“Una red de albergues clandestinos en Costa Rica” de opositores nicaragüenses. ¿Para qué? [2-3]

La primera parte Nicaragua, Acnur y la neo Contra [1-3]:

https://www.telesurtv.net/opinion/El-doble-discurso-y-juego-de-Acnur-con-Nicaragua-1-3-20190903-0027.html

El título arriba es el título de un reportaje del periodista Francés Robles, publicado en The New York Times el 14 de enero de 2019 [1]. Visitó la frontera Nicaragua-Costa Rica. Ilustra que los `tranqueros´ albergados allá están preparándose para algo más que no es precisamente un regreso pacífico, según la Ley de Amnistía, expedido por la Asamblea Nacional de Nicaragua [6].

El reportero entrevista a `Madrina´, Lisseth Valdivia, propietaria de tres tiendas de ropa en la ciudad nicaragüense Matagalpa. Le iba bien económicamente, cuenta, pero “pasó dos meses dirigiendo lo que ella consideraba un puesto de control humanitario, que brindaba primeros auxilios y daba de comer a los manifestantes que cerraban el paso a los vehículos con barricadas improvisadas. Dijo que aprendió cómo usar morteros caseros”.

Pero dejó todo después que el pueblo, harto de los tranques se levantó y en cuestión de una semana derrumbó los 200 tranques en todo el país. Ella entregó su hijo de 7 años a su “su padre, quien apoya al gobierno”.

El gobierno de Costa Rica niega que haya grupos subversivos en la frontera con Nicaragua, aunque ahí mismo han sido entrevistados grupos armados como “Los Zetas de Monimbo”, por el “freelance” estadounidense Tim Rogers [7].

El que financia la estadía y la “red de albergues clandestinos en Costa Rica” es el empresario nicaragüense JORGE ESTRADA. Este personaje huyó hace tres años a Costa Rica, acusado por negocios ilícitos. Según el reportaje de New York Times “dirige lo que se podría llamar una red clandestina; ha hecho los preparativos para que alrededor de seiscientas (600) personas (lo que es equivalente de 6-10 frentes guerrilleros de las extinta FARC-EP). Los fugitivos lo llaman Comando”.

Los tranqueros y ´El Comando´ ponen toda su esperanza en el presidente estadounidense, Donald Trump:

“Si todo lo que está haciendo Estados Unidos, toda esta presión, no funciona para que este señor Ortega reaccione y se vaya, se viene una de las guerras más sangrientas que Nicaragua ha visto”, afirmó Estrada. Eso, siempre y cuando la oposición tenga armas.

“Armas no hay”, lamenta Estrada. “Estados Unidos es el único que puede ayudar con eso y todavía no ha dado luz verde, como se dice”, agregó el empresario y parece que sueña que el Amo del Norte nuevamente armará una Guardia Nacional Modelo Somoza 1936 o a la Contra de los 80´.

`Los Atabales´ asesinan cinco policías

Pero no faltan armas. Nos dimos cuenta una semana antes de nuestra llegada a Nicaragua. En un video publicado en las cuentas de las redes sociales que poseen los opositores, cuentas que funcionan como “fuentes fidedignas” para la prensa nacional e internacional, el vocero Héctor Armando, jefe del grupo paramilitar ´Los Atabales´ dio “un parte de guerra” [8].

El grupo armado que opera, según las autoridades nicaragüenses desde el territorio de Costa Rica, había incursionado a Nicaragua en donde el 17 de enero de 2019 asesinaron a cinco policías, entre ellos una policía femenina en la frontera con Costa Rica de la región de Rio San Juan. En total han sido asesinados nueve policías en enfrentamientos con grupos armados en la región en que incursionan desde territorio de costarricense.

“Como resultado de esta acción insurgente fueron totalmente eliminados los siete policías y no salió [herido] ninguno de los insurgentes Atabales. ¡GUERRA TOTAL AL ENEMIGO!”, afirmaba Frente Sur, Columna 30 de mayo, firmado por el supuesto ´Comandante Gerónimo´.

El 18 de enero de 2019, es decir al día siguiente, el mismo grupo paramilitar contrarrevolucionario publicó otro comunicado, esta vez de una acción armada cerca la frontera con Honduras:

“El 18 de enero de 2019 se registró un enfrentamiento en el municipio de Bocay [departamento de Jinotega], dos policías abatidos y por lo menos tres heridos”, decía el mismo vocero de ´Los Atabales´ [9].

Pero no solo existe ese mencionado grupo. Cada banda delincuencial que necesita legitimar su existencia lo tilda de “opositor político a la dictadura orteguista”. Uno de ellos es uno de los Contras de los 80´, Comandante Rigoberto, de la banda Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, FDN-380:

“La vía cívica ha sido cuartada, solo queda la vía armada. Él que no puede luchar cívicamente, que se venga a unirse a nosotros. Aquí estamos con los brazos abiertos a todo nicaragüense que no quiere luchar cívicamente” [10].

Daniel Ortega: Incursionaron desde Costa Rica

En un conversatorio con cuatro periodistas internacionales, entre ellos este servidor, el presidente Daniel Ortega confirmó las incursiones desde el territorio costarricense. Le preguntamos:

– ¿Hay sectores internos y externos de la oposición que quieren provocar un rearmamento y crear focos armados, incursionando desde territorio hondureño a Nicaragua para golpear la normalización de la paz en el país?

“Ya lo hicieron desde Costa Rica. Incursionaron e hicieron una emboscada a una patrulla de la policía que había sido llamada para cubrir un delito. Desde Costa Rica entraron con armas de guerra. Y ya en los poblados fronterizos en el lado nicaragüense tendieron la emboscada. De una casa de una comarca y de ahí llamaron a la policía diciendo que `andaban unos delincuentes robando ahí ganado´. La policía salió en la madrugada para investigar, porque es una zona difícil de llegar y había que caminar un buen trecho. Y la policía fue emboscada y ahí asesinaron cinco policías, otros compañeros fueron heridos”.

Vicepresidente Rosario Murillo y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega el 23 de julio en conversación con cuatro reporteros internacionales. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

“En la frontera con Honduras hay elementos vinculados con el narcotráfico. Organizaron redes desde el año 2007 cuando retomamos el poder. Fueron asesinando dirigentes sandinistas, alcaldes sandinistas, campesinos que no querían colaborar con ellos. Más de 450 asesinados desde 2007 hasta abril 2018”.

“Esa gente armada se incorporó para organizar y ayudaba organizar la acción armada en los tranques [en 2018]. Realizaron ataques diarios a los escuadrones de la policía que se encontraba sin salir [en sus estaciones de policía] con orden de no responder [al fuego]. Hay gente de siempre que está por el terrorismo y la violencia, pero la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está en contra”, subraya el presidente.

Mulukukú, la bestial tortura y muerte opositora

El 11 de junio del 2018 fueron asesinados dos policías u otros dos fueron gravemente heridos en el Pueblo Nuevo, municipio de Mulukukú, norte de Nicaragua, cerca la frontera con Honduras. Un quinto policía fue secuestrado y estuvo desaparecido durante 22 días.

El joven JOSÉ FIGUEROA que pertenecía la estructura criminal confesó ante los documentalistas del equipo “Juventud Presidente” lo siguiente:

“A las 9 de la noche estaba El Charro, Cienfuegos, Ernesto, José María, “Daddy Yankiee”, el finado Don “Guicho” y Apolonio [Fargas, el alcalde]. Dijo que fuera allá a ver los policías en Sislao, a matar a los policías para quitarles las armas. Y de ahí se fueron a las 3 de la mañana en una camioneta gris para Sislao. De ahí nos llamaron en el río que los fueran pasar en un bote, y que ellos habían matado a un policía. Lo había matado “Daddy Yankiee” con un cuchillo”.

Cuenta “JP” en el documental “MULUKUKÚ - Martirio y Saña” que “los restos óseos, ropa y botas del suboficial [de la policía) Martín Sánchez Gutiérrez fueron encontrados el 3 de julio de 2018 en la finca El Paraíso, comunidad Monte Horeb [propiedad del agricultor Faustino Dormus, que encontró Sánchez y que llamó a la policía]. Sus familiares pasaron 22 días de angustia sin conocer su ubicación y con la esperanza que éste aún estuviera vivo. Al ser detenido el opositor Ernesto Jarquín Orozco, en su celular se encontró las imágenes de las crueles torturas practicadas al oficial. Sánchez fue degollado. Sus brazos, piernas y costillas fueron fracturados” y le castraron.

hspace="5" src="/export/sites/telesur/img/2019/09/09/ernestojarquxnorozco_asesino_victimapoliciamartxnsxnchezgutixrrez_6_capa.jpg_889804642.jpg" title="" vspace="5"> El suboficial Martín Sánchez Gutiérrez, secuestrado, torturado y ejecutado por la banda paramilitar que huyó a Costa Rica y a Honduras donde solicitaron asilo político. A su lado derecho Ernesto Jarquín Orozco cuando fue detenido por la policía, como miembro del escuadrón de la muerte. En su celular y en la aplicación de Whatsapp los investigadores de la policía encontraron las macabras fotos sobre la obra de la tortura y asesinato de Sánchez.

El alcalde APOLONIO FARGAS GÓMEZ, ex Contra del 80´, líder local del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue detenido el 24 de julio de 2018 y posteriormente sentenciado como autor intelectual del ataque y muerte a los policías. Un sinnúmero de testigos, incluyendo integrantes de su propio grupo paramilitar le sindicaron como jefe de la estructura criminal que había aterrorizado a la población en los tranques en Mulukukú durante tres meses el 2018. Pero con la Ley de Amnistía fue liberado en el 11 de junio de 2019.

Estafador de los trabajadores municipales

El 9 de agosto año en curso, la Contraloría General de la República, que se encuentra realizando una auditoria en la alcaldía municipal de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte, le llamó a Fargas para que éste explicara las irregularidades cometidos durante su mandato. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran fraude al Seguro Social por la suma de 4,634,607 córdobas, casi 140 mil dólares, dinero que fue retenido a los trabajadores, pero no transferido al Seguro Social. También fue acusado de manejo irregular del proyecto del sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento seleccionado el cual fue de 28.9 millones de córdobas, casi 860 mil usd.

El 15 de agosto, el ex alcalde contrarrevolucionario y asesino huyó a un país vecino. El 31 de agosto, es decir ayer, Fargas dio “una entrevista exclusiva” al diario opositor El Nuevo Diario en donde subraya que no se encuentra en Costa Rica, como se decía al principio sino en otro país “que no quiso identificar” [11]. Pero nuestra fuente dice que el país es Honduras donde se encuentra bajo la protección de Acnur.

Así se completa la imagen que Honduras, este pequeño y desconocido país en el mundo nuevamente se ha convertido, como en los 80´, a una plataforma en la conspiración contra el gobierno sandinista, sostiene BERTHA OLIVA, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la siguiente entrevista.



La estructura criminal de la oposición en Malukukú que cometieron el asalto a la posta policial, asesinando dos policías, hiriendo dos y secuestrando y torturando hasta la muerte un tercer policía. ¿Son luchadores pacíficos por la libertad? ¿Son realmente “perseguidos políticos” que merecen ser protegidos por Acnur?



