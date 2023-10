Eliseo Garrido: “mantener la tierra y cuidar el ganado” en Cuba

La gente sabe qué significan los alimentos para seguir reproduciendo la vida. Con la barriga llena se puede pensar, motivar, crear. Los alimentos son imprescindibles, como lo es lo que nos motiva a seguir. Bajo esta premisa, algunas personas siguen soñando.

Carlos Eliseo Garrido es de los que madrugan soñando con la sostenibilidad de la vida su finca la valeriana a unos 20 kilómetros al este de La Habana.

¨Ya me falta un pelito para los 100¨, cuenta Eliseo, quien no sabe con exactitud su edad pero está rondando los 95. Se levanta más temprano que el sol y le da los buenos días a dos caballerías y media tierra, a sus 90 reses y a sus esperanzas.

¨Estoy ordeñando en este momento ocho vacas¨, dice. Y aunque hace 20 años un perro le mordió el brazo derecho y más nunca pudo utilizarlo, Eliseo hizo caso omiso a la fatalidad de la vida, y le hizo una mueca. Él no cree en excusas a la hora de producir.

Cuba llegó a alcanzar un alto nivel de especialización en la ganadería con el desarrollo incluso de una raza propia para el trópico, de grandes productoras lechera. I Foto: teleSUR

Eliseo Garrido hace parte de la cooperativa de créditos y servicios Emiliano Montes de Oca, una de las formas de gestión no estatal que concentra casi el 85 por ciento de las vacas de ordeño en la Isla.

Cuba llegó a alcanzar un alto nivel de especialización en la ganadería con el desarrollo incluso de una raza propia para el trópico, de grandes productoras lechera.

Pero el sector ganadero hoy es uno de los más deprimidos en medio de una aguda crisis económica en el país. Sólo de 2017 a 2021 la producción total de leche tanto en el sector estatal y no estatal se redujo en alrededor de un 30 por ciento.

En medio de estas condiciones, Eliseo es uno de los ganaderos que más leche produce en la provincia de La Habana.

Con un plan de producción anual de 27.000 litros de leche, esta cooperativa entrega diariamente entre 120 y 130 litros, en su mayoría a hogares maternos, hospitales y círculos infantiles.

Ante la pregunta de ¿cómo lo hace?, confiesa con jovilidad: “Eso es un sin secreto mío”.

¨El bloqueo (de Estados Unidos) no tiene la culpa. Lo que hay es que cuidar las vacas y sembrarle comida¨

Eliseo mira a su alrededor para reafirmar su tesis: ¨mira eso es una vaquería que sacaba 500 y pico de litros de leche. Hoy no saca nada. Aquí abajo tenemos otra, que el dueño sacaba 400 o 500 litros de leche. Hoy es una micro vaquería. Y esa otra, si llega a 100 litros es mucho, porque las vacas no se atendieron. Por eso no hay leche. Pero si se hubiera seguido el ritmo, no dejar perder las tierras y cuidar el ganado, no faltará la leche¨.

La historia, la sapiencia, la dedicación y el amor que Eliseo transmite a su entorno, ha llegado a su hijo Félix Garrido (Felo), quien asegura que todo lo que sabe, se lo ha enseñado su padre.

Felo dice que no cambiaría por nada del mundo el aire puro, la tranquilidad y la leche de las vacas de su finca.