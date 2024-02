Profesor César Villalona: Es un fraude, si es Bukele es ilegal

El profesor César Villalona analizó en exclusiva para TeleSUR la baja participación de los comicios en El Salvador, donde explicó el carácter fraudulento de las elecciones, el descontento que tiene el pueblo por el Gobierno, donde "hay quienes apoyan a Bukele y otros que no se identifican con la fragmentada oposición".

¿A qué cree que se debe la poca afluencia de votantes en este proceso electoral? o por la poca afluencia ¿esto se podría considerar un termómetro?

- Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente descontenta, hay muchos focos de conflictos, hay miles de personas víctimas del régimen de excepción, personas presas; familiares de presos que están pasando situaciones terribles. Tenemos problemas con la tierra, gente que le están quitando tierras; desalojos de personas que trabajan en el sector informal, gremios docentes que marcharon en estos días por la falta de aumento de salario son más de 46 mil miembros del Ministerio de Educación que no han recibido un aumento de salario desde el año pasado, hay una ley que obliga al aumento de salario cada tres años, hay problemas con personal del sistema de salud, en fin hay una serie de conflictos y malestar en el país.

Hay un malestar también por el alza de los precios, todo está caro en el país, no hay empleo y ha aumentado la inmigración. Se hizo público en una encuesta de la CEPAL 200 mil personas en pobreza en el país, las condiciones de vida se han deteriorado, eso no significa que la gente que votó no sienta una identificación con Bukele.

Posiblemente la abstención sea lo más alto, hay un descontento con la gestión de Bukele pero también hay un descontento con la oposición. Estamos hablando de un Gobierno que tiene todo el control del Estado, el aparato del Estado está completamente controlado por Bukele, no por mandato popular porque el mandato popular lo hizo presidente, pero el Fiscal General de la República fue elegido inconstitucionalmente y los magistrados de la sala Constitucional fueron elegidos inconstitucionalmente y el fiscal ha tenido una persecución contra la oposición y los Magistrados interpretaron la Constitución para que Bukele se lanzara como candidato.

Esto está claro, tiene el apoyo de Estados Unidos que lo va a reconocer y tiene apoyo de la oligarquía que ha dejado a un lado el partido ARENA.

En fin, no hay oposición, no hay un liderazgo en la oposición por lo que Bukele tiene todas las de ganar. Pero hay que decirle al mundo que es ilegal, la elección de Bukele, de ganar la presidencia es ilegal y hay que decirlo.

La Constitución le impide a Bukele ser presidente, pero el gobierno actual inauguró obras en medio de la campaña electoral, repartió comida en medio de la campaña electoral lo cual es inconstitucional y es por ello que este nuevo gobierno es ilegal, se convirtió en un gobierno de facto inconstitucional.

Manipularon el voto en el exterior, además han hecho trampa han usado un periódico del Estado para hacer trampa, de manera que estas elecciones son fraudulentas.

Cuando usted habla de este término Usted dice que estas elecciones serían clasificadas de fraudulenta es decir por una reelección que es totalmente inconstitucional porque así su Constitución lo establece ¿Qué va a pasar, porque ya el presidente asume su victoria, todo accionar traería una nulidad? ¿Esto traerá una responsabilidad al Estado?

-Si toma posesión no es legal, todo lo que emana del presidente Bukele no es legal, si toma posesión no es legal, todo lo que emana el fiscal, la sala de lo Constitucional y del 30 por ciento de los jueces, todo ha caído en la ilegalidad, incluso la Asamblea Legislativa no es legal, todo ha caído en la ilegalidad. Lo mismo con la Sala Constitucional, nada es legal.

Ahora la realidad política es otra, todo eso se está imponiendo, porque la oposición es muy leve, porque una franja grande de la población apoya a Bukele y otra franja no sabe a quién seguir. Entonces una cuestión es lo jurídico y la otra es la realidad política, en lo político él (Bukele) puede seguir gobernando así como lo hizo Pinochet o gobernaron otros de manera ilegal, oponiéndose al marco legal.

Entonces si se impone el segundo periodo de Bukele, va a ser un periodo de excepción en el país porque se está usando una palabra que es “esperanza”, ahí es donde está la gran problemática porque Bukele aseguró que se van a solucionar los problemas económicos, ahí es donde está la gran problemática, la economía y la realidad social.

Aquí están gobernando un clan empresarial que están acumulando riquezas para entrar en el círculo oligárquico, este es un gobierno corrupto, un gobierno que está acaparando,que no rinde cuentas que está violando el marco legal en todos los sentidos, hay un régimen represivo en el país que se maneja bajo la ilegalidad. Sin la ilegalidad Bukele no puede mantenerse, de esa manera tendrá el apoyo de la oligarquía y el imperialismo.