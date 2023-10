Alex Díaz y el nuevo repentismo en Cuba

Su arte está empapado de pimienta. Pimienta que le da un sabor de arraigo a sus composiciones. Dicen que el repentismo es el arte de improvisar poesías cantadas y él, entre herencia y camino propio, se declara un soñador.

La décima y la improvisación poética son las apuestas de Alex Díaz Hernández para seguir soñando. Reconoce que tiene muchísimos referentes en la parte artística, pero su padre Alexis Díaz Pimienta es el principal, no solamente como repentista, sino por todo lo que engloba.

“Yo digo que él es un fenómeno aparte dentro del mundo de la décima y el repentismo. No solamente con la parte literaria y todo lo que ha logrado con sus obras, no solo la poesía, sino la narrativa, el ensayo, las investigaciones”, comparte Alexis Díaz.

Con el neo-repentismo, su padre ha podido colocar la décima como improvisación poética en los mejores escenarios del mundo al lado de los mejores artistas. “Eso yo creo que es parte de la meta y del trabajo que uno sigue y del orgullo que da ser hijo de Alexis Díaz Pimienta”, comenta, mientras sabe que, aunque es bueno un empujoncito, queda mucho camino propio por labrar.

Le definen el trabajo y estar creando nuevas maneras de convencer al público. Y aunque muchas personas piensan que solo viene por las venas, Alex Díaz dice que se aprende a improvisar.

Alex Díaz quiere que este arte llegue a los jóvenes. I Foto: teleSUR

“Desde hace más de 20 años, hay escuelas especializadas de improvisación poética en Cuba: ya hay resultados, hay muchísimos jóvenes. La vanguardia joven del repentismo cubano, ahora mismo, está conformada por egresados, la gran mayoría, de las escuelas”, dice.

Neo-repentismo es un término acuñado por Alexis Díaz Pimiento en su libro Teoría de la improvisación poética, comenta Alex, y cuenta que a ese libro lo llaman la Biblia de la improvisación.

El proyecto Oralitura Habana ha generado un movimiento entre género musicales provechoso para la cultura cubana y para diseminar sus mejores expresiones entre los jóvenes. I Foto: Alex Díaz Hernández

¿Alguna vez te has imaginado la vinculación de la décima oral improvisada con otras manifestaciones artísticas, ya sea el teatro los audiovisuales, la música en todos sus géneros? “Pues eso es el neo-repentismo”, confiesa Alex.

“Es sacarlo de lo tradicional, de lo que se conoce habitualmente desde el laúd, la guitarra, la percusión menor, el guateque, la canturía, los pies forzados… sacarlo de ahí y colocarlo en otros escenarios con otro tipo de sonoridades”.

¿Imaginas una improvisación poética acompañado de un DJ o una controversia con violín y piano? Pues eso es neo-repentismo, y Alex Díaz, Alexis Díaz Pimienta y otros exponentes han renovado el repentismo cubano.

El neo-repentismo es sacar el repentismo del laúd, la canturía, el guateque y otras expresiones primigenias, para colocarlo en escenarios con otro tipo de sonoridad, donde convergen y se complementan géneros como el repentismo y el rap. I Foto: Alex Díaz Hernández

Alex Díaz quiere que este arte llegue a los jóvenes. Y en esta nueva manera de experimentar lo poético, afirma que “si te gusta el teatro, nosotros hacemos improvisación con teatro; si te gusta el rap, pues con rap; si te gusta el reguetón, con reguetón, y si te gusta….”.

Alex Díaz irrumpe los estereotipos y constructos asociados a que, para hacer repentismo, tienes que disfrutar la música campesina. “No me gusta la música campesina, vamos a empezar por ahí. No me siento en la casa a escuchar música campesina y no sé bailar, todo lo contrario. Me gusta mucho la canción de autor. Soy fan de Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler. Soy fan de esa gama de trovadores y cantautores que hacen poesía musicalizada”.

Al compartir sus décimas nos invita, gracias a un pie forzado, a reflexionar sobre los desafíos de la Cuba de hoy, y a construir ese futuro tan necesario, imprescindible.

El joven repentista toma distancia de estereotipos asociados a la poética y la música campesinas, mientras se considera fan de trovadores y cantautores que hacen poesía musicalizada. I Foto: Alex Díaz Hernández

El futuro está cercano

solo debe caminar para poder encontrar a ese cubano, mi hermano

poder ahí darle la mano

decir que rompo este muro

decir que no tengo apuros, que nos quedemos aquí

porque somos un rubí, que siempre busca el futuro.

El futuro soy yo mismo

el futuro es cuando ves que yo tengo mi niñez,

el futuro es virtuosismo,

el futuro es nerviosismo.

El futuro es la raíz.

El futuro es ser feliz, es simplemente versar y decir al pensar

que me encanta este país.