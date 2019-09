Glenn Greenwald: “En Argentina la gente ya vio lo que la derecha es capaz de hacer”

Glenn Greenwald es actualmente una de las voces más escuchadas y respetadas del periodismo global. En 2013 saltaría a la fama por ganar el premio Pullitzer como consecuencia de sus publicaciones junto al contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) Edgard Snowden.

Desde aquel momento su figura no para de crecer y es ahora, en 2019, que dio otro gran golpe periodístico al revelar las escuchas entre los fiscales y el juez del caso Lava Jato, Sergio Moro. Esta nueva investigación periodística llamada #Vazajato tiene a todo Brasil en estado de shock permanente, ya que está desgastando de forma constante la figura de Moro, tal vez el hombre más respetado de Brasil hasta que Glenn inició las publicaciones con sus conversaciones privadas en telegram en el sitio “The Intercept”.

Gran amigo de Noam Chomsky, uno de los perfiles menos conocidos de Glenn es su compromiso con algunas causas sociales tan importantes en Brasil, como la lucha por la igualdad racial, la lucha contra la violencia policial en las favelas, su militancia dentro de la comunidad LGBT y su ONG donde rescata animales de la calle y capacita laboralmente a personas también en situación de calle.

Pero la fama que le viene forjando su investigación #vazajato lo pone cada vez más en el centro de todas las miradas, y Glenn no titubea a la hora de tomar posiciones claras, enfrentando a las milicias de Rio de Janeiro, a los conservadores evangélicos, e incluso a Steve Bannon, al The New York Times y a cualquiera que se le cruce en el camino e intente intimidarlo o limitar lo que más parece importarle y por lo que más viene luchando desde hace más de una década: la libertad de expresión y la democratización del periodismo.

La libertad de expresión y la lucha por un periodismo independiente son temas por los cuales ya ganó también premios, incluyendo el premio Perfil. En estos días tuve la oportunidad de entrevistarlo y no le esquivó incluso a las preguntas sobre la situación política de la Argentina.

¿Como evalúas la presencia de internet a la hora de la democratización de las voces en el periodismo?

Es importante recordar que cuando se creó Internet o al menos cuando se hizo popular en la sociedad, las personas estaban entusiasmadas porque la principal promesa era que Internet eliminaría la necesidad de que solos los grandes medios controlados por las grandes empresas sean los únicos que se comuniquen con los ciudadanos y sería mucho más fácil difundir otras ideas, por otros comunicadores, sin tener necesariamente un equipo demasiado grande, demasiado caro, y creo que esto finalmente está sucediendo.

De hecho, está sucediendo más lento, más lento aquí en Brasil que en otros países como Estados Unidos y también en Europa, porque la desigualdad aquí en Brasil está impidiendo el crecimiento de los medios independientes.

En los Estados Unidos y Europa, es mucho más fácil ser financiado incluso como medio independiente. Así que hay muchos más vehículos independientes allí que aquí en Brasil, donde desafortunadamente Globo, Veja y Estadão aún tienen mucha potencia.

Pero creo que todo está cambiando. Aquí, los medios alternativos han logrado construir una audiencia muy fuerte, tienen un gran impacto. Así que ahora, cuando tenemos una protesta política, no solo estamos viendo a "una persona" que Globo quiere mostrar al iniciar un motín, usando la violencia, para desacreditar la protesta.

De hecho, podemos ver la protesta, personas con quejas válidas, trabajadores que han sido maltratados. Entonces, esta información que hace años estaba casi censurada, nunca la escuchamos y ahora todos están escuchando debido a los medios alternativos.

Mi perspectiva cambió mucho durante el debate de destitución de Dilma cuando me sorprendió ver a los principales medios de comunicación con casi ninguna pluralidad de opinión, casi sin disidencia. La disidencia estaba casi completamente prohibida, había unanimidad a favor de la destitución de Dilma. Y de hecho, fue un debate importante para la democracia, si un presidente electo debería ser removido o no.

Afuera estaba el proceso democrático, pero aquí los medios brasileños no permitieron el debate. Esa fue una gran razón para crear The Intercept Brasil.

Así que creo que The Intercept Brasil, Mídia Ninja y los blogs independientes de la izquierda realmente están ayudando a la calidad del debate y el acceso a la información aquí en Brasil.

Se ha denunciado que Steve Bannon, que asesoró a Bolsonaro durante la campaña de 2018, utiliza la manipulación ilegal de datos para crear noticias falsas y estrategias de campaña para los candidatos de la derecha y la extrema derecha.Considerando lo peligroso que esta gente ve el regreso de Cristina Kirchner al gobierno, ¿cree que Bannon actuará en estas próximas elecciones en la Argentina?

Creo que este Bannon es muy explícito sobre esta intención. De hecho, tiene un protocolo muy peligroso. Trump usó esta estrategia durante la campaña y probablemente ganó por eso, pero después de que ganó, ya no quería trabajar con Steve Bannon, porque la hija de Trump ... su esposo, que tiene mucha influencia en el gobierno, no le gustaba Bannon y lo obligó a salir.

Creo que esto es algo muy bueno porque si Trump siguiera la estrategia de Steve Bannon, probablemente tendría una posición mucho más fuerte porque la estrategia de Steve Bannon es la siguiente: ser muy nacionalista, siempre habla como Trump: "ah, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande y pongamos a Estados Unidos primero contra todos los demás países ".

Y también Jair Bolsonaro obviamente copió eso diciendo "Brasil por encima de todo". Es la misma cosa. Y al mismo tiempo, decir que nuestro país es primero, que todos los demás países son inferiores o vienen después, prometiendo mejorar las vidas de los trabajadores contra el establecimiento, contra la élite.

Es esta ideología la que está contaminando, lastimando y lastimando a millones de personas en muchos países. El neoliberalismo que desafortunadamente prevaleció aquí en Brasil, también en los Estados Unidos, el Reino Unido, Argentina, está creando este espacio para esta narrativa: que todo el sufrimiento en su vida es causado por la élite política, el establishment, el sistema político. Entonces, la única solución "es cerrar nuestro país a los inmigrantes, poner nuestro país en primer lugar y declarar una guerra contra los globalistas, los pro trabajadores y los pro pobres".

Por supuesto, esto no es genuino, pero como estrategia política es muy fuerte. Creo que hasta ahora la izquierda actual tiene grandes dificultades para comunicarse con los trabajadores pobres. La izquierda es muy limitada para las personas con mucha educación formal, para los barrios ricos ...Lula logró conversar con esas clases, pero ahora la izquierda parece que no puede.

Debido a esto, ella todavía no tiene una estrategia para ganar este partido y Steve Bannon lo sabe. Está tomando esta estrategia en todo el mundo para crear una alianza en el extremo derecho.

Obviamente, hay conexiones muy fuertes entre la familia Trump y la familia Bolsonaro ... Eso es exactamente ... Y sucederá también en Argentina.

En Argentina, la derecha ha perdido, porque es mucho más fácil crecer cuando estás fuera del poder que cuando estás en el poder. Estamos viendo esto muy bien ahora con el momento de Bolsonaro. Cuando estaba fuera del poder, era muy fácil unir el odio contra el PT, "todos odian a Lula", "odia al PT", "fuera, Dilma", eso fue muy fácil.

Pero ahora que tienen el poder, ¿qué está pasando? Hay una guerra civil entre todas las facciones que se odian más que a la izquierda.

Esta [estrategia de Bannon] es una estrategia no para gobernar, sino para ganar elecciones, y seguramente tratarán de hacerlo en Argentina para ganar esas elecciones, pero creo que el problema es que la derecha ya está gobernando en Argentina y la gente ya vio lo que son capaces de hacer, por lo cual resulta muy difícil hacer una campaña basados en promesas que después no vas a cumplir.

El gobierno de derecha de Mauricio Macri ha realizado varias intervenciones en los medios y ha ordenado que varios periodistas disidentes que discutian el discurso oficial fuesen despedidos. Periodistas que tienen una línea editorial similar a The Intercept ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?

Creo que estamos viendo esto un poco aquí en Brasil, con varios periodistas despedidos, presionados para ser despedidos por criticar al gobierno de Bolsonaro y eso definitivamente continuará. Esta es una mentalidad autoritaria que castiga a las personas que critican. Como resultado, la primera reacción de Sergio Moro y Bolsonaro a nuestro informe Vaza Jato fue amenazarnos con arresto, con investigaciones. Primero, intentaron hacer eso en mi contra. Ahora están tratando de hacer esto contra mi esposo y todavía me amenazan con arrestarlo. Así es exactamente como piensan los autoritarios en todo el mundo.

Y en Argentina fue muy severo. Después de 4 años, hay muchos periodistas que han sufrido por esto y seguramente creo que esto sucederá en Brasil.

Recuerdo en el último discurso que pronunció Bolsonaro antes de la segunda vuelta de las elecciones, cuando todavía estaba herido. Estaba en Río de Janeiro, hablando con una multitud y prometió un Brasil sin Folha de S. Paulo y dijo que todos sus oponentes tendrían que abandonar el país o ser arrestados.

Bolsonaro está censurando películas. El alcalde de Río de Janeiro está censurando libros y, como dije, hay periodistas que ya han sido despedidos por su opinión política, o están siendo amenazados como lo han hecho en Argentina en los últimos cuatro años. Nuevamente: por eso el periodismo independiente es más importante que nunca.

Hace muchos año que se sabe que Estados Unidos viene espiando Brasil y todo lo que acontece con Petrobrás, a partir del descubrimiento del Presal. Incluso vos denunciaste que tanto Argentina como Brasil eran espiados por la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Parecido a las persecuciones judiciales que acontecen en Argentina, la Lava Jato en Brasil acabó por demonizar al Partido de los Trabajadores, un partido de centro izquierda, a una empresa estatal como Petrobras y a una empresa nacional como Oberdrecht. Creés que detrás de todo esto está la mano de los Estados Unidos? Tenés información para argumentar que esto es posible?

Primero, solo como una regla más o menos absoluta, no puedo discutir ni hablar más sobre el contenido del archivo que aún no hemos informado o divulgado porque a menudo esto no es responsable. Podemos cometer errores muy fácilmente si hablamos de contenido que aún no ha pasado por el proceso periodístico y editorial.

Pero diré esto: entrevisté al ex presidente Dilma en 2016, la primera entrevista después de que la Cámara votó a favor de su juicio político. Le pregunté exactamente si pensaba que era Estados Unidos quien estaba planeando la destitución. Ella me dijo que no lo creía, pensó que la causa principal era doméstica, que son "atraídos" por los enemigos domésticos del Partido de los Trabajadores.

Pero tampoco hay nada que suceda dentro de un país como Brasil en esta región sin al menos el conocimiento y la aprobación de Estados Unidos. Por ejemplo, el golpe de estado en 1964 fue construido sí, fue diseñado sí, fue implementado sí por los Estados Unidos.

Creo honestamente que el PT, el presidente Lula y el presidente Dilma no molestaron tanto al gobierno de los Estados Unidos durante la administración Obama como la administración de 1964 estaba molestando al gobierno de los Estados Unidos. Pero, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos siempre prefiere partidos de derecha que serán más "capitalistas", que harán menos por los pobres del país, que harán más por los mercados financieros internacionales e internacionales.

Entonces, creo que si los EE. UU. No lideraron el juicio político de Dilma, seguramente estaban al tanto, aprobaron y dieron el visto bueno para su ejecución.

Pudimos revelar en ese momento, por ejemplo, que los líderes del Senado del PSDB viajaban a los Estados Unidos durante la votación, obviamente para discutir esto.

Entonces es lo mismo con el Lava Jato. No creo que los Estados Unidos hayan sido líderes en el proceso de Lava Jato, pero definitivamente estuvo involucrado. Obviamente, sabemos, como usted dijo, que estaban muy interesados en Petrobras. Negociaron mucho con los fiscales de DeltanDallagnol y Lava Jato sobre cómo podrían recibir miles de millones de dólares de Odebrecht, de Petrobras, que es el dinero del pueblo brasileño. Así que creo que hay mucha participación de Estados Unidos en casi todo lo importante que sucede aquí en Brasil.

Noam Chomsky y Michael Moore denuncian constantemente cómo el periodismo estadounidense es responsable del sentimiento de guerra, xenofobia y, en algunos casos, la aparición de pistoleros contra civiles en los Estados Unidos. ¿Piensas igual?

La persona que me influyó sobre mis opiniones políticas sobre los medios fue Noam Chomsky. Cené con él hace 5 o 6 días en Sao Paulo porque su esposa es brasileña, se ha estado quedando aquí en Brasil mucho tiempo y siempre estamos discutiendo exactamente eso.

Antes de convertirme en periodista, era abogado y decidí convertirme en periodista o al menos escribir sobre política en 2001 durante la guerra contra el terrorismo de la administración Bush, que aún continúa increíblemente 18 años después. Comencé a actuar en este campo precisamente porque los medios estadounidenses no permitían otras opiniones.

Para la televisión estadounidense, era una obligación apoyar la guerra y aplaudir todas las cosas que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Era "imprescindible" tener la opinión de que Estados Unidos era el país más grande del mundo libre, en el mundo democrático, y que estaba tratando de llevar la democracia y la libertad al mundo. Teniamos que repetir toda esta propaganda si queríamos tener la chance de poner nuestra voz en la televisión.

Entonces fue un periodismo totalmente cerrado. Todavía es algo malo hoy, pero creo que Internet ha cambiado eso de una manera muy significativa y, por ejemplo, ahora es posible tener un candidato presidencial como Bernie Sanders, que es abiertamente socialista y ahora denuncia todas estas políticas de Estados Unidos sobre Guerra, y tiene una posibilidad real de ganar las elecciones. Hace diez años eso sería impensable.

Y también está habiendo nuevos políticos como Alexandria Ocaso-Cortez y otras mujeres que se llaman socialistas sin ningún problema y que son muy influyentes. Creo que esto se debe casi por completo a internet y al periodismo independiente.

Entonces, para mí, alguien que técnicamente es ciudadano estadounidense, pero que en mi corazón y en mi vida Brasil es mi hogar, esta es una gran prioridad: cambiar el periodismo aquí en Brasil para mostrar corrupción, como estos temas periodísticos aquí en Brasil están totalmente truncados y crean otra mentalidad de cómo debería funcionar el periodismo.