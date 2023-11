Kuadernos Palestinos, una obra imperdible

Kuadernos Palestinos es una investigación que aborda la causa palestina y resalta el heroico papel de las mujeres en la lucha por la libertad y el derecho a la autodeterminación, así como el anhelo de regresar a la tierra de los olivos.

Es una propuesta teatral que relata la historia de una valiente mujer palestina que resistió y luchó por su pueblo en una tierra que ha sido ocupada, usurpada y arrebatada durante más de 74 años por el Gobierno y el ejercito israelí. A pesar de los intentos por borrar sus relatos y testimonios con cada bombardeo, el pueblo palestino persiste día a día en su resistencia y lucha por recuperar su libertad.

Kuadernos Palestinos representa la inquebrantable resistencia de las mujeres ante las tragedias y el genocidio sistemático al que han estado sometidas.

Kuadernos Palestinos es un proyecto que marca su punto de partida en el poemario escrito por Isaías Cañizales Ángel, ganador del premio de la quinta bienal Ramón Palomares, mención poesía en el 2013, sumándole la investigación de la poesía palestina con sus autoras y autores de gran relevancia y, finalmente, con el acompañamiento y asesoría de la Embajada de Palestina en Argentina, en una primera instancia, a través del exembajador Husni Abdel Wahed, y hoy también cuentan con el apoyo del actual embajador, Riyad Alhalabi.

Foto: @lorenaperez.fotografiaenescena

Fue un acompañamiento amoroso que les permitió a Valentina Cabrera y Umile Escalante validar y verificar que los signos, la música y todo el resto de los elementos que podían ser parte de la puesta en escena estuvieran de acuerdo con la cosmovisión palestina, ya que una de las estrategias del genocidio sistemático que se ha desarrollado en dicha nación ha sido a través de su cultura, del robo y la reapropiación de sus símbolos. El acompañamiento resultó ser un filtro poderoso para que el trabajo teatral de SURtestimonios en reivindicación del pueblo palestino fuese un abrazo poético y estético en todos los sentidos.

En el 2018 se estrenó Kuadernos Palestinos en El Piletón de Tucumán, Argentina, en el marco del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano Pujllay. Este proyecto cuenta con el trabajo dramatúrgico de Valentina Cabrera y la dirección general de Umile Escalante.

“Kuadernos Palestinos es un trabajo que, bajo la concepción también de su director Umile Escalante, desde lo estético, fue pensado para llevar esta obra hasta donde sopla el viento, nos lleven los pies y aguante la cuerpa. En este sentido, pensamos que parte de nuestro trabajo de militancia por esta causa, con este trabajo, era ir a todos los lugares; al teatro como un servicio público al alcance de todos y de todas, donde la gente pudiese ver y reflexionar sobre lo que vive el pueblo palestino. Que pudiésemos sensibilizar a las personas a través de esta ofrenda que busca de alguna manera romper el cerco mediático y hegemónico de los medios y utilizar el teatro de esta forma irreverente y revolucionaria también. Porque es un acto revolucionario el que estamos haciendo de romper con este capitalismo estético”, explicó Valentina Cabrera.

Foto: Tato Giannini

Si hay algo especial que ha logrado la obra teatral Kuadernos Palestinos en cada comunidad y/o espacio al que ha logrado llegar, es dejar latiendo una palabra, una voz, muchas voces que no podrán silenciar porque siguen, porque están, a pesar de la exterminación ya hecha en parte del pueblo palestino.

“Como mujer, como madre, como artivista, como bruja, como todas las cosas prohibidas y todas las cosas benditas al mismo tiempo, lo que intento decir con esta obra es que vivan los pueblos libres y soberanos, que respetemos las diversidades, respetemos las razas, las culturas, las religiones y que esto no sea un motivo de posicionamiento para la supremacía de unos sobre otros. Esta obra intenta decir que Palestina tiene todo el derecho a su autodeterminación a su dignidad y a volver a sus tierras que le fueron arrebatadas hace más de 75 años”.

Foto: @lorenaperez.fotografiaenescena

Desde el recrudecimiento de los ataques israelíes (el pasado 7 de octubre), las masacres y el desplazamiento forzado del pueblo palestino, la obra teatral Kuadernos Palestinos está más vigente que nunca. Es una obra que ha tenido más impacto y resonancia en tanto se han podido generar instancias de foros, reflexión, charlas y micrófono abierto en el país donde actualmente se desarrolla, en Argentina.

Valentina Cabrera y Umile Escalante, con su grupo teatral SURtestimonios desde 2018 hasta hoy, han presentado 300 funciones de Kuadernos Palestinos; ha sido un tema de mucha sensibilidad desde ellos, sus hacedores, hasta los cientos de espectadores que han podido presenciar y sentir la obra, donde la mujer juega un papel fundamental como creadora de la humanidad y como la figura que hoy es una de las más afectadas en el genocidio sistemático que ocurre en Palestina.

“Hablar de la metáfora de la mujer semilla, la mujer árbol, la mujer gérmen y ver lo que está sucediendo ahora en esta tierra que está siendo masacrada, aniquilada, borrada… lo que está ocurriendo es que esas mujeres gérmen de vida al ser asesinadas no van a albergar más semillas y esas semillas no van a poder retoñar, ya no van a haber más olivos y, por otro lado, esas pequeñas semillas que han sido asesinadas y otras mutiladas, no van a ser buena cosecha porque van a quedar de alguna manera marcadas por esta mutilación”, agregó.

Foto: Nicolás Soto

Mientras esta nota está siendo escrita para ser publicada

todavía existen semillas,

gérmenes y vientres

que intentan sobrevivir

en un acto de profunda resiliencia

y profunda soberanía,

para que, por lo menos,

un olivo quede en pie

y así seguir poblando la tierra…

eso ha hecho constantemente el pueblo palestino por más de 75 años,

resistir, resistir y persistir, resistir, resistir y persistir. Palestina existe y está viva.

“DescolonizarNOS. Desde los territorios Palestinos Ocupados, pasando por nuestro Esequibo, hasta Las Malvinas que son argentinas”.

-Valentina Cabrera.