Nicaragua-Acnur [3-3]: “La presencia de la Contra en Honduras fue un proyecto imperialista”

En la década de los 80´ había una presencia de la Contra no solamente en la frontera sino también en el escenario nacional. En la capital, Tegucigalpa, el “Hombre fuerte” era el embajador (1981-1984) estadounidense John Dimitri Negroponte. Fue durante esos años cuando toda la sociedad hondureña fue militarizada.

Hablamos con BERTHA OLIVA, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). En el vecino país fueron desaparecidos alrededor de 200 hondureños, dirigentes populares y de izquierda. Ella no está sorprendida por las noticias de una infiltración de ex Contras y neo Contras en Honduras. Dice que es parte de un plan imperialista. Sabe, en carne y hueso que la tierra arde cuando un conflicto como el de los 80´ puede repetirse.

“No hay duda que el tema que has traído hoy es un tema que a nosotros nos sacude. Justo porque por la presencia de la Contrarrevolución [nicaragüense] en Honduras es que se dio origen a este comité, esta organización de familiares de desapariciones forzadas. Algunos de ellos, o varios de ellos, fueron detenidos o torturados por la presencia de los contrarrevolucionarios [nicaragüenses] en Honduras. Ellos estuvieron en distintas partes del país con un entrenamiento bestial en contra de la oposición política [hondureña], tanto nacional, local como en la persecución política en contra de la gente que hacía un proceso revolucionario, especialmente en Nicaragua y por supuesto era en la región” [centroamericana].

Integrantes de Cofadeh se manifiestan en las afueras de la embajada de EEUU en Tegucigalpa por la visita del criminal ex embajador John Dimitri Negroponte, hombre araña en la guerra sucia y la guerra contrainsurgente en la región. FOTO: DICK EMANUELSSON.

La doctrina de Seguridad Nacional y la Contra

“Porque la presencia de la Contra acá fue un proyecto imperialista. Fue un proyecto llevado a cabo por el gobierno de aquel momento de EEUU. Era el producto también de la implementación de doctrina de Seguridad Nacional. Lo otro es que la Contra, cuando uno habla de estos sujetos, siempre los ubica en el fronterizo con El Paraíso. Casi siempre cree que ahí hicieron su lugar de operación. Pero estaba en todo el territorio hondureño y por supuesto tenían capacidad de actuar porque tenían toda una logística a su servicio. No eran hechos ni aislados que ellos hacían. Tenían toda una estrategia definida y estaban acá decididos a reprimir para aplastar cualquier proceso revolucionario que se diera”.

“Porque la mayoría de los de los desaparecidos hondureños sí tenían proyectos revolucionarios realmente libertarios. Eran proyectos que soñaban para transformar para hacer una revolución local y además no desconectada con las revoluciones que se estaban generando a nivel de la región. Yo no puedo negar, no puedo decir que nuestros detenidos desaparecidos eran gente de que no se metían con nadie. Claro, ellos sí tenían conciencia política, tenían claramente su diseño. Esa conciencia política les hizo también tener conciencia de clase. Ahí es donde, por supuesto, no estaban aún preparados para enfrentar un ejército mercenario como es la contrarrevolución en nuestro país”.

Dice la incansable luchadora por los DDHH:

“Eso de la Contra lógicamente, cuando uno mira la situación actual del país y que nosotros hemos venido observando le hemos colocado como medular en la opinión pública. Hace quizás unos cinco o seis años atrás nosotros decíamos; Honduras está intervenida. Esas intervenciones no nos gustan porque algo se está gestando para más adelante. O sea, mirábamos venir que había toda una estrategia programática y programada para intervenir desde Honduras y eso alguna gente dice ¿´pero porque dicen ustedes que estamos intervenidos´?! Ya hemos visto que en los últimos tiempos aquí hay presencia de la Cruz Roja internacional. ¿Por qué en un país que no está en guerra hay presencia cada vez más fuerte de la Cruz Roja Internacional? ¿Por qué aquí está la presencia de Acnur si no estamos en guerra? ¿Por qué la presencia de la Acnur?”

“Estamos entonces intervenidos porque la presencia que nunca se ha ido pero que será más visible, digamos, de las tropas militares norteamericanas. Eso es una intervención militar sin parecerlo y sin estar oficializada pero que aquí están. También tenemos la presencia de un Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras. Si le pones a escoger cuáles son buenas y cuáles son malas en intervención, es porque algo tiene preparado. Esa era la lógica nuestra. No evaluaremos si son buenos o son malos. Valoremos que estos cinco elementos que hay en el país es porque algo están planeando para una acción como la que creo que no hemos terminado de ver y la que nos espera en Honduras”.

“Una reedición de los 80´ en la actualidad”

“Eso también nos hace pensar que hay una reedición del pasado, una reedición de los 80´ en la actualidad. De repente quizá con más logística han hecho esas intervenciones con mayor anticipación para que en el momento que sea necesario no las miremos como tal, como algo que no está haciendo nada bueno. Luego nosotros siempre hemos tenido cuidado por algunos temas que se han estado abordando hace unos 6-8 años atrás y con énfasis y focalizado desde el proyecto del gobierno de EEUU a través de la embajada. Aquí, por ejemplo, hay cualquier cantidad de exigencia y hay cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional por el tema del derecho a la tierra, por defensa de territorio”.

Campesinos e indígenas lenkas en Río Blanco, miembros de Copinh que lideraba Bertha Cáceres y que fue asesinada por su lucha en contra el megaproyecto de la represa Agua Zarca en Río Blanco. ¿Dónde estaba el respaldo a esa lucha por parte de la embajada estadounidense en Honduras? FOTO: DICK EMANUELSSON.

“Pero nos han colocado algunos temas que uno se asusta, no es que se asusta y no es que es anti estos temas. Pero disfrazan un poco toda la tragedia que se vive en Honduras por los altos niveles de militarización como el tema de género. Que se ve clarito pero no es el género como está el género sino los derechos de la mujer que quieren que se pueda potenciar de la manera que ellos lo quieren y no como se necesita y se debe en el país. Otro tema es el tema de la comunidad de los LGTB que lo financian y es impulsado por y acompañado como un tema fundamental en temas de derechos humanos. El otro es el tema de desplazados. Son tres temas que financian así como muy abierto y además con mucha promoción”.

Los gringos no apoyan el derecho a la tierra

“Pero ¿porque no toman, porque no apoyan el tema de defender el derecho que tienen los pueblos a su tierra, a su territorio? Eso no lo defienden. Eso lo atacan.

– * ¿Como el río y la montaña?

“Todo el tema de recursos naturales, eso no es prioridad” [para EEUU].

– * Por lo cual murió Berta Cáceres.

“Hicieron todo un proyecto de muerte contra Bertha Cáceres. Y yo le digo; eso no se puede quedar así. No podemos en ningún momento poner lo que ya se olvidó cuando se detectó se vio que había un proyecto muy marcado. Y así como ella, ¡cuántos defensores de territorios, defensores de los ríos o del ambiente de bosque han asesinado en nuestro país en los últimos diez años!

El jefe de seguridad del proyecto, Douglas Bustillo llegó durante nuestro reportaje en Río Blanco. Fue teniente del ejército hondureño y fue sentenciado por haber sido uno de siete autores materiales del asesinato de Bertha Cáceres. Primero muerta llegó la protesta de la Embajada por el asesinato de la antiimperialista y amiga de los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y los demás pueblos en lucha en el mundo. Los miembros del Copinh observan con sus machetes en el fondo. FOTO: DICK EMANUELSSON.

“Batallón de Inteligencia 3-16”

En la década del ´80 hubo un escuadrón de la muerte operando en Honduras. El grupo que se llamaba “Batallón de Inteligencia 3-16” [11] fue preparado y formado en una base de aviación aislada en Carolina del Sur en EEUU en circunstancias muy secretas. Ahí fueron formados militares y policías hondureños, seleccionados por el entonces general Gustavo Álvarez Martínez.

El general Gustavo Álvarez Martínez en conversación de uno de los presidentes hondureños más pro-estadounidenses, Roberto Suazo Córdoba durante su instalación en la presidencia el 27 de enero de 1982.

“Los argentinos entraron primero y enseñaron cómo desaparecer, Estados Unidos lo hizo más eficiente”, declaró el sobrino del general, Óscar Álvarez Guerrero en una entrevista concedida el 11 de junio de 1995 al diario estadounidense The Baltimore Sun [12].

Óscar Álvarez fue sindicado como agente de la CIA y un enlace entre la Contra nicaragüense y la CIA durante los 80´ mientras era oficial de las FFAA de Honduras. Fue ministro de seguridad en el gobierno derechista de Porfirio Lobo que fue electo presidente en las elecciones impuestas por EEUU el 29 de noviembre de 2009, cinco meses después del golpe de estado militar el 28 de junio de 2009.

En las elecciones en noviembre de 2013 y 2017 fue elegido diputado por el Partido Nacional, un cargo que dejó sorpresivamente el 31 de enero de 2018, solo tres semanas después de haber sido instalado en su curul. La prensa argumentaba razones personales y que se irá a vivir a los Estados Unidos. Sus detractores lo acusaban de ser un enlace con los carteles de la droga y que la DEA tenía las pruebas. “El arreglo” seria que hablara ante las autoridades del país del Norte.

Los integrantes del Batallón de Inteligencia 3-16 fueron los principales responsables de la guerra sucia de la década del 80´ en Honduras. Toco el tema con Bertha Oliva que es quizás la más conocedora sobre el tema del 3-16. Preguntamos si 3-16 también tenían un tipo de conexiones con la contrarrevolución nicaragüense. Porque la Contra no solamente figuraba con presencia en la zona fronteriza con Nicaragua sino también tenía presencia prácticamente en toda Honduras.

Que EEUU interviniera militarmente a Nicaragua

En esa época existía otro organismo pero más poderoso que el 3-16; la Asociación para el Progreso de Honduras, APRO. Era constituida por la élite económica, política, social y religiosa de Honduras. Es decir; jueces, la cúpula de los dos partidos Nacional y Liberal, la iglesia evangélica y católica, la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Militares y policías en Honduras. Esa asociación propuso en 1983, en una reunión con Henry Kissinger, que en ese entonces era asesor político a la administración de Casa Blanca bajo el mando del presidente Richard Nixon, que EEUU interviniera militarmente a Nicaragua para aplastar justamente al gobierno sandinista. APRO trasladaba contras de la zona fronteriza a Casas de Seguridad en la capital, Tegucigalpa y tenía prácticamente todo tipo de respaldo económico, social y de los medios.

– * ¿Había conexiones en esta época entre las FFAA, policía y la inteligencia con la Contra nicaragüense? ¿Cuál es realmente el papel de la embajada norteamericana acá en Tegucigalpa en relación a los ex Contras en la frontera?

“Yo creo que la estructura de la APRO, igual que el “3-16” nunca ha sido desarticulado”.

– * Eso lo vimos en el golpe de estado [2009].

“Lo vimos en el golpe de estado que sólo desempolvar. Ahora está desempolvado y actuando. El que desapareció y murió fue él el principal ejecutor de las medidas, decisiones y políticas que se tomaban en la APRO que fue Álvarez Martínez. De ahí casi la mayoría de los que conformaban la APRO están aún vivos. Ha muerto otro que era un empresario” [Adolfo Ferrari, magnate mediático].

“Pero el tema entonces; APRO está vivo. Si lo miramos en el golpe de estado fue desempolvar lo que habíamos vivido hacía 30 años atrás. Esa sacudida de polvo de los 30 años atrás lo puso a practicar y perfeccionar y estaban entonces todos los actores. No olvidemos que la embajada norteamericana jugó y sigue jugando un papel importantísimo en las decisiones de la democracia y fundamentalmente en lo del golpe de estado. Uno lo dice así como para repetir que en los países que hay golpe es porque realmente hay una decisión, no es al alto nivel de los que tienen los ciclos del poder político económico y militar en el país, sino la decisión geopolítica. Creo que en el único país que no se dan golpes y en EEUU”.

En Trojes han sido muertos varios ex comandantes de la Contra de los 80´. Es consierado como un nuevo centro de la oposición rearmada antisandinista, igual como en los 80´.

– * Porque ahí no tienen embajada. . .

“No tienen embajada. Es en el único país que no han dado golpe. Todo eso que se vivió en el golpe fue una reactivación de lo que parecía que estaba archivado de la década de los 80. Hoy a mí me parece que se debe de tener mucho cuidado. Porque sí creo que es ya la presencia y está geopolítica que ve, el abordaje que se le da, por ejemplo, a Nicaragua y se le da a la Venezuela no es el mismo abordaje que se le da para la problemática que vivimos en Honduras. Allá hay dos gobiernos, dos presidentes que han sido legítimamente colocados con procesos democráticos. Hay toda una estrategia para colocar a esos dos países como los máximos violadores de la democracia y de derechos humanos. Pero aquí, hermano, aquí tenemos un régimen, una dictadura con un dictador ilegalmente que tomó el control del poder, que está a diario violando y cercenando todo lo que significa derechos humanos. Pero como se lo están permitiendo va más allá. Está legalizando a través de leyes que realmente eso va a ser terrible si nosotros no le damos una revisión al nuevo código penal procesal. Porque todo va a ser legal, aunque sean graves violaciones a los derechos humanos ya no va a haber forma de decir que es violación porque van a decir que está dentro del código penal. Y esto nos autoriza para actuar de esta manera. Es la realidad que tenemos. Eso también es parte y parte del golpe militar”.

El Contra que asesinó el líder sindical Félix Martínez

Félix Martínez, presidente de los trabajadores del sindicato de la Universidad Autónoma de Honduras, SitraUNAH. FOTO: DICK EMANUELSSON.

“Honduras en la actualidad, así como lo estamos viendo es una bomba de tiempo por todos los sentidos. Es posible volver a haber aquí la presencia de la ex Contra y de la neo Contra. Cofadeh no puede jamás olvidar que nuestros detenidos desaparecidos. Yo le pudiera señalar por ejemplo Félix Martínez, presidente de los trabajadores del sindicato de la Universidad Autónoma de Honduras, SitraUNAH.

Fue asesinado por un Contra llamado “Miguel Ángel Pavón” y fue brutalmente torturado. En el término que se investigó él fue uno de los de los que lo detuvo. Pero además uno de los que participó en los niveles de tortura. Así yo pudiera hablarle de todos donde tuvo participación la Contra que no necesariamente estaban en El Paraíso o que estaban en Trojes. Ellos estaban en Tegucigalpa, otros estaban en el sur del país.

Yo no puedo olvidar los testimonios de la gente como la Contra se paseaba en algunos lugares del sur y a todo lo que era oposición política la agarraba y en algún momento inclusive usaron las calderas donde se queman tejas o se hacen para tirarlos en cenizas o sea en los hornos. Eso no puede olvidar los testimonios de la gente. No porque lo inventa porque era producto también de la presencia que ser un corredor de la Contrarrevolución. No queremos, absolutamente, Cofadeh jamás se prestará a ver como que alguien que viene a armarse para atacar, porque ese también es otro problema. Que se arme o en lo que venga armado o se arme en Honduras para atacar su propio país, su propio gobierno que fue electo democráticamente, eso también es un golpe, son golpes de estado, son golpes que atentan contra la democracia de los pueblos”.

Eliana Ros Lehtinen junto con la cara visible del golpe de estado 2009, Roberto Micheletti! Envió su secretaria especial al sur de Honduras para reforzar los contactos con los re-armados nicaragüenses.

“La Loba” Lehtinen busca rearmar la Contra

El 4 de marzo 2017 la congresista republicana y cubana-estadounidense, Eliana Ros Lehtinen, aterrizó en el aeropuerto Toncontin, de Tegucigalpa. Más tarde publicó una foto en su cuenta de Twitter con el texto [13]: “Que gusto poder reunirme con mi amigo y el ex-Presidente d #Honduras, Roberto Micheletti!”. Micheletti fue la cara visible en el golpe de estado el 28 de junio 2009 y, como Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente” en calidad de presidente del Congreso Nacional de Honduras. Lehtinen saludó al golpista hondureño pocos meses después del golpe de estado y lo respaldó desde el primer día.

Lehtinen fue también un incondicional apoyo y amiga de los Contras de los ‘80´y en esa trocha anticomunista ha continuado. Desde su curul en el Congreso, donde fue diputada desde 1989 hasta el 3 de enero de 2019 en la Cámara de Representantes por Florida, ha tomado muchas iniciativas para frenar o impedir todo tipo de aperturas con Cuba o el campo progresista en el mundo.

En febrero y marzo 2017 la congresista visitó varios países de Centroamérica [14]. Durante la gira, la Sra. se reunió con políticos y empresarios de Honduras, Guatemala, el Salvador y Nicaragua, realizando una fuerte influencia para limitar las inversiones en Nicaragua y de conjunto con la aplicación de la Nica.Act, presionar por cambios políticos en ese país. En su oficina en Washington recibió los opositores nicaragüenses más visibles en el intento de golpe de estado el año pasado como la entonces presidenta del partido neo somocista MRS, Ana Margarita Vijil.

Durante su visita a Nicaragua coordinó con ONGs desestabilizadoras del gobierno y grupos paramilitares armados que operan en la frontera con Honduras, los que le están pidiendo a la Sra. que los apoye con financiamiento y gestión política a su favor.

Un pastor evangélico en un culto con integrantes de la Contra rearmada en el norte de Nicaragua.



Buscar fondos para la Re-Contra

Según nuestras fuentes, durante su visita en 2017 a Honduras, Lehtinen coordinó o estuvo en contacto con grupos armados que operan en la frontera Honduras-Nicaragua. También tuvo contacto con varias ONGs de Nicaragua. La petición de los grupúsculos a Lehtinen se trataba de apoyo con financiamiento y gestión política a su favor.

Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como ´El Flaco´, muerto por la policía en octubre 2013.

Uno de esos personajes fue el líder de la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense (CGN), el ex Contra, Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como ´El Flaco´, muerto por la policía en octubre 2013, el mismo mes y año cuando fue detenido en Honduras Marvin Figueroa, alias “Comandante Nicaragua”. Éste estuvo presente en el video presentado por Edgar Montenegro, alias “El Cabezón” el 23 de mayo, 2019, ambos ex Contras de los 80´. El enlace de este grupo guerrillero en EEUU es, al parecer la nicaragüense Rafaela Cory Amador, quien sostuvo contactos con la Sra. Lehtinen en el 2013, cuando militaba en la CNG. También sabemos que la señora ANA NAVARRO, jefa de los asesores y asistentes de Lehtinen se encarga de la búsqueda de fondos para estos grupos.

Según la misma CNG, el grupo fue fundado el 17 de septiembre del 2007. Lo que les interesa a Lehtinen y esos grupúsculos dizque “guerrilla” es hincharse a dimensiones para que sean tomados en cuenta. Las autoridades de Nicaragua los consideran bandoleros o delincuentes.

La información sobre este grupo Contra es escasa. Se dice que fue fundado el 17 de septiembre del 2007, pero solo se pudo encontrar en el sitio web de la golpista Universidad Centroamericana (UCA) [15]

La señora Lehtinen promulgó en 2016, junto con sus aliados de la oposición nicaragüense un proyecto de ley conocido como “Nica.Act” que afectaría todo préstamo realizado por Nicaragua ante organismos financieros donde Estados Unidos tenga poder de decisión.

Víctor Cuadras y Zaida Hernández, dos voceros de la oposición golpista nicaragüense, que con pasajes pagados por Freedom House (el clásico órgano de la CIA para promover golpes de estado en el ex bloque socialista) y agenda preparado por el anticomunista y congresista Marco Rubio visitaron los dos Eliana Ros Lehtinen en su oficina en Washington para pedir ayuda y sanciones contra su propio pueblo. [http://nicadickema.blogspot.com/2018/11/la-oposicion-de-nicaragua-fraterniza.html]

Pocos nicaragüenses son aceptados como refugiados en Costa Rica y Honduras

· La migración hondureña otorgó en 2017 refugio a solo un nicaragüense.

· El Gobierno de Costa Rica ha otorgado desde 2018 hasta mayo de 2019, 24 estatus de refugio a nicaragüenses que huyeron después del fracasado golpe de estado en abril del año pasado. En total han sido 34,827 las solicitudes en este mismo periodo, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME).

· En 2018 se aprobaron solamente seis (6) de 23,063 solicitudes y hasta mayo de este año fueron 18 de 11,764.

· En abril de este año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que al menos 62,000 nicaragüenses habían huido después que fueron derribados los tranques (barricadas). De esta cifra, 55,000 se fueron a Costa Rica.

· La Migración negó en 2018, 244 solicitudes y en 2019, 1,056. “Esto se debe a que los solicitantes no cumplieron con los requisitos que establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o que había un interés económico de por medio”, aseguró Raque Vargas, Directora General de Migración de Costa Rica.

· Costa Rica concedió un total de 12,238 permisos de trabajo entre el 2018 y mayo de 2019.

Fuente: La Prensa

Circula “El Fantasma de Hezbolá” en la frontera Honduras-Nicaragua

La guerra mediática en contra de Nicaragua a veces toma expresiones irrisorias. Los medios israelíes denunciaron en abril 2014 que aproximadamente 30 miembros de la Resistencia Islámica de Lebanon, más conocida como Hezbolá se habían concentrado en una supuesta base en la frontera Honduras-Nicaragua, “preparándose para ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes”.

El diario hondureño El Heraldo, citando medios israelíes informaba el 7 de abril 2014 que “Hezbolá habría establecido una base de entrenamiento en Nicaragua, cerca de la frontera sur de Honduras” [16].

“Irán ha establecido una base de entrenamiento en el norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, que es utilizada por Hezbolá”, informó Radio Israel.

En su guerra psicológica los medios sionistas reportan que las bases sirven como punto de encuentro con el crimen organizado y los carteles de la droga, para el lavado de dinero y contrabando de armas.

“Las fuentes estiman que los entrenados se preparan para ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes, en posible represalia contra un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán”.

Aparte que las declaraciones son totalmente ridículas y fantasiosas, son partes de un montaje en contra del gobierno sandinista que le sirve a la oposición derechista regional y a Washington. Porque los medios denuncian, sin presentar una sola prueba, ni siquiera indicios, que Irán y Hezbolá están involucrados “en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales en Sudamérica, a través de bases iraníes en Nicaragua y Venezuela”.

¿Dónde se encuentran los “objetivos estadounidenses e israelíes” en la frontera nica-hondureña que en gran parte es de selva y montaña con asentamiento de fincas cafetaleras, poblados por campesinos pobres?

El diario hondureño El Heraldo fue un enemigo político en contra del presidente Manuel Zelaya. Después que fuera derrocado sostuvo campañas en donde acusaba al Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado y al movimiento sindical de recibir financiamiento de las FARC, que Hezbolá y guerrilleros sandinistas, venezolanos y cubanos se encontraban en el Bajo Aguan en donde los campesinos organizados luchaban por una reforma agraria.

Hasta el día de hoy, no ha sido capturado ningún “guerrillero” de los mencionados grupos o países y menos existió prueba que la guerrilla colombiana había entregado dinero a la resistencia antigolpista en Honduras.

Revisión de textos: Nechi Dorado

Fuentes:

[12] Óscar Álvarez Guerrero en una entrevista concedida el 11 de junio de 1995 al diario estadounidense The Baltimore Sun: Honduras, Álvarez, “admite técnicas de tortura al extinto batallón 3-16”, fundado por su tío.

https://www.quienopina.com/2017/02/honduras-oscar-alvarez-admite-sin-ambages-tecnicas-de-tortura-al-extinto-batallon-3-16-fundado-por-su-tio/

[13]: “Que gusto poder reunirme con mi amigo y el ex-Presidente d #Honduras, Roberto Micheletti!”. Eliana Ros Lehtinen publicó una foto en su cuenta de Twitter con el golpista hondureño Roberto Micheletti y esposa.

https://twitter.com/roslehtinen/status/838050485408043010

[14] sábado, 15 de julio de 2017: ¿Ros-Lehtinen intenta crear un nuevo grupo de Contras en Nicaragua?

https://nicadickema.blogspot.com/2017/07/ros-lehtinen-intenta-crear-un-nuevo.html

[15] Armados con motivos políticos: una tragedia que se repite. Por Roberto Cajina. Revista Envío, número 413, agosto 2016 de la Universidad Centroamericana – UCA, cómplice en el intento de golpe de estado en Nicaragua 2018.

http://www.envio.org.ni/articulo/5222

[16] “Hezbolá habría establecido una base de entrenamiento en Nicaragua, cerca de la frontera sur de Honduras”. Por El Heraldo, 7 de abril 2014.

https://www.elheraldo.hn/sucesos/620277-219/hezbola-entrena-en-frontera-honduras-nicaragua