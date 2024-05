María Corina Machado recibió soborno de $3.2 millones de un lobby estadounidense para entregar PDVSA a Chevron si ganaba elecciones

Este jueves, 16 de mayo Venezuela News tuvo en exclusiva pruebas que revelaron la vinculación de Juan Guaidó y María Corina Machado con lobbies políticos de la empresa Howard Stirk Holdings (HSH) en Estados Unidos. Esto, para las elecciones primarias, campaña de redes sociales y otros planes entreguistas.

Estas pruebas surgen de la mano de la periodista brasileña, Patricia De Oliveira Souza Lelis, quien trabajó cubriendo noticias de América Latina en Estados Unidos en un emporio de varios medios de comunicación como Fox News y que, además, organiza lobbies internacionales. Al tiempo, Lelis inició su trabajo en la parte de lobbies enfocados en Venezuela y ahí fue cuando conoció a María Corina Machado, quien se vendía como candidata presidencial ante los estadounidenses.

3 millones de dólares pagados a María Corina Machado por las primarias

Estados Unidos buscaba promover un presunto liderazgo de María Corina Machado entre la opinión pública y además posicionar al presidente Nicolás Maduro como un dictador. Por tal motivo, desembolsaron 3,2 millones de dólares a Machado por las elecciones primarias. Esto además lo comprueba el protagonismo que Machado tomó en estas elecciones a pesar de no tener validez legal y porqué la dirigente negó toda ayuda del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo.

Según la fuente, el vínculo directo también incluía a Pedro Luis Urruchurtu, encargado de las relaciones internacionales de María Corina Machado y solicitado por la justicia de Venezuela bajo cargos como traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, cabe destacar. Además, otros republicanos como el fiscal vinculado a Donald Trump, William Barr.

Las pruebas revelan que el dinero lo movieron a través de la fundación Disenso como receptora de tales recursos para la campaña y el trabajo de desprestigio a través de las redes sociales.

Querida Patricia.

Me gustaría agradecerles por la reunión de ayer con el Sr. Armstrong Williams y el Sr. William Barr. Creo que nuestra reunión fue muy productiva y juntos podemos trabajar para sacar del poder al dictador Maduro. Después de una larga conversación con la señora María Corina, creemos que la cantidad ofrecida (3,2M) será suficiente para poder financiar toda la campaña electoral y centrarnos mucho en las redes sociales. Tomamos la decisión de utilizar a la fundación Disenso como receptora de nuestros recursos y si esto les resulta extraño estaré encantado de explicarles el motivo de nuestra decisión, tendremos que tener cuidado con todas las transacciones porque el gobierno de Maduro siempre está monitoreando a nosotros.

Por favor, avíseme si el Sr. William Barr y el Sr. Armstrong Williams estarán de acuerdo con esto.

Gracias.

Pedro Urruchurtu

Es decir, María Corina Machado estaba negociando los recursos de Venezuela con Estados Unidos a cambio de promover su candidatura. Además, gestionar una campaña completa de fakenews y desprestigios contra el presidente Maduro.

“Yo tuve unas reuniones con Guaidó también sobre esto y cuando decidieron que iba a colocar dinero en la campaña de María Corina para hacer la transición, para hablar con ellos, para saber como María Corina iba a mover este dinero para los gobernantes de Estados Unidos”, dijo De Oliveira en exclusiva para Venezuela News.

Chevron entra en el juego

De Oliveira Lelis además confirmó que en dicho lobby contra el Gobierno de Venezuela entró en juego Chevron por su evidente interés en el petróleo de Venezuela. Sostuvo que con este recurso abundante en Venezuela, manejaría precios más baratos, entre otros intereses estratégicos de dominio. Aseguró que en las reuniones siempre mencionaban “América Latina y México” pero el tema principal siempre era Venezuela.

Correos de las reuniones con Chevron

Correos de Chevron

Intentos de magnicidio: Otro punto del lobby de María Corina Machado

En medio de todo este entramado, De Oliveira Lelis también confirmó a Venezuela News que pudo evidenciar como María Corina Machado, Juan Guaidó y otros dirigentes hablaron abiertamente de un magnicidio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Yo estaba en la oficina de Washington DC y estas cosas se hicieron con políticos en Florida, vinculados a Guaidó y María Corina”, dijo.

�� Periodista @lelispatricia revela intento de magnicidio contra @NicolasMaduro propuesto en conversaciones sostenidas entre @MariaCorinaYA, @jguaido y el gobernador de Florida @GovRonDeSantis



��Véa la entrevista completa aquí ��https://t.co/IVWACM4FZC pic.twitter.com/djULiiwOA0 — Agencia Venezuela News (@VNVenezuelanews) May 16, 2024

También informó que estas negociaciones tenían lugar en una casa en Puerto Vallarta, México, que fue comprada ilegalmente.

“Guaidó siempre utiliza esta propiedad para reunirse con políticos (…) La casa lleva el nombre de Terry Giles y Armstrong Williams, Terry es un abogado republicano vinculado a Trump y William Barr” dijo la periodista.

Persecución del FBI y amenazas de muerte

Patricia Lelis también reveló pruebas de amenazas que le hicieron agentes de Estados Unidos involucrados en todos los planes para asesinar y derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Relató a Venezuela News que las sospechas en su contra comenzaron cuando se negó a viajar con el pago millonario para la campaña de María Corina Machado.

“Empezaron a sospechar de mí cuando me pidieron que viajara a Venezuela con una maleta con dinero para entregarla a alguien de la campaña de María Corina y me negué” reveló.

Comentó también que no trabajaron más con ella luego de encontrar en sus redes sociales que tenía contenido favorecedor a la izquierda. Desde que encontraron esto, la desconfianza hacia ella aumentó y cambiaron las cosas. Además comenzaron a formular acusaciones falsas en su contra sin tener prueba alguna, alega Lelis.

Es importante resaltar que el fiscal que la acusa, se llama Russell Carlberg, y según la periodista, el funcionario conoce todo el plan, sabe de todas las transacciones, todos los documentos que tiene y por eso envió al FBI a buscarla a México.

En la siguiente galería, la periodista brasileña reveló unas capturas con un intento de soborno con altas sumas de dinero para obtener los documentos a los que tuvo acceso a cambio. Además, evidenció las amenazas en su contra por parte de los involucrados y como le exigen desaparecer dichas pruebas.

Entre los que la amenazaron, también destaca el republicano y comentarista político, además de ser dueño de The Baltimore Sun, Armstrong William. Este personaje era el jefe directo de Lelis en la oficina de trabajo.

“No esperaría nada diferente de una latina estúpida y egoísta! ¡Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar para nadie en DC hasta que tengas que volver a tu mierda del tercer mundo!”, dijo amenazante, Armstrong William.

“No esperaba nada diferente de una mujer latina, como siempre los inmigrantes son vagos y quieren dinero fácil. Te espero a las 7 am.”

Asilo político en México

Para concluir la entrevista exclusiva, Lelis informó que está en México como asilada política tras las persecuciones de la que es víctima bajo órdenes de Washington. Entre los detalles ofrecidos, la periodista brasileña relató que miembros del FBI la persiguieron fuera del territorio de Estados Unidos.

Adelantó que un agente de identificado como Guillermo Turke estuvo en su casa en México. La amenazó de muerte si no le entregaba todos los documentos y computadoras con información sobre Venezuela. “Vino a mi casa sin ningún documento de un juez que le aprobara venir… Todo era ilegal” dijo.

“El día 15 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 09:35 minutos, me percate por la ventana de mi domicilio de la sala, que enla privada que habito ubicada en Retorno Convento de Acolman, número 3 B, Cofradía de San Miguel, Municipio de Cuautitlán Izcalli, C.P.54715, que varias personas se encontraban forzando la reja de la entrada general para acceder a la privada, fue que entraron y tocaron a mi domicilio dos hombres quien se identificó como agente de la fiscalía del estado de México de nombre TONATIUH HERNANDEZ ORTIZ, con CUIP HEOT660905H0926866, con dirección de trabajo en Avenida Morelos Oriente 1300, San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México y el agente GUILLERMO TURK quien refirió ser de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estado Unidos, quienes me indicaron que tenía que acompañarlos sin mostrarme orden de aprensión, orden de presentación u orden de deportación ya que soy de origen brasileña y periodista, cabe mencionar que tengo documentos de que inicie mi tramite de asilo político mismos que les mostré y aun así me subieron a un vehículo a la fuerza, tomándome violentamente del brazo, y privándome de mi libertan sin causa justa por mas de una hora aproximadamente, me tenían en la parte de atrás del vehículo con dos agentes mas, una de sexo femenino y otro masculino y la que suscribe en medio de ambos, y dos agentes adelante, me traían dando vueltas por la colonia sin justificarme el acto de molestia hacia mi persona y el daño a mi libertad. Desde lo sucedido, me siento amenazada, vulnerable, asustada con el actuar de la policía y sobre todo con la angustia de que no quisieron mostrarme algún documento para saber quién les autorizo causar molestia a mi persona en mi domicilio, me produce inseguridad jurídica además del temor latente de poder perder hasta mi vida, o ser privada de mi libertad en cualquier momento, sin conocer las razones y sin tener oportunidad de defenderme, ya que las afectaciones de las que me duelo son generadas por la actividad desplegada por la autoridad a través de los servidores públicos que se presentaron en mi domicilio sin causa justificada y con el formato impreso acuda a la Visitaduría General correspondiente en un periodo máximo de cinco días hábiles para presentar personalmente su queja privándome de mi libertad sin ordenamiento judicial alguno que así lo requiriera violando mis derechos humanos y constitucionales como migrante y como ciudadana de este país como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando los preceptos 14 y 16 Constitucional” reza parte de la denuncia hecha por la periodista.