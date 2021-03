Cecilia Todd: Mantra de la Venezolanidad

Nació en Caracas el 4 de marzo de 1951 en plena urgencia maternal. Un ascensor sintió sus primeros pulsos. Pero ¿urbana? Cecilia Todd giró hacia el interior de su país, hasta hoy, y con qué solvencia.

Sus hermanos fueron cultores venezolanos. Y hay dos muy importantes en el desarrollo de su vida: Carlos y Roberto. Uno por el amor apasionado a la naturaleza, al medio ambiente, y el otro por su inmenso amor a la música de tradición de Venezuela. Ellos partieron y Cecilia continúa enarbolando esas banderas … y otras más

Admiró a Magdalena Sánchez y a los esfuerzos musicales que se hicieron en esos tiempos de defensa, como ahora, de la venezolanidad.

Forma parte de un grupo importante de cultores y cultoras venezolanos y está muy clara en que con la globalización hay un atropello a las músicas locales, y que mucho de lo comercial se hace con el despropósito de destruir memorias. Contra ello ofrece su voz como defensa. Y es que como muchos cantores de Venezuela se siente identificada plenamente con la historia, cultura y música de la tierra donde nació y en la que ya a los cinco años tocaba el cuatro, instrumento que se hizo inherente a su personalidad.

Debutó en 1972 y a fines de ese año efectúa su primera aparición internacional en Canadá. Barbados y Perú serían también escenarios antes de radicarse en Buenos Aires, Argentina tres años. Estudió Técnica Vocal con la reconocida Profesora Susana Naidich, recomendada por muchos amigos músicos. Contó que cuando llegó por primera vez a Argentina fue en un viaje por tierra.

Para 1974 graba extraordinariamente su primer Lp “Pajarillo verde” con el que queda inscrita en la discografía argentina de alto nivel y en el gusto de todo el continente. Su país natal no fue la excepción y a él retornó en 1976 incorporándose de lleno a la canta venezolana en la que despuntaban voces como las de Un Solo Pueblo, Gloria Martín, Alí Primera, Lilia Vera, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz y Serenata Guayanesa por citar a algunos.

Las presentaciones de Cecilia Todd se han efectuado en los más diversos escenarios, desde el Museo de Arte Contemporáneo de México hasta modestas plazoletas provincianas en Venezuela. Inglaterra. España, Finlandia, Nicaragua, Argentina, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Holanda, EEUU, Francia, Japón y China la han aplaudido. En 1991 se radicó por un tiempo en Tenerife (Islas Canarias). En sus numerosas presentaciones ha alternado con figuras como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Buenos Aires 8, Astor Piazzolla, Zimbo Trio, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa, entre otros así como con sus compañeros del canto venezolano.

En el aniversario número 70 de su feliz natalicio músicos y comunicadores venezolanos revelan sus afectos por ella.

Cecilia en otros:

Chuchito Sanoja:

“Para nosotros eres una de las voces más hermosas del universo, una cantora que desde su primer concierto supo escoger con fina pinza las más valiosas composiciones de nuestra tierra, una intérprete que acaricia cada sílaba de su preclaro canto, una representante de nuestra auténtica y enriquecida identidad, una maestra que sin dar clases magistrales marca luminosos senderos para las nuevas generaciones, una cantante que Venezuela lleva con orgullo.

Privilegio el mío de ser su amigo (desde chiquita), además de acompañante de nutritivos momentos musicales, dentro y fuera de Venezuela.

Feliz cumple, Ceci querida”

Leonel Ruiz:

“En el año 2011, febrero, yo regresaba de Cuba vestidito de blanco (recién nacido en Osha) y nada más pisar suelo venezolano recibo la llamada del CENDIS con una pauta de grabación para mi primer disco como cantautor. Muy feliz me dispuse a hacer arreglos musicales, convocar músicos, cantantes invitadas e invitados. La cosa sería para abril... una de esas convidadas fue Cecilia Todd con quien venía trabajando hacía un par de años más o menos. Yo le pedí que cantara conmigo el tema “Quedas Tú” pero resulta que cuando ella fue al estudio estábamos premezclando "Yo Quiero Un Amor". Fue un flechazo a primer oído se diría... ella grabó Quedas Tú tal como está en mi disco 'MereMereConPanCaliente', pero “Yo Quiero Un Amor” lo tomó fervientemente para su repertorio hasta el sol de hoy... igualito le hizo a Gualberto y a Henry Martinez con “Oriente es Otro Color”. Cuando Cecilia se enamora de una canción es imposible que alguien le impida que la cante. Pero además, ¿Quién se atrevería a cometer esa irresponsabilidad de impedir que nuestra canción suene en su voz...?

Ivan Pérez Rossi:

“Hablar de Cecilia Todd es referirnos a la voz musical de la mujer venezolana. Ella va de la mano con Morella Muñoz, Conny Méndez, María Teresa Acosta, Magdalena Sánchez, María Luisa Escobar y otras pocas.

Cecilia tiene un altísimo significado para nuestra música porque siempre la ha grabado sin salirse de ella y la difunde por todo el planeta. Donde vaya, Venezuela va con ella y el tricolor va en su canto. Hoy está cantando con Silvio, mañana con Pablo, luego con Cortéz o con Serrat o con Mercedes, o está grabando con Liuba o dando conciertos con Marta. Además, Cecilia es Solidaridad total. Con el desasistido de la tierra, con el ser más humilde, con los pueblos oprimidos y... Solidaria con sus amigos; y yo la amo”

Toña de Freitez:

La eterna compañera del compositor y fundador del grupo “Carota, ñema y Tajá refiere: “Adelis siempre comentaba que la version que hizo Cecilia Todd de "Acidito" ha sido la mejor, es la que mas se acerca a lo que él escribió y musicalizó por la dulzura la afinación y la sinceridad con que lo hizo.

Además siempre existió una bella, hermosa, cálida y querendona amistad entre ella y el grupo. Adelis siempre hablaba de forma muy especial de Cecilia y de cómo trataba a las demás personas. Decía Adelis que así trataba a la música e interpretaba las canciones: con un gran respeto por el trabajo de los autores o compositores”

Ramón Soto Urdaneta:

“Conocí a Cecilia en 1979 en Radio Selecta. Supe de ella poco antes, había grabado de Pedro Palmar una composición que es una suerte de clásico de la décima zuliana, Constancia de un pescador. Es una voz formidable, transmite muchísimo, una hermosa.personalidad vocal y un ser bonito, siempre con su compromiso por la vida. Cecilia es semblanza sonora del Pais infinito que, como dijo Conny Méndez, habla cantando”.

Cheo Hurtado:

“Con Cecilia me une un vínculo, si se quiere, familiar porque con Roberto su hermano es con quien llego a Caracas y fue mi mentor, cuando Roberto estaba casado con Esperanza Márquez, y al estar con Roberto vino esa relación con Cecilia y como Roberto era como mi hermano, la relación con Cecilia pasa por ahí, que es lo que yo he sentido por ella. Es una mujer muy seria que nunca ha perdido el norte con lo que quiere, en lo que cree con respecto a la música tradicional venezolana, y siempre representándonos tanto dentro como fuera del país con su prestancia, con su Cuatro, y haciéndolo como se debe hacer, con profesionalismo. Me parece que es una artista que, aparte de Argentina y otros países debe tener otra presencia en Latinoamérica por mínimo al lado de grandes como Mercedes Sosa. Ella, sin ser compositora su nombre debe y tiene que estar al lado de nombres como los de Chabuca Granda y de grandes cantoras. Definitivamente es un ícono de la música tradicional venezolana, cantándola como se debe hacer, con respeto, y de corazón. Además de eso es tremenda cuatrista, conocedora de los géneros. Es una gran cantora de Venezuela y de Latinoamérica”.

Cristobal Soto:

“Tuve la suerte de acompañar a Cecilia Todd en un tiempo lejano, corto pero intenso. Tenía apenas dos años de haberme iniciado en Caracas y con Roberto Todd conocí a Cecilia, quien muy pronto me pidió que la acompañara con la mandolina, en trío, y más adelante con la guitarra, en dúo con ella. La frescura de su voz, el aplomo musical que le daba el acompañarse ella misma con el cuatro con esa muñeca tan ligera y segura, hacían de esos ensayos, fiestas y conciertos unos momentos de sobrado disfrute musical. Y sobre todo compartíamos un mismo amor obsesivo por la música venezolana, criolla, urbana como campesina, que conocíamos ambos desde niños y que seguíamos descubriendo en cada encuentro con cultores y parranderos de todo el país. Ambos conocíamos bastante de las músicas de muchas otras culturas latinoamericanas, pero por más que las incorporábamos a veces en nuestras actividades - públicas y privadas - siempre pusimos muy por delante a la música venezolana.

A un merengue que compuse al poco tiempo de trabajar con ella le puse “La Ceci”, como un homenaje y un regalo para Cecilia, y me alegra que haya tenido un poco de la suerte que ella ha tenido en su cantar.

Hoy día de tu cumpleaños/ te vengo a felicitar/ También te quiero ofrendar/ este manojo de notas/ que con placer fui a buscar al jardín de los merengues”.

Aurita Uribarrí:

“Cecilia Todd es una de las grandes militantes de nuestra música no solo en nuestro país sino más allá. Ella ha llevado, ha paseado nuestra música en Europa y en países latinoamericanos como Argentina, donde la aman, y la aman porque llegó cantando nuestra música. Cecilia nunca ha recurrido a otros géneros, que hubiera sido totalmente válido. Ella se ha mantenido al lado, dentro de nuestra música. Además Cecilia es una excelente cuatrista, una excelente ejecutante del cuatro. Como toca el cuatro Cecilia solo lo toca ella. Como persona es una mujer sencilla con un gran carisma, con una gran ternura, y es una mujer solidaria, humanamente profunda. Es una voz perfectamente afinada, es una voz fresca, natural, es Cecilia. No hay posibilidad alguna al escucharla de decir “ay, se parece a”. Escuchamos a Cecilia, cerramos los ojos y decimos: Es Cecilia Todd. Además es una de las grandes referentes de las jóvenes cantoras y es que además es una Maestra”.

Neybis Bracho:

“Entre sabores, sonidos y música para concretar la alegría está ella, la mujer con manantiales de colores, oficiando la vida en una canción, ella, recogiendo la memoria para preservar en una melodía eterna lo tradicional: El Cuatro y sus entrañas, como actitud vital para una visión de permanencias en el futuro. Hablamos de Cecilia, Juglar del manifiesto corazón.

Hay exponentes de la canción, que hacen de la historia un concepto divino, una alegoría al ser, y se van a recorrer el mundo como una forma de recolectar, coleccionar, nutrir el alma y hacer de ello una forma de vivir. Así lo hizo Piazolla en Mar de Plata, Octavio Ortiz en el Salvador, Silvio Rodríguez en Cuba, Don Pío Alvarado en Lara, Violeta Parra en Chile, Cecilia Todd en Venezuela...

¿Quién no ha arrullado a sus hijos cantando bajito una melodía de nuestra Cecilia? ¿Quién no ha viajado escuchando su voz tan venezolana como sus ríos, como sus mares, llanos y sábanas? El nombre de Cecilia Todd está relacionado con la voz ancestral que reconstruye los estilos de la música folclórica venezolana. Son diversos los sonidos patrios que han sido alcanzados y más allá, endulzados en la voz de nuestra amada cantora, pues no sólo es la expresión vocal de estilizar musicalmente una historia, una canción, sino también la mágica interpretación del instrumento nacional, El Cuatro.

Mujer e instrumento son dos sentidos musicales y una significación en un sólo orden: Vivir. Que florezca hoy y siempre en las cuatro cuerdas de tu mejor amigo, y que en melodías de un trinar, se conviertan tus miradas”

Milagros Figuera:

“Cecilia, en mi caso particular es uno de mis antecedentes de comienzo. Puedo decir que Cecilia en su canto fue una de mis motivaciones para enamorarme de mi música, de nuestra música, junto a Lilia, junto a Alí, junto a Sevillano ellos fueron y son mi principio, mi comienzo. Yo me aprendía esos discos de memoria y me sabía la letra, la música, el acompañamiento en mandolina, en cuatro, cantaba y si me decían tal canción yo decía: eso es del disco tal, la número 5 del lado B, entre esos los de Cecilia. En algunos momentos, comenzando a cantar yo trataba de imitarla, y es que Cecilia es un hito, un icono de nuestra música y de verdad en hora buena cumple 70 años y nosotros gran parte de ese tiempo aprendiendo, disfrutando, bendecidos con su compañía y también con su amistad, porque afortunadamente la conozco. La más reciente vez que nos vimos fue en una Paradura del Niño, hace dos años por cierto, pero con esta bendita pandemia…

Dentro de la historia de la música popular y tradicional venezolana tiene su nombre escrito Cecilia Todd”.

Diego Silva Silva:

Yo conocí a Cecilia Todd porque el músico y amigo Cristóbal Soto me pidió una vez que le hiciera una suplencia y yo estaba muy imbuido en la guitarra de concierto, en el ámbito académico, pero como venezolano yo no podía ser un guitarrista que no acompañara aires nacionales. Entonces fui a encontrarme con Cecilia en un sitio llamado La Clavija. Me le presenté, saqué mi atril, saqué mi guitarra, ella comenzó a hacer unos registros, a probar algunas cosas conmigo con aires venezolanos. Yo le toqué el vals de Lauro, le toqué 'Carora', le toqué piezas de Rodrigo Riera como para demostrarle que yo tocaba. Entonces ella me dijo: eres muy buen guitarrista pero no eres el guitarrista que yo necesito. Yo necesito un guitarrista que tenga más agarre con la música nuestra. Entonces yo le pedí a Cecilia que me diera una semana. Se lo imploré y Cecilia me dijo: ¿Y en una semana tú vas a desarrollar todo ésto? Y le dije: Es que ésto lo he hecho toda mi vida pero tengo muchos años vinculado al mundo académico. Y así fue: acordamos una semana. Bueno, en esa semana yo me di un intensivo con los Querales, con Jesús y con Ismael, con Daniel Gil en cuanto a los aires caraqueños, la música cañonera y todo aquello y me le presenté a la semana y Cecilia me aprobó.

Lo único que no pude hacer en el primer ensayo fue el Golpe y Estribillo, joropo oriental. Esa fue mi primera experiencia. Luego pasé dos años basicamente como guitarrista acompañante de Cecilia Todd. Es una de las profesionales más completas que yo he conocido. Una mujer que sabe equilibrar y estructurar el repertorio para cada oportunidad, y como músico viví una experiencia que cuando le digo a los colegas, se rien. Y es que yo iba a ensayar con mucha alegría y como una especie de niño que sale al recreo. Así me sentía yo. Cuando yo me iba a ver con Cecilia era como una libertad pero lo mejor o peor para mi eran los conciertos porque yo entraba al concierto y yo disfrutaba de tal manera a la artista que yo acompañaba, que cuando terminaba de tocar, y la gente aplaudía yo me decía dentro de mí: “Cónchale, ya se acabó, tan rápido” y lo mas genial era que ella me pagaba” y además me paga por hacerme feliz”. Esa es una experiencia que nunca olvido de mi trabajo con Cecilia, una gran profesional y una exquisita para escoger el repertorio adecuado a su voz, a su timbre y a su manera de frasear”

Gino González:

“Ha existido una militancia en la canción importantísima para la patria y es aquella que ha proyectado la estética del pueblo que somos. En esa trinchera siempre ha estado Cecilia Todd, con su maravillosa voz”.