Trump - AMLO: ¿Cómo entender el encuentro?

En 2016, Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Su campaña fue abiertamente antimexicana.

En 2017, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era candidato presidencial y realizó una gira por Estados Unidos para expresar su solidaridad con los migrantes mexicanos amenazados por las políticas migratorias de Trump.

El pasado 8 de julio, ambos mandatarios se reunieron y el encuentro ha causado los más diversos comentarios.

López Obrador dijo que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) permitirá generar empleos e impulsar el comercio, sin ocasionar que las personas se alejen de sus hogares.

El boletín 017-018

El boletín 017-018 está disponible en la página https://lopezobrador.org.mx En el texto se recogen fragmentos de lo planteado por el presidente mexicano desde Chinconcuac, Estado de México, en enero de 2017.

Tras el encuentro de Trump con López Obrador, varias páginas, analistas y periodistas –como Alberto Nájar, Carlos Marín, León Krauze, entre otros- han recordado aquellas frases de López Obrador. ¿Qué decía el hoy presidente de México en enero de 2017?

“No vamos a hacer comparsa, no vamos a hacer alcahuetes, y nosotros vamos a ir Estados Unidos a crear un Frente Cívico en Defensa de los Migrantes, en contra de la xenofobia”

En la reunión estuvo ausente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien también forma parte del T-MEC I Foto: EFE

Para los referidos periodistas, hay un evidente cambio en Andrés Manuel López Obrador, que no ven con simpatía. Otros, en cambio, como Jesús Silva-Herzog Márquez, periodista y escritor mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, guardan un tono más mesurado al decir que “si bien esta visita no era adecuada en el marco de la campaña que Trump sostiene para buscar la reelección en noviembre próximo, los costos y beneficios podrán evaluarse tras los comicios”.

AMLO ha insistido en que “este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países siempre que se cumpla con principios de mercancías con elevado contenido regional y procure condiciones salariales justas”.

"Somos países y pueblos vecinos, hermanos, que queremos mantener buenas relaciones en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural y ese es el propósito de esta visita", ha enfatizado.

Comentó que el acuerdo “no se trata de cerrarnos al mundo, pero sí de unir las fuerzas productivas de los tres países para poder competir en mejores condiciones ante el resto de las naciones, sobre todo, ante la crisis económica mundial por el coronavirus".

“El propósito es unirnos, integrarnos, respetando nuestras soberanías, para complementarnos, para que América del Norte recobre su importancia económica, que ha venido perdiendo”.

En cuanto a los trabajadores mexicanos, López Obrador agregó que "el acuerdo incluye mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y que ya no se les considere solamente mano de obra barata, sino que también sean fabricantes de las piezas de los productos que se elaboran en la región".

“Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y para que haya democracia en los sindicatos. No quiere decir que van a venir inspectores, no aceptamos el injerencismo, el intervencionismo, habrá una comisión que vigilará que no haya explotación de los trabajadores", enfatizó.

El motivo del viaje

"El día de hoy es histórico para la región de América del Norte", dijo la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, al entrar en vigor en julio de este año el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC o Usmca). Éste renueva el acuerdo del Tlcan acordado en 1994.

En sintonía con la secretaria de economía de México parecen estar gran parte de los empresarios mexicanos, pues en una encuesta realizada por la consultora Vestiga, del 30 de junio al 6 de julio, y que contó con la opinión de accionistas principales y directores generales de 751 empresas mexicanas, el 58 por ciento de los empresarios encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con el viaje del mandatario mexicano, mientras solo el 4 por ciento aseguraron estar totalmente en contra.

Para el director de la consultora, Sergio Díaz, los resultados evidencian “un fuerte pragmatismo empresarial en México” en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos. La referida encuesta señala que El 21 por ciento de los consultados indicaron estar “algo de acuerdo” con la entrevista de mandatarios en Estados Unidos, el 10 por ciento se mostraron indiferentes y el 7 por ciento dijeron estar “algo en contra”.



Otras opiniones

Para el analista político Carlos Bravo Regidor, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y con un posgrado en Historia por la Universidad de Chicago, en entrevista a la AFP, obviar la compleja agenda migratoria indica que el gobernante mexicano "sabe que ahí no va a obtener nada y no va a cambiar nada", y muestra niveles insospechados de pragmatismo en su relación con Trump.

"La principal prioridad de política exterior del Gobierno de López Obrador ha sido llevarse bien con Donald Trump, no hacerlo enojar, y en eso sí ha sido muy exitoso", afirmó Bravo Regidor.

¿Qué piensan los mexicanos?

Más allá de la visita, una pregunta puede dar respuesta a otras: ¿Qué piensan los mexicanos sobre Donald Trump? La opinión que sobre el presidente estadounidense poseen los mexicanos puede ofrecer una medida de la opinión que poseen sobre el encuentro con AMLO.



Una encuesta realizada por la firma mexicana Parametría, entre el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio, reveló que la sociedad mexicana tiene una visión muy negativa y pesimista de Trump.

De acuerdo con Parametría, 87 por ciento de los encuestados tiene una visión negativa del mandatario estadounidense, y apenas el 10 por ciento tiene una visión positiva del magnate neoyorkino. Un 3 por ciento no opinó. La misma encuesta consideró –en un 78 por ciento– que la visita de López Obrador beneficiaría a Estados Unidos, mientras que apenas un 49 por ciento dijo que sería positivo para México.

En ese sentido, la investigación armoniza con un informe del Pew Research Center, publicado en su página web en enero de 2020, en el que, según pesquisas realizadas en 33 países, entre el 18 de mayo y el 2 de octubre de 2019, el 64 por ciento de las personas afirma no confiar en que Trump haga lo correcto en relación a asuntos mundiales, mientras que solo un 29 por ciento afirma confiar en el mandatario estadounidense.

Los sentimientos contra el presidente estadounidense son más evidentes en Europa Occidental: aproximadamente, tres de cada cuatro encuestados, como mínimo, de Alemania, Suecia, Francia, España y Países Bajos no confían en Trump.

El informe del Pew Research Center coincide con la firma Parametría: Trump recibe evaluaciones negativas en México, donde un 89 por ciento no confía en él.

Justin Tradeu no asistió a la reunión

La reunión de México, Estados Unidos y Canadá tenía un claro objetivo: El nuevo Tratado de Libre Comercio entre los tres países (T-MEC). El tercer signatario, el primer ministro de canadiense, Justin Trudeau, no asistió, alegando motivos de agenda.

La vocera de Trudeau, Chantal Gagnon, explicó que el primer ministro de Canadá estaría en Ottawa para sostener reuniones de gabinete previamente programadas, así como a una sesión del Parlamento que estaba planeada con anticipación."Le deseamos lo mejor a Estados Unidos y México en la reunión del miércoles", dijo la oficina del primer ministro en un comunicado.

Nelson Wiseman, profesor de la Universidad de Toronto, ha dicho en el diario La Jornada que “Trudeau pierde en la opinión pública canadiense de ser visto como amigote del muy impopular Trump”, “Trudeau puede darse el lujo de esperar que termine la Presidencia de Trump a menos de cuatro meses para la elección de Estados Unidos. Trudeau seguirá teniendo poder después de la elección, lo que es mucho menos probable para Trump”.

María Fernanda Navarro, opinó en Forbes, que la presencia de Trudeau hubiese sido muy benéfica para México, sobre todo para López Obrador, porque de este modo hubiera quitado presión al presidente mexicano y disminuiría críticas en su contra por ir a Washington.

Entre los elementos que han generado tensión entre los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá están la imposición de aranceles al aluminio canadiense por parte del Gobierno de Estados Unidos, la postura del primer ministro a los ataques a manifestantes en protestas por el asesinato de ciudadanos afroamericanos y el encuentro tenso de líderes mundiales en el G7 celebrado en diciembre de 2019, entre otros.

El cambiante Trump

Varios periodistas –Alberto Nájar, Carlos Marín, León Krauze, entre otros– han acusado al presidente Trump de utilizar la visita de AMLO para atraer los votos mexicanos hacía su campaña. No es posible –coinciden todos– un cambio de actitud tan radical.



El tratado

En un análisis desde las páginas de Rebelión, el periodista Adrián Sotelo Valencia opina que los argumentos mostrados por AMLO para firmar este contrato son “muy similares a los esgrimidos, en su momento, en el pasado de la época salinista, para justificar el Tratado de Libre Comercio, cuya entrada en vigor el 1 de enero de 1994 causó, entre otras cosas, la insurrección zapatista en el sureste del país”.

Durante el encuentro bilateral no se planteó el tema de los migrantes. I Foto: EFE

Para el periodista, hemos escuchado las mismas palabras, pero 26 años después. “Estos mismos slogans, más que argumentos: “más empleo”, “mejores salarios”, “más capital extranjero”, más “inversión”, “crecimiento económico”, “competitividad”, “beneficio a los que menos tienen”, entre otros, los volvemos a escuchar 26 años después, pero ahora en el reciente cónclave de los presidentes celebrado en la capital estadunidense.

Calibrar la crítica

En el análisis del escritor mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez hay, además, un llamado a lo que define como “calibrar la crítica e imaginar escenarios fatalistas donde el presidente mexicano y su homólogo estadounidense se encontrarán en una abierta confrontación”.

“¿Dónde estaríamos –dice el escritor y periodista- si al caldo de los gravísimos problemas que tenemos, le agregáramos en estos momentos tensiones en el frente bilateral?”; “¿Qué clima se respiraría en el país si la furia de los tuits trumpianos cayera en un presidente mexicano que lo rebate constantemente? ¿Qué efectos tendría el escuchar al presidente de México ejercitando el resentimiento nacionalista en contra de los yanquis de hoy y no en contra de los conquistadores españoles de hace 500 años?”; “¿Cuál sería la perspectiva económica de México si, a todos los contratiempos, agregáramos ahora la muerte del acuerdo comercial con los vecinos del norte?”.

Todas las preguntas de Silva-Herzog muestran un escenario hipotético. Veamos, en las próximas semanas, como se siguen moviendo las opiniones en México y qué sucede, luego, en las elecciones de Estados Unidos.