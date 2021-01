Cero impunidad a la ‘mala costumbre’

Las niñas pertenecen a la originaria etnia moqoit, donde juegan al atardecer en la Colonia aborigen. Conocida así en Argentina, según el Censo de hace 10 años, se dice que la habita un pequeño conglomerado “urbano” de 1272 personas, para diferenciarla de los ranchos espaciados a 300 metros unos de otros.

Como a muchas otras niñas argentinas, a la pequeña se le negó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en 2017, tras ser víctima de abuso sexual. Entonces fue obligada a ser madre a los 10 años.

Eso fue hace tres primaveras, “hoy no sabemos nada de las dos niñas”, reveló una fuente del sistema de salud de Chaco. “Fuimos varias veces a verla y nos decían que no estaba, que se había ido. Se libraron varios oficios judiciales. Pensamos que quizás la familia nos estaba mintiendo, pero no: nos enteramos de que cruzó a Formosa con un tío, el presunto abusador, y está viviendo allá con él. Pero lo cierto es que hoy el Estado no sabe de ellas”.

Fue un caso recordado, mientras se decidía en el Senado la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las mujeres indígenas levantaron sus voces para debatir sobre de las niñas forzadas a maternar.

Chineo

‘Iton-no, i-ton-no’.

Juana, una niña wichí dijo balbuceando que “la habían arrastrado”. Era lenta para responder. Algo que los especialistas llaman retraso madurativo, por la diferencia con los niños de su propia edad, las dificultades del habla, de movimiento y socialización.

Sin embargo, jugaba con sus amigas. Era lo que hacía esa mañana bajo el Quebracho. Ese árbol con aspecto de sauce llorón que la acogió sin presentir su quebranto. Fueron en busca del fruto, el Misol, y cuando tuvieron suficiente para saciar el hambre, las otras niñas se adelantaron al regreso, pero ella no volvió a su casa.

Los vecinos la encontraron desmayada, no se sabe cuántas horas después, en la cancha del pueblo Alto de la Sierra, próximo a la frontera con Bolivia y Paraguay. Eso fue en 2015, allí donde viven unas dos mil personas mayoritariamente de origen chorote y wichi.

Se hablaba del chineo. Palabra con suficiente carga opresiva sobre los cuerpos y un estigma colonial cubriendo los territorios.

Es el nombre que recibieron las violaciones en banda de criollos, a mujeres de los pueblos originarios. Es una práctica de siglos, denunciada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que continúa en la disfrazada de “costumbre”, sin que se diga con mayor fuerza que es “mala”.

“Acá hay muchas niñas madres. Son cosas difíciles de hablar”, comentaban en Alto de la Sierra al abordar el tema. Seis meses más tarde, cuando la menor embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas, fue que estalló el asunto.

Juana es el nombre escogido para las redes, de la niña cuyas iniciales son A.M.S. Ella fue la bandera de la lucha por el aborto legal, cuando aún no estaba en agenda política.

En el 2020, los acusados fueron condenados a 17 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor. Finalmente cumplen condena los abusadores: Jorge Salas, Juan Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias, Luis Lamas y otros dos jóvenes por entonces menores de edad que fueron considerados adultos penalmente responsables.

Aun la práctica brutal de la que fue víctima Juana, sigue invisibilizada.

Abuso

“Pibas de 13 o 14 años cuya pareja cogestante tiene 40. Entonces ahí hay un abuso, porque hay una desigualdad de conocimiento, de poder. Y el sistema de salud, nunca pregunta la edad del cogestante. Está tan naturalizado que usan un término especial para hablar de niñas y adolescentes indígenas embarazadas: ´embarazaditas´. Es horroroso”, dice la doctora Gea Zamora.



Libia Tujuayliya Gea Zamora, es la primera médica wichí de Argentina en 200 años y se formó en Cuba. Trabajó en Buenos Aires y volvió a Santa Victoria Este, Salta, su pequeña patria. A la joven doctora le viene muy de cerca la lucha contra la injusticia. Ella es hija de Octorina Zamora, líder en la contienda contra el abuso sexual en grupo, por parte de criollos, hacia niñas y jóvenes indígenas. Lo que se conoce como “chineo”.

“Es más fácil denunciar los abusos de criollos, que de los propios indígenas. Porque también existe el abuso dentro de las comunidades”, dice enérgicamente la médica wichí.

“Se relativiza constantemente la violación perpetrada por hombres indígenas, diciendo que forma parte de costumbres ancestrales. Eso es igual a decir que los indios son violadores y que a las indias nos gusta que nos violen, porque forma parte de nuestra cultura”, precisa la doctora indígena.



También asegura que al departamento de Santa Victoria -donde el 75 por ciento de la población es originaria- llega toda la canasta de anticonceptivos de Nación y que lo que más se utiliza son los implantes subdérmicos.

“El recurso está, pero mis colegas -médicos argentinos- no están formados en derechos sexuales y reproductivos. En pandemia no se han hecho ligaduras de trompa acá. Le suspendieron la cita a muchas mujeres y algunas ahora están embarazadas”, cuenta y detalla que “en mi Hospital directamente nunca se hizo una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.

“Una vez -recuerda- iba en una camioneta hablando de cuántas ILE hacíamos en el centro de salud, donde yo trabajaba en Buenos Aires. Y abrían los ojos así. Una enfermera hasta me dijo: ´yo pensé que te iban a echar, nunca escuché a una médica hablando de aborto´. Pero yo soy ´gallita´, me impongo y le digo que es un derecho”.

“El chineo existe desde hace siglos en nuestras comunidades. Nuestras niñas sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de ‘costumbre cultural’, pero esto no es cultura, es un crimen racista y queremos que se termine esta práctica atroz”, expresan desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

"La violación a las niñas indígenas es criminal, desde hace siglos las niñas indígenas, entre los 8 y 10 años, sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen a modo de rito iniciático de la sexualidad. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de 'costumbre cultural', pero esto no es cultura sino un crimen y queremos que se termine esta atroz práctica", explicó una portavoz de la organización de mujeres, al mismo tiempo que demandó "condena inmediata para los abusadores".

“Cuando algo así le tocó a mi familia -confiesa-, me di cuenta de por qué la gente no denuncia las violaciones: porque es realmente durísimo. Primero, la policía no manda el expediente al juzgado. Te lo deja una semana, quince días. La Justicia dice que vos tenés derecho. No es así. Si sos pilagá y sos pobre, la Justicia es inaccesible”. Noolé Cipriana Palomo es la presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación Pilagá de Formosa, es una dirigente indígena de amplia trayectoria.