Venezuela: un Ángel para la naturaleza

El padre de Ángel Farfán fue un campesino que nunca tocó un agro tóxico, trabajaba la tierra y de ella aprendía, "era un agro ecólogo, él no lo sabía porque cuando estaba vivo no se hablaba de temas ambientales, pero yo le digo que era un ambientalista", esa es la descripción que hace Ángel de su padre "todo lo que se de la naturaleza lo aprendí de él".

A inicios del 2000 consiguió varias hectáreas cerca de un pueblo llamado Tinaquillo en el estado de Cojedes las dividió con sus 13 hermanos. Dos años después puso en práctica lo que le enseñó su padre. Levantó una granja ecológica, en el centro occidente venezolano.

Con el pasar del tiempo sus hijas colaboraron con el cuido de la granja, pero salieron de Venezuela hace unos años, comenta con un nudo en la garganta "imagínese que fue para mí eso, un sacrificio, un golpe duro en el pecho… yo se que también hay gente que se va… pero tan pronto que regresan… aquí tenemos todo, usted tira cualquier grano y se da, así que no hay necesidad de irse del país". Nos aclara que nunca ha perdido la comunicación con ellas, hablan o se escriben de manera constante.

Siguió solo, en lo que define como granja multifuncional. La recorrimos y lo primero que llama la atención es una laguna con aspecto mágico, de ahí sacan varios tipos de pescado. Su vecino, Juan Abat, ayuda a Ángel de vez en cuando, lo vimos pescando, y nos acercamos "es caro conseguir afuera porque si conseguimos para un kilito de pasta, no conseguimos para comprar el salado (pescado o cualquier tipo de proteína), le pido permiso a él para venir a sacar unos 10 o cinco pavoncito (pescados)… ahí me voy defendiendo, el me ayuda y yo lo ayudo".

Juan Abat, vecino pescando en la laguna de la granja Doña María y Don Guillermo. I Foto: teleSUR

De pronto escuchamos a Ángel llamándonos, nos lleva hasta una zona donde tiene varias colmenas, las abejas son su pasión, al menos es lo que demuestra cuando habla sobre ellas. Nos da una clase magistral sobre la importancia que tienen para el mundo, principalmente las abejas sin aguijón, las Meliponas del trópico "son las grandes polinizadoras de 270 mil especies alboreas que existen en el trópico ellas polinizan esa cantidad de arbóreas por eso tiene esa importancia", el entusiasmo se le nota en cada palabra cuando se refiere a esos insectos sociables y voladores.

Colmenas de abejas, Granja Doña María y Don Guillermo. I Foto: teleSUR

También imparten cursos y seminarios sobre el cuido del medio ambiente y nos explica por qué es tan importante que las generaciones dejen de escuchar celulares y sientan la vida. "La naturaleza habla, llora, gime, verdad, lo que pasa es que nosotros no la entendemos, si usted coloca el oído en el suelo, escucha como suenan las lombrices, como crecen las flores, pero el hombre no sabe eso. El sistema planetario está en crisis, ahorita se siente el cambio climático porque lamentablemente el hombre se ha descuidado en esa parte de proteger el ambiente y nosotros lo que hacemos acá es proteger el ambiente de manera educativa".

Sí, está libre de contaminación pero no de problemas, luego de la pandemia bajo la concurrencia, a veces llegan grupos de estudiantes o personas que hacen turismo ecológico, pero no como antes. Pese a ello, no descansa, su próximo paso es abrir un mariposario. Antes de despedirnos nos dice con una sonrisa gigante "les quiero confesar algo, soy fiel admirador de Telesur".