedor explicó que vieron a altos dirigentes de la MUD dando indicaciones erróneas a los electores que votarían por ellos, lo que significó que, según él, "perdimos 44.000 votos".

Derrota de la violencia

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que "un primer derrotado en este evento electoral, el principal, fue la violencia".

"Derrotados los que habían planteado que no eran las elecciones las que debían dirimir los asuntos políticos entre venezolanas y venezolanos. Recibieron su dosis de soledad el día de ayer (21 de noviembre)", afirmó Rodríguez, reiterando que "ellos aspiraban a que hubiera una tremenda abstención, que los venezolanos no salieran a votar".

Cuando se realizaron las pasadas elecciones legislativas, el 6 de diciembre de 2020, el sector extremista de la oposición llamó a no votar y a no reconocer al ente comicial, acciones que no son nuevas.

Sin embargo, casi un año después, ese mismo sector participó en los comicios, postuló a sus candidatos y llamó a sus seguidores, a los mismos que les hablaron en 2020, a que votaran para hacer el cambio.

Según el analista Vielma, "a la oposición les jugó en contra el abstencionismo por desconfianza al árbitro", una idea promovida por ellos, pero que fue difícil de cambiar cuando se sumaron al proceso electoral.

Unidad por Venezuela

Los resultados de las elecciones regionales y municipales en Venezuela no solo evidencian el liderazgo de las distintas fuerzas políticas, sino la oportunidad perfecta para que los llamados a la unidad se consoliden y así trabajar para impulsar al país en lo económico, social, en la defensa de la soberanía, y para rechazar cualquier intento de injerencia externa.

Venezuela le demostró al mundo que quiere Paz y estabilidad. Reafirmamos la democracia de la Patria, estamos encaminados a la nueva prosperidad, impulsando el arte y la cultura, defendiendo nuestra soberanía y creando planes de protección para el pueblo. ¡Nada nos detiene! pic.twitter.com/0ZNCQ0d24c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 22, 2021

Tras conocerse el primer boletín del CNE, el presidente Maduro llamó nuevamente a la unidad por Venezuela, a trabajar de forma conjunta, al diálogo y a la defensa de la patria. "Vamos a garantizar con nuestro trabajo un destino grande y poderoso para construir juntos, la nueva prosperidad", dijo.

Por su parte, Vielma considero que "el resultado electoral supone un espacio de oportunidad para reformular la ecuación política. Las regiones ganadas, la estabilidad, la recuperación, todo suma. Hacer lo que hay que hacer sin dejar a nadie atrás".