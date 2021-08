Importancia de la donación y el trasplante de órganos

Cada día, en el mundo, mueren miles de personas por la insuficiencia de algunos de sus órganos. Sin embargo, la donación de órganos podría ayudar a salvar muchas vidas.

Quienes tienen la posibilidad de acceder a un trasplante puede recuperar su vida y su salud. Por cada donante, hasta diez personas pueden tener ese acceso a un trasplante.

¿Por qué es importante?

El trasplante consiste en un tratamiento médico que se indica cuando no existen más alternativas para que la persona recupere la salud. Esto solo es posible cuando otras personas toman la decisión de convertirse en donantes.

En América del Sur, Argentina es un país que se ha convertido en pionero de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

Foto: Cepar

Cualquier persona, mayor de 18 años de edad, puede ser un donante, manifestando de forma expresa su voluntad al respecto, y lo puede dejar incluso asentado, o informando su deseo a sus familiares y médicos de cabecera.

En Venezuela, cada 14 de febrero se celebra el Día Nacional del Donante de Sangre, con el propósito de crear conciencia en esta acción, bien sea de órganos, tejidos, ojos, sangre, plaquetas y médula ósea.

Es decir, es un día para reconocer a los seres queridos que hacen un regalo de donación y también a todos aquellos que ya lo han recibido o que aún esperan por ello.

En el año 2011, el Parlamento venezolano aprobó una nueva Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos en la que se establece que todos los ciudadanos son donantes, a menos que se manifieste lo contrario.

En aquel momento, la gerente ejecutiva de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, Zoraida Pacheco, indicó “que el cambio (en la normativa) está basado en la incorporación del concepto del consentimiento presunto que quiere decir que, como sociedad, pasamos todos a ser donantes de órganos y tejidos”.

Pacheco comentó que, en estos procesos, se conservaría el protocolo de conversar con la familia del posible donante que habría sufrido muerte cerebral.

En 2017, el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia destacó una feria realizada para la sensibilización de donación de órganos, células y tejidos, “Soy Donante y mi familia lo respeta”, en la cual se creó consciencia sobre la importancia de esta acción para salvar la vida de otros.

“Sentía que para mí el trasplante era inalcanzable, pero cuando me informé bien hablé con mi familia. Veía mi vida de forma negativa y sin esperanza con esta terrible enfermedad. Gracias a mi hermano que me dio un riñón he vuelto a vivir, a ser independiente y aportar con mi trabajo a mi familia”, declaró Anabela Chambi, de 52 años de edad.

En esta ocasión, las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que es importante explicar cómo la donación de órganos puede cambiar la vida no solo del paciente, sino de sus familiares.

Tras una donación o trasplante, "queda el legado de que a través de uno de sus órganos pervive el donante en otro cuerpo. Es una acción de profunda nobleza", afirmaron en ese momento.

Como este, son muchos los casos de personas que pierden la esperanza de vivir ante la ausencia de un donante compatible, pero logran reavivar su fe cuando un familiar o un desconocido manifiesta la disposición de darle una nueva oportunidad.

Donación de órganos contra las enfermedades

En muchas partes del mundo se busca una cura para la leucemia y para ello es importante la donación de la médula ósea, pues, solo uno de cuatro pacientes cuenta con un familiar compatible, por lo que el trasplante de donantes no emparentados es la solución.

Sin embargo, hay desconocimiento al respecto, ya que, por ejemplo, la médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal, sino que es un lugar en el que se generan las células madre de la sangre.

Luego de la intervención, la médula ósea se vuelve a regenerar por completo, por lo que se puede donar en más de una ocasión y no supone ningún riesgo.

Como Salvador y Valentina, súmate a la Campaña Estatal de Donación de Órganos y Tejidos #SéUnSuperHéroe

¡Si donas, salvas vidas. Hazlo!

Más información en: https://t.co/VDZdrVivy2

Comunícate al 9616914020 Opción 1 Ext. 69905. @SSalud_mx pic.twitter.com/WjAiQCJQil — Salud Chiapas Oficial (@SSaludChiapas) August 25, 2021

El trasplante de la médula ósea se usa para tratar diferentes enfermedades, tales como la aplasia de médula ósea, linfomas o inmunodeficiencias, entre otras, pero hay poca concienciación entre la población sobre la donación en vida y muchas veces, encontrar un donante compatible, fuera del ámbito familiar, es muy difícil.

Para estos se requiere de un grado elevado de compatibilidad, con el fin de que las células del donante sano repueblen el organismo del paciente sin ser rechazadas.

Otras organizaciones trabajan en la donación de cabello para confeccionar pelucas naturales, sin ánimos de lucro.

Las prótesis de cabello natural tienen un precio que no resulta accesible para todos. Este tipo de donaciones refuerzan la autoestima del paciente que lo requiere, bien sea porque padezcan de cáncer o de alopecia.

Foto: gestarsalud.com

Pero hay más tipos de donaciones, tales como las de óvulos y espermas, con las que también se aporta para cumplir un deseo importante en muchas personas que desean convertirse en padres biológicos y, por diversas razones, no pueden hacerlo.

Hay muchas mujeres con un grado alto de solidaridad que deciden donar sus óvulos y, las parejas que tienen dificultad para concebir, llegan a convertirse en padres.

Existen muchas formas de hacer donaciones y así brindar una segunda oportunidad a quienes dependen de esa acción para vivir, para estar con sus familias, cuidar de sus hijos o trabajar por un futuro en el que se fomente una mejor concientización sobre la importancia de las donaciones y trasplantes de órganos.