Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, una obra social y cultural

El programa de responsabilidad social de mayor impacto en la historia de Venezuela es este modelo pedagógico, artístico y social, reconocido en el mundo.

En los años 70, José Antonio Abreu, maestro venezolano, reunió a un grupo de jóvenes músicos con el objetivo de crear una orquesta juvenil que permitiera a los estudiantes practicar en conjunto, revolucionar la educación musical en el país y establecer un movimiento identificado con la cultura venezolana, que proporcionara empleo digno y profesional.

Desde sus inicios, el proyecto tuvo un enfoque nacionalista. En el primer ensayo masivo, realizado el 12 de febrero de 1975 en la Escuela de Música Juan José Landaeta, se hizo presente un gran número de jóvenes provenientes de diferentes partes de Venezuela, especialmente de los estados Aragua, Lara, Táchira, Trujillo, Zulia y Carabobo, así como de la ciudad capital, Caracas.

Estos jóvenes músicos serían la base de la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela Juan José Landaeta, que debutó oficialmente el 30 de abril de 1975 en la sede de la Cancillería.

Foto: elsistema.org.ve

Esta agrupación original del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conformada por 80 músicos, fue legalmente establecida el 12 de febrero de ese mismo año. A partir de entonces, comenzó una increíble historia de éxitos: en 1978, cambió su nombre a Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar y, actualmente, se conoce como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Esta orquesta ha llevado a cabo una serie de presentaciones internacionales de gran importancia y se ha convertido en la máxima representación de El Sistema, así como en embajadora del arte venezolano.

Ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Música de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la certificación oficial del Récord Guinness con la orquesta más grande del mundo y, recientemente, el Premio Grammy Latino 2023 a Mejor Álbum de Música Clásica.

Foto: @LoAfirmativoVE

El premio fue originado gracias al disco "Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus", compuesto por el flautista venezolano Huáscar Barradas, grabado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar, mediante la plataforma de El Sistema, bajo la batuta del maestro Ollantay Velásquez, director asistente de la Orquesta Sinfónica de Miami.

El disco "Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus" fue producido en el año 2022 por Eugenio Carreño, director de gestión orquestal y coral de El Sistema, junto a la violista María Beatriz Cárdenas y Eduardo Martínez Planas. La grabación tuvo lugar en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música y contó con la participación de más de 200 personas.

Foto: elsistema.org.ve

Esta monumental obra explora los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Bajo la dirección musical de Eugenio Carreño, la música crea una experiencia sonora inmersiva que sumerge al oyente en la obra. Cada movimiento de la sinfonía narra una historia que el oyente puede vivir y experimentar internamente.

La ingeniería de grabación, mezcla y mastering estuvo a cargo de Angemyr Lezama y Eduardo Martínez del estudio DB Mix Estudios, quienes se encargaron de llevar la obra al formato Dolby Atmos, una tecnología de sonido envolvente.

Una vez más, este proyecto destaca el talento y el trabajo de El Sistema, una obra social y cultural del Estado venezolano. La Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, es el órgano rector de esta institución.