Caricom, un desafío por encima de la mar

#HIGHLIGHTS: CARICOM Heads at Day 1 Plenary Sessions of the 45th CARICOM Heads of Government Meeting, Hyatt Regency Trinidad, POS, Trinidad and Tobago ���� yesterday.



Can you spot your Head of Government? #Repyourflag



��������������������������������������������������������������������������������#CARICOMAT50 pic.twitter.com/gfuxe4vZra